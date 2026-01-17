Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

प्रेग्नंसीमध्ये Paracetamol सुरक्षित आहे की नाही? अखेर सत्य आले समोर; Donald Trump यांच्या टीकेला वैज्ञानिकांची चपराक

गरोदरपणात Paracetamol घेणे सुरक्षित आहे आणि त्यामुळे मुलांमध्ये ऑटिझम किंवा एडीएचडीचा धोका वाढत नाही. द लॅन्सेटमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका नवीन पुनरावलोकनात डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दाव्याचे खंडन करण्यात आले आहे.

Updated On: Jan 17, 2026 | 01:48 PM
paracetamol safe during pregnancy lancet study debunks trump autism adhd claims 2026

गर्भधारणेदरम्यान पॅरासिटामॉल सुरक्षित आहेल; ऑटिझमचा धोका नाही, नवीन अभ्यासाने ट्रम्पच्या दाव्याचे केले खंडन ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • संशोधनाने भीती घालवली
  • ट्रम्प यांच्या दाव्याचे खंडन
  • वैद्यकीय सल्ला

Paracetamol safety during pregnancy 2026 : गरोदरपणात लहानशा आजारासाठीही औषध घेताना मातांच्या मनात शंभर शंका असतात. त्यातच गेल्या काही महिन्यांपासून पॅरासिटामॉल (Paracetamol/Acetaminophen) या सामान्य औषधावरून जागतिक स्तरावर मोठा वाद निर्माण झाला होता. मात्र, आता जगातील सर्वात प्रतिष्ठित वैद्यकीय जर्नल ‘द लॅन्सेट’ (The Lancet) ने प्रसिद्ध केलेल्या एका व्यापक संशोधनाने कोट्यवधी मातांना मोठा दिलासा दिला आहे. गरोदरपणात पॅरासिटामॉल घेतल्याने जन्माला येणाऱ्या बाळाला ऑटिझम (Autism) किंवा ADHD सारखे आजार होतात, हा दावा या संशोधनाने पूर्णपणे फेटाळून लावला आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांचा तो दावा आणि निर्माण झालेली भीती

सप्टेंबर २०२५ मध्ये अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एका जाहीर भाषणात पॅरासिटामॉलच्या वापरावर कडक टीका केली होती. त्यांनी असा दावा केला होता की, गरोदरपणात या औषधाचा अतिवापर केल्यामुळे मुलांमध्ये न्यूरोलॉजिकल समस्या वाढत आहेत. ट्रम्प यांच्या या विधानामुळे जगभरात, विशेषतः अमेरिकेत भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते आणि अनेक औषध कंपन्यांविरुद्ध खटलेही दाखल झाले होते. मात्र, ट्रम्प यांच्या दाव्याला कोणताही वैज्ञानिक आधार नसल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Global Health: कोरोनाव्हायरस नंतर ‘या’ भयानक व्हायरसने काढले डोके वर; 68 कोटी लोकांना संसर्ग, 2 लाख मृत्यू अन् जागतिक भीषण वास्तव

‘लॅन्सेट’च्या संशोधनात नेमके काय आढळले?

स्वीडन आणि अमेरिकेतील संशोधकांनी तब्बल २४ लाख मुलांच्या आरोग्याचा गेल्या दोन दशकांपासून अभ्यास केला. या संशोधनाचे निष्कर्ष अत्यंत स्पष्ट आहेत. संशोधकांनी सांगितले की, जेव्हा घरातील भावंडांचा तुलनात्मक अभ्यास केला गेला, तेव्हा पॅरासिटामॉल घेणाऱ्या आणि न घेणाऱ्या मातांच्या मुलांमध्ये ऑटिझम किंवा ADHD च्या प्रमाणात कोणताही लक्षणीय फरक आढळला नाही. पूर्वीच्या काही अभ्यासांमध्ये जो धोका दाखवण्यात आला होता, तो औषधामुळे नसून कुटुंबातील अनुवांशिक घटक किंवा आईच्या प्रकृतीतील इतर गुंतागुंतीमुळे असू शकतो, असे या संशोधनात अधोरेखित करण्यात आले आहे.

ताप आणि वेदना अंगावर काढणे अधिक धोकादायक!

डॉक्टरांच्या मते, गरोदरपणात होणारा तीव्र ताप (Fever) हा पॅरासिटामॉलपेक्षा अधिक धोकादायक ठरू शकतो. जर मातेच्या शरीराचे तापमान वाढले तर त्याचा थेट परिणाम बाळाच्या मेंदूच्या विकासावर होऊ शकतो. अशा वेळी पॅरासिटामॉल हे ताप कमी करण्यासाठी सर्वात प्रभावी आणि सुरक्षित औषध आहे. पॅरासिटामॉलवर बंदी घालणे किंवा मातांना घाबरवणे यामुळे अनेक महिला ताप किंवा शारीरिक वेदनांसाठी उपचार घेण्याचे टाळत होत्या, ज्याचा विपरीत परिणाम बाळावर होऊ शकतो.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Defense Deals: ‘आम्ही शस्त्रेही देऊ आणि तंत्रज्ञानही!’ जर्मनीच्या पंतप्रधानांनी भारताला दिली जागतिक बाजारपेठ हादरवणारी महाऑफर

तज्ज्ञांचा सल्ला: औषध घेताना ‘या’ गोष्टी लक्षात ठेवा

जरी पॅरासिटामॉल सुरक्षित असल्याचे सिद्ध झाले असले तरी, वैद्यकीय तज्ज्ञ काही खबरदारी घेण्याचा सल्ला देतात: १. स्वतःच्या मनाने औषध घेऊ नका: औषध घेण्यापूर्वी नेहमी आपल्या गायनॅकॉलॉजिस्टचा सल्ला घ्या. २. कमी डोस: आवश्यक असेल तेव्हाच आणि सर्वात कमी प्रभावी डोसमध्ये औषध घ्यावे. ३. कारणांचा शोध: जर सतत डोकं दुखत असेल किंवा अंगदुखी होत असेल, तर केवळ औषध न घेता त्यामागचे कारण डॉक्टरांकडून तपासून घ्यावे. हे नवीन संशोधन केवळ वैद्यकीय जगासाठीच नाही, तर सामान्य मातांसाठीही खूप महत्त्वाचे आहे. यामुळे चुकीच्या माहितीवर (Misinformation) लगाम बसण्यास मदत होणार आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: गरोदरपणात पॅरासिटामॉल घेतल्याने ऑटिझम होतो का?

    Ans: नाही. 'द लॅन्सेट' मधील ताज्या संशोधनानुसार, पॅरासिटामॉल आणि मुलांमधील ऑटिझम किंवा ADHD यांच्यात कोणताही थेट संबंध आढळलेला नाही.

  • Que: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पॅरासिटामॉलवर काय टीका केली होती?

    Ans: ट्रम्प यांनी असा दावा केला होता की पॅरासिटामॉलमुळे मुलांमध्ये न्यूरोलॉजिकल समस्या निर्माण होतात, मात्र वैज्ञानिकांनी हा दावा पुराव्याअभावी फेटाळला आहे.

  • Que: गरोदरपणात ताप आल्यास कोणते औषध सुरक्षित आहे?

    Ans: डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार पॅरासिटामॉल हे गरोदर मातांसाठी आजही सर्वात सुरक्षित औषध मानले जाते.

