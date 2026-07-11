शनिवार, 11 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Politics »
  • Madha Mp Dhairyashil Mohite Patil Viral Audio Clip Threat Case Sharad Pawar Ncp Solapur

Dhairyashil Mohite यांची कथित Audio Clip Viral; धमकीच्या आरोपाने राजकीय वर्तुळात खळबळ

Updated On: Jul 11, 2026 | 02:26 PM IST
जाहिरात
सारांश

ही कथित ऑडिओ क्लिप सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. पण या ऑडिओच्या सत्यतेची पुष्टी झालेली नाही. तसेच, या प्रकरणावर खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील किंवा त्यांच्या कार्यालयाकडून वृत्त लिहिपर्यंत कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण अथवा प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नव्हती.

Dhairyashil Mohite Patil, Madha MP, Solapur News,

Dhairyashil Mohite यांची कथित Audio Clip Viral;

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • लोकप्रतिनिधींच्या वर्तणुकीबाबत वाद
  • खासदारांच्या स्वीय सहाय्यकाने (पीए) फोन जोडून देतो
  • तू उद्या जर आला नाहीस, तर पंचायत समितीत येऊन तुझे हातपाय तोडेन
 

Dhairyashil Mohite Viral Audio Clip: राज्यात दिवसेंदिवस लोकप्रतिनिधींच्या वर्तणुकीबाबत वाद सुरू आहेत. चार दिवसांपूर्वीच कल्याण डोंबिवलीतील शिंदे गटाचे नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांनी डॉक्टर महिलेला मारहाण केल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. त्यावरून वाद सुरू असतानाच आता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाचे माढ्याचे खासदार धैर्यशील मोहितेपाटील यांची एक कथित ऑडिओ क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. या क्लिपमध्ये मोहिते पाटील यांनी एका व्यक्तीला थेट हात पाय तोडण्याची धमकी दिल्याचे ऐकू येत असून, त्यावरून राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे.

ऑडिओ क्लिपमध्ये नेमके काय?

व्हायरल झालेल्या कथित ऑडिओ क्लिपमध्ये सुरुवातीला खासदारांच्या स्वीय सहाय्यकाने (पीए) फोन जोडून देतो. त्यानंतर “खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील बोलत आहेत,” असे सांगतात. फोनवर आल्यावर खासदार आक्रमक स्वरात, “तुझ्याकडे शिवराजला पाठवून देतो, सर्व कागदपत्रे तयार करून उद्या माझ्याकडे यायचे,” असा आदेश देतात.

Chandrapur News: 15 किमीची पायपीट थांबवा, गावागावात सेतू केंद्र सुरू करा! नागरिकांची प्रशासनाकडे

खासदारांनी उद्या भेटायला बोलावल्यानंतर समोरची व्यक्ती सध्या आपण सोलापुरात नसल्याचे सांगते. हे ऐकताच मोहिते पाटील यांच्या रागाचा पारा चढला आणि त्यांनी अत्यंत अश्लील आणि अर्वाच्च भाषेत शिवीगाळ केल्याचे ऐकू येते. एवढच नाही तर, “तू उद्या जर आला नाहीस, तर पंचायत समितीत येऊन तुझे हातपाय तोडेन,” असा सज्जड दमही खासदारांनी दिल्याचे या कथित ऑडिओमध्ये ऐकू येते.

अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप नाही

ही कथित ऑडिओ क्लिप सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. पण या ऑडिओच्या सत्यतेची पुष्टी झालेली नाही. तसेच, या प्रकरणावर खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील किंवा त्यांच्या कार्यालयाकडून वृत्त लिहिपर्यंत कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण अथवा प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नव्हती.

Contempt of Court: बूट भिरकावण्यापासून ते अपशब्दांपर्यंत! सर्वोच्च न्यायालयातील ‘त्या’ घटनांमुळे कोर्टाचा

कथित ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाल्यानंतर राज्यातील लोकप्रतिनिधींच्या भाषाशैली आणि वर्तणुकीबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली असून, या प्रकरणाकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

माढ्याचे खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील यांची कथित ऑडिओ क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. मोहित पाटलांनी यात धमकी दिल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र क्लिपच्या सत्यतेची पुष्टी नाही आणि खासदारांची अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप आलेली नाही.

 

Web Title: Madha mp dhairyashil mohite patil viral audio clip threat case sharad pawar ncp solapur

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 11, 2026 | 02:26 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maharashtra politics : 2029 पूर्वी देवेंद्र फडणवीस पंतप्रधान होणार? मुख्यमंत्र्यांबाबत बड्या नेत्याचं विधान, राजकीय चर्चांना उधाण
1

Maharashtra politics : 2029 पूर्वी देवेंद्र फडणवीस पंतप्रधान होणार? मुख्यमंत्र्यांबाबत बड्या नेत्याचं विधान, राजकीय चर्चांना उधाण

अजित पवार विमान अपघात प्रकरणात मोठी अपडेट; ब्लॅक बॉक्सची माहिती मिळाली, फडणवीसांनी दिली तपासाची माहिती
2

अजित पवार विमान अपघात प्रकरणात मोठी अपडेट; ब्लॅक बॉक्सची माहिती मिळाली, फडणवीसांनी दिली तपासाची माहिती

‘मिमिक्री आर्टिस्ट असते तर स्टँडअप कॉमेडियनना मार्केटच राहिलं नसतं’; फडणवीसांचा राज ठाकरेंना टोला
3

‘मिमिक्री आर्टिस्ट असते तर स्टँडअप कॉमेडियनना मार्केटच राहिलं नसतं’; फडणवीसांचा राज ठाकरेंना टोला

मोठी बातमी! भाजप आणि शरद पवार गटाची हातमिळवणी; महायुतीत जाण्याच्या चर्चांना बळ
4

मोठी बातमी! भाजप आणि शरद पवार गटाची हातमिळवणी; महायुतीत जाण्याच्या चर्चांना बळ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Dhairyashil Mohite यांची कथित Audio Clip Viral; धमकीच्या आरोपाने राजकीय वर्तुळात खळबळ

Dhairyashil Mohite यांची कथित Audio Clip Viral; धमकीच्या आरोपाने राजकीय वर्तुळात खळबळ

Jul 11, 2026 | 02:26 PM
Mumbai Crime : मुंबईत सिया-केतन हत्याकांडाची पुनरावृत्ती! डिलिव्हरी बाॅयने अल्पवयीन प्रेयसीला कड्यावरुन ढकलले

Mumbai Crime : मुंबईत सिया-केतन हत्याकांडाची पुनरावृत्ती! डिलिव्हरी बाॅयने अल्पवयीन प्रेयसीला कड्यावरुन ढकलले

Jul 11, 2026 | 02:13 PM
IND Vs ENG: मोडणार, मोडणार! Jos Butler मुळे धोनी-रोहितचा रेकॉर्ड धोक्यात; आज कोण मारणार बाजी?

IND Vs ENG: मोडणार, मोडणार! Jos Butler मुळे धोनी-रोहितचा रेकॉर्ड धोक्यात; आज कोण मारणार बाजी?

Jul 11, 2026 | 02:12 PM
Cuba Blackout :ट्रम्प यांच्या ‘तेल नाकेबंदी’मुळे क्युबामध्ये पुन्हा अंधार; एकाच आठवड्यात दुसऱ्यांदा संपूर्ण देशव्यापी ब्लॅकआउट

Cuba Blackout :ट्रम्प यांच्या ‘तेल नाकेबंदी’मुळे क्युबामध्ये पुन्हा अंधार; एकाच आठवड्यात दुसऱ्यांदा संपूर्ण देशव्यापी ब्लॅकआउट

Jul 11, 2026 | 02:09 PM
पिगमेंटेशन कमी होऊन चेहऱ्यावर येईल गुलाबी ग्लो! सोप्या पद्धतीमध्ये घरी बनवा जास्वदींच्या फुलांचे नॅचरल टोनर, त्वचा राहील फ्रेश

पिगमेंटेशन कमी होऊन चेहऱ्यावर येईल गुलाबी ग्लो! सोप्या पद्धतीमध्ये घरी बनवा जास्वदींच्या फुलांचे नॅचरल टोनर, त्वचा राहील फ्रेश

Jul 11, 2026 | 02:03 PM
Chandrapur News: 15 किमीची पायपीट थांबवा, गावागावात सेतू केंद्र सुरू करा! नागरिकांची प्रशासनाकडे मागणी

Chandrapur News: 15 किमीची पायपीट थांबवा, गावागावात सेतू केंद्र सुरू करा! नागरिकांची प्रशासनाकडे मागणी

Jul 11, 2026 | 01:59 PM
Flipkart-Myntra चा डिस्काउंटच्या नावाखाली 3000 कोटींचा Scam! 33 चाहत्या सेलर्सना फायदा दिल्याचा आरोप; प्रकरण काय?

Flipkart-Myntra चा डिस्काउंटच्या नावाखाली 3000 कोटींचा Scam! 33 चाहत्या सेलर्सना फायदा दिल्याचा आरोप; प्रकरण काय?

Jul 11, 2026 | 01:55 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Sangli teachers protest : आम्हाला मानसिक त्रास देऊ नका, मुलांना शिकवू द्या!

Jul 09, 2026 | 03:44 PM
Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Wardha teachers protest : अशैक्षणिक कामांतून मुक्त करा, शिक्षकांची शासनाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी!

Jul 09, 2026 | 03:37 PM
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

Jul 08, 2026 | 03:16 PM
Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Jul 07, 2026 | 03:37 PM
Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Jul 07, 2026 | 03:32 PM
KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

Jul 06, 2026 | 04:00 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा