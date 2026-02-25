Khamenei Assassination Attempt : इराणच्या हुकूमशहावर जीवघेणा हल्ला; 250 मुजाहिदीन थेट घरात घुसले आणि पुढे जे झाले…

Ayatollah Khamenei house attack news 2026 : इराणच्या (Iran) सत्तेचे केंद्र असलेले तेहरान सोमवारी रात्री रक्ताळलेल्या थराराने हादरून गेले. इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी ( Ayatollah Khamenei) यांच्या अधिकृत निवासस्थानावर ‘पीपल्स मुजाहिदीन’ (MEK) या संघटनेच्या सुमारे २५० सशस्त्र सदस्यांनी भीषण हल्ला केला. १९७९ च्या इस्लामिक क्रांतीनंतर प्रथमच देशाच्या सर्वोच्च पदावर बसलेल्या व्यक्तीच्या निवासस्थानात अशा प्रकारे घुसखोरी झाल्याने संपूर्ण जगात खळबळ उडाली आहे. हा हल्ला इतका नियोजित होता की, खामेनी यांना वाचवण्यासाठी सुरक्षा रक्षकांना मोठी कसरत करावी लागली.
मिळालेल्या माहितीनुसार, आधुनिक शस्त्रास्त्रांनी सज्ज असलेल्या २५० मुजाहिदीन बंडखोरांनी मध्य तेहरानमधील खामेनी यांच्या ‘बेत-ए-राहबारी’ या कार्यालयावर आणि निवासस्थानावर सर्व बाजूंनी हल्ला चढवला. बीबीसी पर्शियनच्या रिपोर्टनुसार, सुरक्षा रक्षकांशी झालेल्या चकमकीत अनेक सैनिक मारले गेल्याची भीती व्यक्त होत आहे. हल्लेखोर खामेनींच्या शयनकक्षाच्या अगदी जवळ पोहोचले होते, परंतु शेवटच्या क्षणी त्यांना थोपवण्यात यश आले. या हल्ल्यानंतर संपूर्ण तेहरानमध्ये लष्करी छावणीचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे.
हल्ला सुरू होताच सुरक्षा दलांनी अयातुल्ला अली खामेनी यांना तातडीने एका गुप्त भूमिगत बंकरमध्ये हलवले. सध्या ते तिथेच असून त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याचे सांगण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे, या संकटकाळी खामेनी यांचा मुलगा, मोज्तबा खामेनी याने निवासस्थान आणि कार्यालयाची संपूर्ण सुरक्षा जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेतली आहे. इराणच्या मेहर न्यूज एजन्सीने आतापर्यंत ४ हल्लेखोरांना अटक केल्याची पुष्टी केली आहे, तर उर्वरित हल्लेखोरांचा शोध घेण्यासाठी ड्रोन आणि हेलिकॉप्टरची मदत घेतली जात आहे.
ज्या संघटनेने हा हल्ला केला, तिचा इतिहास अतिशय जुना आहे. १९६५ मध्ये शाह पहलवी यांच्या राजवटीविरुद्ध लढण्यासाठी या संघटनेची स्थापना झाली होती. सुरुवातीला खामेनींसोबत असलेल्या या संघटनेचे नंतर कट्टर मतभेद झाले आणि इराणमध्ये त्यांच्यावर बंदी घालण्यात आली. याच संघटनेने २००२ मध्ये इराणच्या गुप्त अणुकार्यक्रमाचा पर्दाफाश केला होता. मरियम रझावी यांच्या नेतृत्वाखालील ही संघटना इराणमध्ये धर्मनिरपेक्ष लोकशाही आणण्यासाठी धडपडत आहे.
संसदेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा आयोगाचे सदस्य अहमद बख्शायेश अर्देस्तानी यांनी या घटनेवर थेट भाष्य करणे टाळले असले तरी, इस्लामिक रिपब्लिकला कमकुवत करण्याचे हे मोठे कारस्थान असल्याचे त्यांनी मान्य केले. गेल्या काही काळापासून इराणमध्ये अंतर्गत विरोध तीव्र झाला आहे. हिजाब आंदोलन आणि ढासळत्या अर्थव्यवस्थेमुळे जनता संतापलेली असतानाच आता थेट सर्वोच्च नेत्यावर हल्ला झाल्याने इराणमध्ये यादवी युद्ध (Civil War) सुरू होण्याची शक्यता संरक्षण तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
