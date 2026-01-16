Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Defense Deals: ‘आम्ही शस्त्रेही देऊ आणि तंत्रज्ञानही!’ जर्मनीच्या पंतप्रधानांनी भारताला दिली जागतिक बाजारपेठ हादरवणारी महाऑफर

India Germany Defence Ties: भारत आणि जर्मनीमधील संरक्षण संबंध अधिक मजबूत होत आहेत. जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्झ यांच्या भेटीनंतर, 8 अब्ज डॉलर्सच्या एआयपी पाणबुडीवर लवकरच एक मोठा करार होऊ शकतो.

Updated On: Jan 16, 2026 | 02:47 PM
india germany 8 billion dollar submarine deal friedrich merz visit 2026

जर्मनी कधीही भारताला सबमशीनगन देत नव्हता, आता तो ८ अब्ज डॉलर्सच्या किलर पाणबुड्या देणार आहे, तो पुढचा रशिया बनेल का? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • पाणबुड्यांचा महाकरार
  • जर्मनीचा पवित्रा बदलला
  • चीन-पाकिस्तानला शह

Project 75I German Type 214 NG AIP submarine : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) आणि जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मेर्झ यांच्या भेटीनंतर भारत आणि जर्मनीमधील (Germany) संबंधांनी एक ऐतिहासिक वळण घेतले आहे. गेल्या २५ वर्षांतील सर्वात मोठ्या संरक्षण कराराकडे या दोन्ही देशांची पावले पडत आहेत. भारताने आपल्या ‘प्रोजेक्ट ७५-आय’ (Project 75I) अंतर्गत जर्मनीकडून ६ अत्याधुनिक पाणबुड्या खरेदी करण्याचा निर्णय जवळजवळ अंतिम केला आहे. या एका कराराने जागतिक संरक्षण बाजारपेठेत जर्मनीचा दबदबा वाढला असून, भारत आता रशियावरील आपले अवलंबित्व कमी करून जर्मनीकडे एक ‘भक्कम पर्याय’ म्हणून पाहत आहे.

एकेकाळचा विरोध आणि आताचा स्नेह

एक काळ असा होता जेव्हा जर्मनीच्या माजी चांसलर अँजेला मर्केल यांच्या सरकारने भारताला साधी ‘एमपी५’ (MP5) सबमशीन गन देण्यासही नकार दिला होता. मानवी हक्कांचे कारण देत जर्मनीने भारतावर शस्त्रबंदी लादली होती. मात्र, चांसलर फ्रेडरिक मेर्झ यांनी हा अडथळा पार करत भारताला आपला सर्वात विश्वासार्ह मित्र मानले आहे. मेर्झ यांनी स्पष्ट केले आहे की, जर्मनी आता केवळ शस्त्रे विकणार नाही, तर भारताला तंत्रज्ञान हस्तांतरित (Technology Transfer) करून ‘मेक इन इंडिया’ला गती देईल.

काय आहे ‘टाइप-२१४ एनजी’ पाणबुड्यांची ताकद?

जर्मनीकडून मिळणाऱ्या या पाणबुड्या एआयपी (AIP – Air Independent Propulsion) तंत्रज्ञानाने सज्ज असतील.

  • पाण्याखालील क्षमता: या पाणबुड्या सलग २ आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ पाण्याखाली राहू शकतात, ज्यामुळे शत्रूला त्यांचा शोध घेणे अशक्य होते.
  • शस्त्रास्त्रे: यातून प्रगत टॉरपेडो आणि क्रूझ क्षेपणास्त्रे डागली जाऊ शकतात.
  • स्टेल्थ फिचर्स: या पाणबुड्या अत्यंत शांत असून, समुद्राच्या तळाशी राहून शत्रूच्या जहाजांचा अचूक वेध घेण्यास सक्षम आहेत.

 

रशियाची जागा जर्मनी घेणार का?

दशकानुदशके भारत आपल्या शस्त्रास्त्रांसाठी रशियावर अवलंबून आहे. मात्र, युक्रेन युद्धामुळे रशियाकडून मिळणाऱ्या सुट्या भागांचा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. अशा वेळी जर्मनीने भारताला दिलेली ८ अब्ज डॉलर्सची ही ऑफर भारतासाठी एक मोठा आधार ठरली आहे. लष्करी विश्लेषकांच्या मते, जर हा करार यशस्वी झाला, तर जर्मनी हा भारताचा ‘पुढचा रशिया’ म्हणजेच सर्वात मोठा संरक्षण भागीदार ठरू शकतो.

चीन आणि पाकिस्तानची धास्ती

पाकिस्तानने अलीकडेच चीनकडून ८ ‘हँगोर’ क्लास (Hangor-class) पाणबुड्या घेतल्या आहेत. चीननेही हिंदी महासागरात आपली उपस्थिती वाढवली आहे. या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी भारताला प्रगत पाणबुड्यांची गरज होती. माझगाव डॉक (MDL) आणि जर्मनीची थिसनक्रुप या करारामुळे भारताची समुद्रातील शक्ती कित्येक पटीने वाढणार आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: भारत आणि जर्मनीमध्ये कोणता मोठा करार झाला आहे?

    Ans: भारत आणि जर्मनीमध्ये ६ प्रगत एआयपी पाणबुड्यांच्या खरेदीसाठी सुमारे ८ अब्ज डॉलर्सचा करार अंतिम टप्प्यात आहे.

  • Que: जर्मनीने पूर्वी भारताला शस्त्रे देण्यास का नकार दिला होता?

    Ans: तत्कालीन जर्मन सरकारने भारताचा मानवी हक्कांचा रेकॉर्ड खराब असल्याचे सांगून लहान शस्त्रांच्या पुरवठ्यावर बंदी घातली होती.

  • Que: एआयपी (AIP) तंत्रज्ञान म्हणजे काय?

    Ans: एआयपी तंत्रज्ञानामुळे डिझेल-इलेक्ट्रिक पाणबुड्यांना बॅटरी चार्ज करण्यासाठी वारंवार समुद्राच्या पृष्ठभागावर यावे लागत नाही, ज्यामुळे त्या शत्रूच्या नजरेतून वाचतात.

Published On: Jan 16, 2026 | 02:47 PM

