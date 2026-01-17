Global Health: कोरोनाव्हायरस नंतर ‘या’ भयानक व्हायरसने काढले डोके वर; 68 कोटी लोकांना संसर्ग, 2 लाख मृत्यू अन् जागतिक भीषण वास्तव

Norovirus outbreak China January 2026 : जगाला ‘कोविड-१९’ (COVID-19) च्या संकटात ढकलणाऱ्या चीनमधून आता पुन्हा एकदा एका नवीन आरोग्य संकटाची बातमी समोर येत आहे. चीनच्या ग्वांगडोंग प्रांतातील फोशान शहरात एका हायस्कूलमधील तब्बल १०३ विद्यार्थ्यांना नोरोव्हायरस (Norovirus) या अत्यंत संसर्गजन्य विषाणूची लागण झाली आहे. एकाच वेळी एवढ्या मोठ्या संख्येने विद्यार्थी आजारी पडल्याने संपूर्ण परिसरात दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, फोशानमधील ‘झिंगहुई माध्यमिक शाळेत’ ही घटना घडली. अचानक अनेक विद्यार्थ्यांना उलट्या आणि जुलाब होऊ लागल्याने आरोग्य विभागाला पाचारण करण्यात आले. तपासणीअंती १०३ विद्यार्थ्यांना नोरोव्हायरसचा संसर्ग झाल्याचे निष्पन्न झाले. सुदैवाने, स्थानिक आरोग्य अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सर्व विद्यार्थ्यांची प्रकृती सध्या स्थिर असून कोणाचाही मृत्यू झालेला नाही. मात्र, या घटनेने चीनमधील शाळांच्या आरोग्य व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
नोरोव्हायरस हा विषाणूंचा एक असा गट आहे, जो थेट पचनसंस्थेवर (पोट आणि आतड्यांवर) हल्ला करतो. याला सामान्यतः ‘विंटर व्होमिटिंग बग’ (Winter Vomiting Bug) किंवा ‘पोटाचा फ्लू’ म्हणूनही ओळखले जाते. जरी हा विषाणू कोविडसारखा श्वसनविकार नसला, तरी त्याचा प्रसार होण्याचा वेग थक्क करणारा आहे. अवघ्या काही तासांत हा विषाणू एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे पसरू शकतो.
There is a widespread outbreak of #norovirus, a GI virus that causes projectile vomiting & profuse diarrhea usually lasting 24-48 hrs. Wastewater levels nationwide are high. It’s miserable & incredibly contagious. So many friends are texting us SOS, so here’s a 🧵. /1 pic.twitter.com/GyO4Ki9a5B — Tatiana Prowell, MD (@tmprowell) January 4, 2025
आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते, नोरोव्हायरस खालील मार्गांनी पसरतो: १. दूषित अन्न आणि पाणी: जर अन्न तयार करणारी व्यक्ती संक्रमित असेल, तर त्या अन्नातून विषाणू पसरू शकतो. २. संपर्क: संक्रमित व्यक्तीच्या जवळ जाणे किंवा त्यांच्याशी वस्तू सामायिक करणे. ३. दूषित पृष्ठभाग: दरवाजाचे हँडल, बाके किंवा टॉयलेट फ्लश यांसारख्या वस्तूंना स्पर्श केल्यानंतर हात तोंडाला लावल्यास संसर्ग होतो.
नोरोव्हायरसचे संकट केवळ चीनपुरते मर्यादित नाही. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या (WHO) आकडेवारीनुसार, दरवर्षी जगात ६८ कोटी ५० लाख लोकांना याची लागण होते. धक्कादायक म्हणजे, दरवर्षी सुमारे २ लाख लोकांचा या विषाणूमुळे मृत्यू होतो, ज्यामध्ये ५०,००० ही केवळ लहान मुले असतात. गरीब आणि विकसनशील देशांमध्ये स्वच्छतेच्या अभावामुळे हा विषाणू अधिक जीवघेणा ठरतो.
या विषाणूचा पहिला मोठा प्रादुर्भाव १९६८ मध्ये अमेरिकेच्या ओहायो राज्यातील नॉरवॉक (Norwalk) येथील एका शाळेत दिसून आला होता. सुरुवातीला याला ‘नॉरवॉक व्हायरस’ म्हटले जायचे, परंतु पुढे संशोधनानंतर त्याचे नाव बदलून ‘नोरोव्हायरस’ करण्यात आले.
नोरोव्हायरसवर सध्या कोणतीही खात्रीशीर लस उपलब्ध नाही, त्यामुळे प्रतिबंध हाच सर्वोत्तम उपचार आहे:
Ans: सामान्य फ्लू हा श्वसनसंस्थेवर परिणाम करतो, तर नोरोव्हायरस पचनसंस्थेवर हल्ला करतो, ज्यामुळे उलट्या आणि जुलाब होतात.
Ans: याची लक्षणे सहसा १ ते ३ दिवस टिकतात, मात्र रुग्ण बरा झाल्यानंतरही २-३ दिवस संसर्ग पसरवू शकतो.
Ans: नाही, अनेक अभ्यासांनुसार अल्कोहोलयुक्त सॅनिटायझर नोरोव्हायरसवर प्रभावी नसतात; हात धुण्यासाठी साबण आणि पाणी वापरणेच सुरक्षित आहे.