PM Modi: पंतप्रधान मोदींचे 5 दिवस, 5 देश अन् भारताचा ‘ऊर्जा’ विजय; UAEमध्ये होणार LPG साठी ‘हा’ ऐतिहासिक करार

PM Modi UAE Visit May 2026 : जागतिक राजकारणात सध्या इराण आणि अमेरिका यांच्यातील वाढत्या तणावामुळे युद्धाचे ढग दाटले आहेत. अशातच, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) आजपासून पाच देशांच्या अतिशय महत्त्वाच्या दौऱ्याला सुरुवात करत आहेत. या दौऱ्याची सुरुवात संयुक्त अरब अमिरातीपासून (UAE) होणार असून, हा दौरा केवळ औपचारिक नसून भारताच्या ‘ऊर्जा सुरक्षे’साठी एक मैलाचा दगड ठरणार आहे. पुढच्या सहा दिवसांत पंतप्रधान मोदी युएईसह नेदरलँड्स, स्वीडन, नॉर्वे आणि इटलीला भेट देणार आहेत.
पंतप्रधान मोदींच्या या दौऱ्यात सर्वात जास्त लक्ष अबु धाबीकडे आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर इराणने केलेली नाकेबंदी आणि अमेरिकेचे निर्बंध यामुळे जगात तेलाचे संकट उभे राहिले आहे. अशा कठीण काळात युएई भारताचा सर्वात विश्वासार्ह जोडीदार म्हणून समोर आला आहे. भारत आपल्या गरजेपैकी ४०% एलपीजी आणि ११% कच्चे तेल युएईकडून आयात करतो. या दौऱ्यात इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन आणि युएईची ‘ADNOC’ कंपनी यांच्यात एलपीजी पुरवठ्याबाबत कायमस्वरूपी आणि धोरणात्मक सहकार्य करार होण्याची दाट शक्यता आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Blackout: ‘आमच्याकडे इंधन नाही!’ अखेर ‘या’ देशात झाले 22 तासांचे ‘महा-ब्लॅकआऊट’; ऊर्जा मंत्र्यांनी टीव्हीवर सांगितली हतबलता
भारताने भविष्यातील संकटासाठी मंगळुरू येथे भूमिगत पेट्रोलियम साठा (Strategic Petroleum Reserve) तयार केला आहे. या साठ्यामध्ये ५.३३ दशलक्ष मेट्रिक टन कच्चे तेल साठवण्याची क्षमता आहे. युएई हा भारताचा असा पहिला भागीदार आहे ज्याने या साठ्यात गुंतवणूक केली आहे. पंतप्रधान मोदींच्या या भेटीत, इंडियन स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह लिमिटेड (ISPRL) आणि ADNOC यांच्यात नवीन करार होतील, ज्यामुळे युद्धजन्य परिस्थितीतही भारताकडे इंधनाचा पुरेसा साठा उपलब्ध असेल.
During PM Modi’s visit to the UAE, one of the key areas of focus will be energy security. Two important MoUs in the areas of LPG and Strategic Petroleum Reserves are likely to be concluded during this visit: Sources (File photo) pic.twitter.com/dhFmkoFBpe — ANI (@ANI) May 13, 2026
credit – social media and Twitter
युएईनंतर पंतप्रधान मोदी नेदरलँड्स, स्वीडन, नॉर्वे आणि इटली या युरोपीय देशांना भेट देतील. या देशांसोबतचे संबंध भारतासाठी हरित ऊर्जा (Green Energy), कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि व्यापार क्षेत्रात नवीन संधी निर्माण करणारे ठरतील. विशेषतः इटली आणि स्कॅन्डिनेव्हियन देशांसोबत होणारे करार भारताच्या तांत्रिक प्रगतीला वेग देणारे असतील.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Gaza Blockade Break: डझनभर जहाजे निघाली गाझाच्या दिशेने! इस्रायली नाकेबंदीला आव्हान देण्याच्या तयारीत, नेमकं काय घडणार?
परराष्ट्र मंत्रालयाच्या मते, हा दौरा केवळ आर्थिक संबंधांपुरता मर्यादित नाही, तर तो धोरणात्मक आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाणीचा एक मोठा भाग आहे. युएईमध्ये ५० लाखांहून अधिक भारतीय राहतात, त्यांच्या सुरक्षेसाठी आणि कल्याणासाठीही मोदींची ही भेट महत्त्वाची आहे. इराणने सामुद्रधुनीतील वाहतूक रोखल्यामुळे भारताला आपला पुरवठा मार्ग सुरक्षित करण्यासाठी युएईसारख्या मित्र देशाची साथ आवश्यक आहे, जी या दौऱ्यातून अधिक मजबूत होईल.
Ans: या दौऱ्याची सुरुवात १५ मे २०२६ रोजी संयुक्त अरब अमिरातीपासून (UAE) होणार आहे.
Ans: एलपीजी (LPG) पुरवठा आणि सामरिक पेट्रोलियम साठ्यांबाबत (Strategic Petroleum Reserves) महत्त्वाचे करार होणार आहेत.
Ans: भारत आपल्या गरजेपैकी ४०% एलपीजी आणि ११% कच्चे तेल युएईकडून घेतो.