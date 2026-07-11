Dhairyashil Mohite यांची कथित Audio Clip Viral; धमकीच्या आरोपाने राजकीय वर्तुळात खळबळ

Dhairyashil Mohite Viral Audio Clip: राज्यात दिवसेंदिवस लोकप्रतिनिधींच्या वर्तणुकीबाबत वाद सुरू आहेत. चार दिवसांपूर्वीच कल्याण डोंबिवलीतील शिंदे गटाचे नगरसेवक रमेश म्हात्रे यांनी डॉक्टर महिलेला मारहाण केल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. त्यावरून वाद सुरू असतानाच आता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार गटाचे माढ्याचे खासदार धैर्यशील मोहितेपाटील यांची एक कथित ऑडिओ क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. या क्लिपमध्ये मोहिते पाटील यांनी एका व्यक्तीला थेट हात पाय तोडण्याची धमकी दिल्याचे ऐकू येत असून, त्यावरून राजकीय वर्तुळात चर्चा रंगली आहे.
व्हायरल झालेल्या कथित ऑडिओ क्लिपमध्ये सुरुवातीला खासदारांच्या स्वीय सहाय्यकाने (पीए) फोन जोडून देतो. त्यानंतर “खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील बोलत आहेत,” असे सांगतात. फोनवर आल्यावर खासदार आक्रमक स्वरात, “तुझ्याकडे शिवराजला पाठवून देतो, सर्व कागदपत्रे तयार करून उद्या माझ्याकडे यायचे,” असा आदेश देतात.
खासदारांनी उद्या भेटायला बोलावल्यानंतर समोरची व्यक्ती सध्या आपण सोलापुरात नसल्याचे सांगते. हे ऐकताच मोहिते पाटील यांच्या रागाचा पारा चढला आणि त्यांनी अत्यंत अश्लील आणि अर्वाच्च भाषेत शिवीगाळ केल्याचे ऐकू येते. एवढच नाही तर, “तू उद्या जर आला नाहीस, तर पंचायत समितीत येऊन तुझे हातपाय तोडेन,” असा सज्जड दमही खासदारांनी दिल्याचे या कथित ऑडिओमध्ये ऐकू येते.
ही कथित ऑडिओ क्लिप सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. पण या ऑडिओच्या सत्यतेची पुष्टी झालेली नाही. तसेच, या प्रकरणावर खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील किंवा त्यांच्या कार्यालयाकडून वृत्त लिहिपर्यंत कोणतेही अधिकृत स्पष्टीकरण अथवा प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नव्हती.
कथित ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाल्यानंतर राज्यातील लोकप्रतिनिधींच्या भाषाशैली आणि वर्तणुकीबाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली असून, या प्रकरणाकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
माढ्याचे खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील यांची कथित ऑडिओ क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. मोहित पाटलांनी यात धमकी दिल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र क्लिपच्या सत्यतेची पुष्टी नाही आणि खासदारांची अधिकृत प्रतिक्रिया अद्याप आलेली नाही.