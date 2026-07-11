शनिवार, 11 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Mumbai Kandivali Minor Girl Allegedly Pushed Off Hill By Boyfriend Delivery Boy Arrested

Mumbai Crime : मुंबईत सिया-केतन हत्याकांडाची पुनरावृत्ती! डिलिव्हरी बाॅयने अल्पवयीन प्रेयसीला कड्यावरुन ढकलले

Updated On: Jul 11, 2026 | 02:14 PM IST
जाहिरात
सारांश

Murder Case : मुंबईतील कांदिवली पूर्व परिसरातून हत्येची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. प्रियकराने कड्यावरून कथितरित्या ढकलून अल्पवयीन प्रेयसीची हत्या केल्याचा आरोप आहे. पोलिसांनी तपासाच्या आधारे अवघ्या २४ तासांत संशयित आरोपीला अटक केली असून हत्येमागील नेमके कारण शोधण्याचे काम सुरू आहे.

Mumbai Crime : मुंबईत सिया-केतन हत्याकांडाची पुनरावृत्ती! डिलिव्हरी बाॅयने अल्पवयीन प्रेयसीला कड्यावरुन ढकलले

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • कांदिवली पूर्व येथील डोंगराळ भागात अल्पवयीन मुलीचा मृतदेह आढळून आल्याने खळबळ उडाली.
  • तांत्रिक पुरावे आणि तपासाच्या आधारे पोलिसांनी २४ तासांत संशयिताला अटक केली.
  • हत्येमागील नेमके कारण आणि घटनाक्रम उलगडण्यासाठी पोलिसांचा तपास सुरू आहे.
पुण्यातील केतन हत्याकांडाचा निकाल लागण्यापूर्वीच मुंबईतून आणखी एक घटना समोर येत आहे. दोन्ही घटनेत बरेच साम्य आढळले असून फरक इतकाच की यावेळी मुलाची नाही तर मुलीची हत्या करण्यात आली आहे. घटना कांदिवली पूर्व येथील समता नगर परिसरात घडल्याची माहिती असून पोलिसांनी अवघ्या २४ तासांतच आरोपीचा अटक केली आहे. मृत मुलगी अल्पवयीन असून प्रियकराकडूनच ही हत्या करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

Chhatrapati Sambhajinagar: डॉनच्या बंगल्यात सापडला पैशांचा डोंगर! 21 तासांची थरारक धाड, सोनं-चांदी आणि हत्यारांचा खजिना जप्त

टेकडीवरुन प्रेयसीला दिला धक्का

पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, शुक्रवारी सकाळी दामुनगरच्या मागे असलेल्या डोंगराळ भागात एका अल्पवयीन मुलीचा मृतदेह सापडल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. यानंतर समतानगर पोलीस, गुन्हे शाखा आणि वरिष्ठ अधिकारी तत्काळ घटनेस्थळी दाखल झाले आणि त्यांनी चाैकशीला सुरुवात केली. पोलिसांनी घटनास्थळाला सील करुन फॉरेंसिक टीमच्या मदतीने वैज्ञानिक पुरावे गोळा केले. यानंतर मुलीचा मृतदेह ताब्यात घेण्यात आला. पोलिसांनी मृतदेहाला शवविच्छेदनासाठी रुग्णालयात पाठवले आहे.

मुलीची ओळख पटवण्यासाठी पोलिसांनी परिसरातील लोकांची चौकशी केली. हरवलेल्या व्यक्तींच्या नोंदी तपासल्या आणि मृताची ओळख पटवण्यासाठी तांत्रिक पुराव्यांचा वापर केला. तपासात उघड झाले की, मृत मुलीचे सुरज मारुती नावाच्या तरुणासोबत प्रेमसंबंध होते. या माहितीच्या आधारावरच पोलिसांनी तपासाला सुरुवात केली.

डिलिव्हरी बाॅयला केली अटक

तांत्रिक आणि गुप्त माहितीच्या आधारावर पोलिसांनी आरोपीच्या शोधकार्याला सुरुवात केली. तपासात आरोपीची कथित भूमिका समोर आल्यानंतर पोलिसांनी प्रियकराला अटक केली. आरोपी व्यावसायाने एक डिलिव्हरी बाॅय आहे. पोलिस सध्या त्याची चाैकशी करत असून हत्येचा संपूर्ण कट आणि घटनाक्रम समजून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. प्राथमिक तपासात हत्येमागील कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. ही हत्या पूर्वनियोजित होती की रागाच्या भरात घडली याचाही तपास पोलिस करत आहेत.

Mumbai Rain: चप्पल उचलण्याच्या प्रयत्नात गमावला जीव, पाण्याच्या प्रवाहात वाहून गेला; तीन दिवसांनी सापडला मृतदेह

 तपासानंतर होणार कायदेशीर कारावाई 

पोलिस सध्या आरोपीची कसून चाैकशी करत असून हत्येमागचे खरे कारण जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे, असे डीसीपी गजानन राजमाने यांनी सांगितले. तपास पूर्ण झाल्यानंतरच हत्येमागील खरा हेतू समजेल आणि यानंतरच आरोपीवर योग्य ती कायदेशीर कारवाई  केली जाईल.

Web Title: Mumbai kandivali minor girl allegedly pushed off hill by boyfriend delivery boy arrested

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 11, 2026 | 02:13 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mira-Bhayandar crime: मिरा रोडमध्ये देहव्यापारावर पोलिसांचा छापा; महिला दलाल अटकेत, दोन पीडित तरुणींची सुटका
1

Mira-Bhayandar crime: मिरा रोडमध्ये देहव्यापारावर पोलिसांचा छापा; महिला दलाल अटकेत, दोन पीडित तरुणींची सुटका

Mumbai Rain: चप्पल उचलण्याच्या प्रयत्नात गमावला जीव, पाण्याच्या प्रवाहात वाहून गेला; तीन दिवसांनी सापडला मृतदेह
2

Mumbai Rain: चप्पल उचलण्याच्या प्रयत्नात गमावला जीव, पाण्याच्या प्रवाहात वाहून गेला; तीन दिवसांनी सापडला मृतदेह

TV Actor Arrested: १६ वर्षीय अल्पवयीन मुलीचा लैंगिक छळ; प्रसिद्ध टीव्ही अभिनेत्याला POCSO अंतर्गत अटक
3

TV Actor Arrested: १६ वर्षीय अल्पवयीन मुलीचा लैंगिक छळ; प्रसिद्ध टीव्ही अभिनेत्याला POCSO अंतर्गत अटक

Mira Bhayandar Drugs Case: धक्कादायक! शाळेबाहेर खुलेआम अमली पदार्थांची विक्री, व्हायरल व्हिडिओनंतर पोलिसांची मोठी कारवाई
4

Mira Bhayandar Drugs Case: धक्कादायक! शाळेबाहेर खुलेआम अमली पदार्थांची विक्री, व्हायरल व्हिडिओनंतर पोलिसांची मोठी कारवाई

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mumbai Crime : मुंबईत सिया-केतन हत्याकांडाची पुनरावृत्ती! डिलिव्हरी बाॅयने अल्पवयीन प्रेयसीला कड्यावरुन ढकलले

Mumbai Crime : मुंबईत सिया-केतन हत्याकांडाची पुनरावृत्ती! डिलिव्हरी बाॅयने अल्पवयीन प्रेयसीला कड्यावरुन ढकलले

Jul 11, 2026 | 02:13 PM
IND Vs ENG: मोडणार, मोडणार! Jos Butler मुळे धोनी-रोहितचा रेकॉर्ड धोक्यात; आज कोण मारणार बाजी?

IND Vs ENG: मोडणार, मोडणार! Jos Butler मुळे धोनी-रोहितचा रेकॉर्ड धोक्यात; आज कोण मारणार बाजी?

Jul 11, 2026 | 02:12 PM
Cuba Blackout :ट्रम्प यांच्या ‘तेल नाकेबंदी’मुळे क्युबामध्ये पुन्हा अंधार; एकाच आठवड्यात दुसऱ्यांदा संपूर्ण देशव्यापी ब्लॅकआउट

Cuba Blackout :ट्रम्प यांच्या ‘तेल नाकेबंदी’मुळे क्युबामध्ये पुन्हा अंधार; एकाच आठवड्यात दुसऱ्यांदा संपूर्ण देशव्यापी ब्लॅकआउट

Jul 11, 2026 | 02:09 PM
पिगमेंटेशन कमी होऊन चेहऱ्यावर येईल गुलाबी ग्लो! सोप्या पद्धतीमध्ये घरी बनवा जास्वदींच्या फुलांचे नॅचरल टोनर, त्वचा राहील फ्रेश

पिगमेंटेशन कमी होऊन चेहऱ्यावर येईल गुलाबी ग्लो! सोप्या पद्धतीमध्ये घरी बनवा जास्वदींच्या फुलांचे नॅचरल टोनर, त्वचा राहील फ्रेश

Jul 11, 2026 | 02:03 PM
Chandrapur News: 15 किमीची पायपीट थांबवा, गावागावात सेतू केंद्र सुरू करा! नागरिकांची प्रशासनाकडे मागणी

Chandrapur News: 15 किमीची पायपीट थांबवा, गावागावात सेतू केंद्र सुरू करा! नागरिकांची प्रशासनाकडे मागणी

Jul 11, 2026 | 01:59 PM
Flipkart-Myntra चा डिस्काउंटच्या नावाखाली 3000 कोटींचा Scam! 33 चाहत्या सेलर्सना फायदा दिल्याचा आरोप; प्रकरण काय?

Flipkart-Myntra चा डिस्काउंटच्या नावाखाली 3000 कोटींचा Scam! 33 चाहत्या सेलर्सना फायदा दिल्याचा आरोप; प्रकरण काय?

Jul 11, 2026 | 01:55 PM
Chhatrapati Sambhajinagar: डॉनच्या बंगल्यात सापडला पैशांचा डोंगर! 21 तासांची थरारक धाड, सोनं-चांदी आणि हत्यारांचा खजिना जप्त

Chhatrapati Sambhajinagar: डॉनच्या बंगल्यात सापडला पैशांचा डोंगर! 21 तासांची थरारक धाड, सोनं-चांदी आणि हत्यारांचा खजिना जप्त

Jul 11, 2026 | 01:55 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Jul 09, 2026 | 03:44 PM
Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Jul 09, 2026 | 03:37 PM
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

Jul 08, 2026 | 03:16 PM
Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Jul 07, 2026 | 03:37 PM
Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Jul 07, 2026 | 03:32 PM
KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

Jul 06, 2026 | 04:00 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा