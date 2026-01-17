Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • China Norovirus Outbreak Foshan School Students Infected Symptoms 2026

Global Health: कोरोनाव्हायरस नंतर ‘या’ भयानक व्हायरसने काढले डोके वर; 68 कोटी लोकांना संसर्ग, 2 लाख मृत्यू अन् जागतिक भीषण वास्तव

Norovirus : चीनमध्ये आता नोरोव्हायरसमुळे दहशत पसरत आहे. चिनी शाळेतील १०० हून अधिक विद्यार्थ्यांना याची लागण झाली आहे. या विषाणूमुळे पोटात संसर्ग होतो, ज्यामुळे उलट्या आणि जुलाब होतात.

Updated On: Jan 17, 2026 | 01:04 PM
china norovirus outbreak foshan school students infected symptoms 2026

चीनमध्ये पुन्हा एकदा झपाट्याने होतोय 'या' विषाणूचा प्रसार; एका शाळेतील १०० हून अधिक विद्यार्थ्यांना याची लागण ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • चीनमध्ये नोरोव्हायरसचा थरार
  • विषाणूचा वेगवान प्रसार
  • जागतिक आरोग्य संकट

Norovirus outbreak China January 2026 : जगाला ‘कोविड-१९’ (COVID-19) च्या संकटात ढकलणाऱ्या चीनमधून आता पुन्हा एकदा एका नवीन आरोग्य संकटाची बातमी समोर येत आहे. चीनच्या ग्वांगडोंग प्रांतातील फोशान शहरात एका हायस्कूलमधील तब्बल १०३ विद्यार्थ्यांना नोरोव्हायरस (Norovirus) या अत्यंत संसर्गजन्य विषाणूची लागण झाली आहे. एकाच वेळी एवढ्या मोठ्या संख्येने विद्यार्थी आजारी पडल्याने संपूर्ण परिसरात दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

नेमकी घटना काय?

मिळालेल्या माहितीनुसार, फोशानमधील ‘झिंगहुई माध्यमिक शाळेत’ ही घटना घडली. अचानक अनेक विद्यार्थ्यांना उलट्या आणि जुलाब होऊ लागल्याने आरोग्य विभागाला पाचारण करण्यात आले. तपासणीअंती १०३ विद्यार्थ्यांना नोरोव्हायरसचा संसर्ग झाल्याचे निष्पन्न झाले. सुदैवाने, स्थानिक आरोग्य अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सर्व विद्यार्थ्यांची प्रकृती सध्या स्थिर असून कोणाचाही मृत्यू झालेला नाही. मात्र, या घटनेने चीनमधील शाळांच्या आरोग्य व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Defense Deals: ‘आम्ही शस्त्रेही देऊ आणि तंत्रज्ञानही!’ जर्मनीच्या पंतप्रधानांनी भारताला दिली जागतिक बाजारपेठ हादरवणारी महाऑफर

काय आहे हा नोरोव्हायरस?

नोरोव्हायरस हा विषाणूंचा एक असा गट आहे, जो थेट पचनसंस्थेवर (पोट आणि आतड्यांवर) हल्ला करतो. याला सामान्यतः ‘विंटर व्होमिटिंग बग’ (Winter Vomiting Bug) किंवा ‘पोटाचा फ्लू’ म्हणूनही ओळखले जाते. जरी हा विषाणू कोविडसारखा श्वसनविकार नसला, तरी त्याचा प्रसार होण्याचा वेग थक्क करणारा आहे. अवघ्या काही तासांत हा विषाणू एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे पसरू शकतो.

credit – social media and Twitter

कसा पसरतो हा विषाणू?

आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, नोरोव्हायरस खालील मार्गांनी पसरतो: १. दूषित अन्न आणि पाणी: जर अन्न तयार करणारी व्यक्ती संक्रमित असेल, तर त्या अन्नातून विषाणू पसरू शकतो. २. संपर्क: संक्रमित व्यक्तीच्या जवळ जाणे किंवा त्यांच्याशी वस्तू सामायिक करणे. ३. दूषित पृष्ठभाग: दरवाजाचे हँडल, बाके किंवा टॉयलेट फ्लश यांसारख्या वस्तूंना स्पर्श केल्यानंतर हात तोंडाला लावल्यास संसर्ग होतो.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : ChinaTaiwan: ड्रॅगनचा तैवानला विळखा! दारात युद्धछाया; 34 लढाऊ विमाने, 11 नौदल जहाजांनी मध्यरेषा ओलांडली, भारताचीही बारीक नजर

जागतिक आकडेवारी आणि भीती

नोरोव्हायरसचे संकट केवळ चीनपुरते मर्यादित नाही. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) आकडेवारीनुसार, दरवर्षी जगात ६८ कोटी ५० लाख लोकांना याची लागण होते. धक्कादायक म्हणजे, दरवर्षी सुमारे २ लाख लोकांचा या विषाणूमुळे मृत्यू होतो, ज्यामध्ये ५०,००० ही केवळ लहान मुले असतात. गरीब आणि विकसनशील देशांमध्ये स्वच्छतेच्या अभावामुळे हा विषाणू अधिक जीवघेणा ठरतो.

इतिहास आणि नाव: ‘नॉरवॉक’ ते ‘नोरो’

या विषाणूचा पहिला मोठा प्रादुर्भाव १९६८ मध्ये अमेरिकेच्या ओहायो राज्यातील नॉरवॉक (Norwalk) येथील एका शाळेत दिसून आला होता. सुरुवातीला याला ‘नॉरवॉक व्हायरस’ म्हटले जायचे, परंतु पुढे संशोधनानंतर त्याचे नाव बदलून ‘नोरोव्हायरस’ करण्यात आले.

बचावाचे उपाय: तुम्ही स्वतःला कसे सुरक्षित ठेवू शकता?

नोरोव्हायरसवर सध्या कोणतीही खात्रीशीर लस उपलब्ध नाही, त्यामुळे प्रतिबंध हाच सर्वोत्तम उपचार आहे:

  • हात धुणे: जेवणापूर्वी आणि शौचालय वापरल्यानंतर हात साबणाने स्वच्छ धुवा. (सॅनिटायझर या विषाणूवर फारसा प्रभावी नसतो).
  • भाज्या आणि फळे: फळे आणि भाज्या खाण्यापूर्वी पूर्णपणे स्वच्छ धुवा.
  • स्वच्छता: घर आणि आजूबाजूचा परिसर जंतुनाशकाने स्वच्छ ठेवा.
  • विश्रांती: संसर्ग झाल्यास भरपूर पाणी प्या आणि स्वतःला इतरांपासून वेगळे (Isolate) ठेवा.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: नोरोव्हायरस आणि सामान्य फ्लूमधील फरक काय आहे?

    Ans: सामान्य फ्लू हा श्वसनसंस्थेवर परिणाम करतो, तर नोरोव्हायरस पचनसंस्थेवर हल्ला करतो, ज्यामुळे उलट्या आणि जुलाब होतात.

  • Que: हा विषाणू किती वेळ शरीरात राहतो?

    Ans: याची लक्षणे सहसा १ ते ३ दिवस टिकतात, मात्र रुग्ण बरा झाल्यानंतरही २-३ दिवस संसर्ग पसरवू शकतो.

  • Que: सॅनिटायझरने नोरोव्हायरस मरतो का?

    Ans: नाही, अनेक अभ्यासांनुसार अल्कोहोलयुक्त सॅनिटायझर नोरोव्हायरसवर प्रभावी नसतात; हात धुण्यासाठी साबण आणि पाणी वापरणेच सुरक्षित आहे.

Web Title: China norovirus outbreak foshan school students infected symptoms 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 17, 2026 | 01:04 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

भारत जगातील नंबर १ अर्थव्यवस्था बनणार? दावोसमध्ये अमेरिकन अब्जावधीशाच्या दाव्याने ट्रम्पची उडाली झोप
1

भारत जगातील नंबर १ अर्थव्यवस्था बनणार? दावोसमध्ये अमेरिकन अब्जावधीशाच्या दाव्याने ट्रम्पची उडाली झोप

ट्रम्पच्या Gaza Board of Peace’ ला मोठा धक्का! चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्सने फिरवली पाठ, जाणून घ्या भारताची भूमिका काय?
2

ट्रम्पच्या Gaza Board of Peace’ ला मोठा धक्का! चीन, ब्रिटन आणि फ्रान्सने फिरवली पाठ, जाणून घ्या भारताची भूमिका काय?

Global Security: इस्रायलचा संयुक्त राष्ट्रांवर ‘सर्जिकल स्ट्राईक’! जेरुसलेममधील UNRWA मुख्यालय बुलडोझरने पाडले; जग हादरले
3

Global Security: इस्रायलचा संयुक्त राष्ट्रांवर ‘सर्जिकल स्ट्राईक’! जेरुसलेममधील UNRWA मुख्यालय बुलडोझरने पाडले; जग हादरले

Global Security: इराणच्या उंबरठ्यावर 7000 दहशतवादी; खामेनेईंचा फास आवळण्यासाठी अमेरिकेने सीरियाला धरले वेठीशी, पहा कसे?
4

Global Security: इराणच्या उंबरठ्यावर 7000 दहशतवादी; खामेनेईंचा फास आवळण्यासाठी अमेरिकेने सीरियाला धरले वेठीशी, पहा कसे?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…

Jan 22, 2026 | 09:25 PM
महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

महाबळेश्वर नगरपालिकेत स्वीकृत नगरसेवकांची बिनविरोध निवड! सभेचे करण्यात आले आयोजन

Jan 22, 2026 | 09:24 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM