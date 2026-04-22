Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Crime »
  • Mumbai Crime Nalasopara Virar Shaken Husband Aided By Second Wife Beats First Wife To Death

Mumbai Crime: नालासोपारा-विरार हादरले! पतीने दुसऱ्या पत्नीसह पहिल्या पत्नीला मारहाण करत केली हत्या

विरारच्या ग्लोबल सिटी परिसरात 30 वर्षीय आरतीची पती आणि त्याच्या दुसऱ्या पत्नीकडून मारहाण करून हत्या केल्याची घटना समोर आली. आरोपी घटनेनंतर फरार झाले असून पोलिसांकडून त्यांचा शोध सुरू आहे.

Updated On: Apr 22, 2026 | 02:30 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • पती व दुसऱ्या पत्नीकडून महिलेची मारहाण करून हत्या
  • घटना विरार पश्चिमेतील ग्लोबल सिटीतील कल्पवृक्ष कॉम्प्लेक्समध्ये
  • आरोपी पती, दुसरी पत्नी व मुलांसह फरार; पोलिस तपास सुरू
मुंबई: मुंबई येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका ३० वर्षीय महिलेची निर्घृण हत्या केळ्याचे समोर आले आहे. पतीने आपल्या दुसऱ्या पत्नीसह मिळून हत्या केल्याचा प्राथमिक संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. ही घटना विरार पश्चिमेकडील उच्चभ्रू समजल्या जाणाऱ्या ‘ग्लोबल सिटी’ परिसरातील कल्पवृक्ष कॉम्प्लेक्समध्ये घडली. या घटनेने खळबळ उडाली आहे.

काय घडलं नेमकं?

या प्रकरणातील महिलेचे नाव आरती असे आहे. ती मूळची बिहारची रहिवासी आहे. पती मुन्ना आणि त्याची दुसरी पत्नी यांनी संगणमत करून आरतीला बेदम मारहाण केली. मारहाण सुरू असताना आरतीचे डोके जोरात भिंतीवर आपटण्यात आले, यामुळे तिचा जागीच मृत्यू झाला.

क्रूरतेच्या सर्व मर्यादा ओलांडल्या! घराच्या भिंतींवर रक्ताचे शिंतोडे, ड्रममधून वाहणारे रक्त…; ११ वर्षीय मुलाची निर्घृण हत्या

मंगळवारी संध्याकाळी ही घटना घडली. बांधकामाच्या ठिकाणी असलेल्या साईट सुपरवायझरला मुन्नाच्या हालचालींवर संशय आला. सुपरवायझर घटनास्थळी पोहोचला असता, त्याला आरती रक्ताच्या थारोळ्यात मृतावस्थेत आढळली. तोपर्यंत आरोपी पती मुन्ना, त्याची दुसरी पत्नी मीरा आणि मुलांसह तिथून पसार झाला होता. हे सर्वजण मूळचे बिहारचे असल्याने ते तिथे पळून गेल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आरोपी मुन्ना हा मूळचा बिहारचा असल्याने तो रेल्वेमार्गे पळून गेल्याचा संशय आहे. पोलिसांनी रेल्वे स्थानकांवरील सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्यास सुरुवात केली आहे.

पोलिसांनी घटनेची माहिती मिळताच अर्नाळा-बोळींज पोलीस ठाण्याच्या पथकाने घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी पाठवला आहे. फॉरेन्सिक टीमने घटनास्थळावरून काही नमुने जमा केले आहेत. आरोपी मुन्ना आणि मीरा यांच्या विरोधात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. या घटनेने खळबळ उडाली आहे.

लग्नास नकाराचा राग; होणाऱ्या पतीने प्रियकराची केली हत्या, आरोपी 60 तासांत अटकेत

मुंबईच्या वांद्रे येथून एक धक्कदायक घटना समोर आली आहे. महिलेने लग्न करण्यास नकार दिल्याने होणाऱ्या नवऱ्याने प्रियकराची हत्या केल्याचे समोर आले आहे. पोलिसांनी अवघ्या ६० तासांत या प्रकरणाचा छडा लावला आहे. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे. ही घटना वांद्रे येथील खेरवाडी येथे घडली.

Buldhana Crime: लग्न, बेरोजगारीचा ताण, गरीब परिस्थितीचा फटका; लग्न न झाल्याने दोन युवकांचे टोकाचे पाऊल

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: विरार पश्चिमेतील ग्लोबल सिटी परिसरातील कल्पवृक्ष कॉम्प्लेक्समध्ये.

  • Que: हत्येमागील संशयित कोण आहेत?

    Ans: मृत महिलेचा पती मुन्ना आणि त्याची दुसरी पत्नी मीरा यांच्यावर संशय आहे.

  • Que: प्रकरण कसे उघडकीस आले?

    Ans: साइट सुपरवायझरला संशय आल्याने तो घटनास्थळी गेला आणि महिलेचा मृतदेह आढळून आला

Web Title: Mumbai crime nalasopara virar shaken husband aided by second wife beats first wife to death

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 22, 2026 | 02:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Nagpur Crime: नागपुरात खळबळ! फायनान्स एजंटची फ्लॅटमध्ये घुसून निर्घृण हत्या; कारण काय?
1

Nagpur Crime: नागपुरात खळबळ! फायनान्स एजंटची फ्लॅटमध्ये घुसून निर्घृण हत्या; कारण काय?

Mumbai Crime: गर्लफ्रेंडच्या वाढदिवसासाठी मुलानेच आईचे लाखोंचे दागिने चोरले; मुंबईत खळबळ
2

Mumbai Crime: गर्लफ्रेंडच्या वाढदिवसासाठी मुलानेच आईचे लाखोंचे दागिने चोरले; मुंबईत खळबळ

Beed Crime: भररस्त्यात थोबाडीत मारल्याचा अपमान सहन न झाल्याने तरुणाची आत्महत्या; हा माझा शेवटचा फोन…
3

Beed Crime: भररस्त्यात थोबाडीत मारल्याचा अपमान सहन न झाल्याने तरुणाची आत्महत्या; हा माझा शेवटचा फोन…

Sangli Crime: सांगलीत खळबळ! मंदिरात दर्शनासाठी गेलेल्या शिक्षणतज्ज्ञाचा रक्ताच्या थारोळ्यात आढळला मृतदेह
4

Sangli Crime: सांगलीत खळबळ! मंदिरात दर्शनासाठी गेलेल्या शिक्षणतज्ज्ञाचा रक्ताच्या थारोळ्यात आढळला मृतदेह

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
BSNL Recharge Plan: हे आहेत सरकारी टेलिकॉम कंपनीचे 3 ढासू प्लॅन्स! दिर्घकाळ व्हॅलिडीटीसह मिळणार हे फायदे… वाचा किंमत

BSNL Recharge Plan: हे आहेत सरकारी टेलिकॉम कंपनीचे 3 ढासू प्लॅन्स! दिर्घकाळ व्हॅलिडीटीसह मिळणार हे फायदे… वाचा किंमत

May 17, 2026 | 11:49 AM
Raj Matangi Mahayagya: राज मातंगी महायज्ञ का करतात? जाणून घ्या धार्मिक आणि तांत्रिक महत्त्व

Raj Matangi Mahayagya: राज मातंगी महायज्ञ का करतात? जाणून घ्या धार्मिक आणि तांत्रिक महत्त्व

May 17, 2026 | 11:40 AM
Ahilyanagar News : हाय गर्मी… तापमानाचा पारा चढला! थंडावा मिळवण्यासाठी कुत्र्यांनी शोधला अनोखा ‘थंडगार’ निवारा

Ahilyanagar News : हाय गर्मी… तापमानाचा पारा चढला! थंडावा मिळवण्यासाठी कुत्र्यांनी शोधला अनोखा ‘थंडगार’ निवारा

May 17, 2026 | 11:36 AM
तुमचेही केस झाडूसारखे कोरडे झाले आहेत का? हे 6 संकेत सांगतात… केसांत जास्त झालंय ब्लीचचं प्रमाण

तुमचेही केस झाडूसारखे कोरडे झाले आहेत का? हे 6 संकेत सांगतात… केसांत जास्त झालंय ब्लीचचं प्रमाण

May 17, 2026 | 11:35 AM
Beit Shemesh : इस्रायलमध्ये रात्रीच्या अंधारात महाविस्फोट; आकाशात उसळले आगीचे लोट, ‘तोमर’ कारखान्यात नेमकं घडलं काय?

Beit Shemesh : इस्रायलमध्ये रात्रीच्या अंधारात महाविस्फोट; आकाशात उसळले आगीचे लोट, ‘तोमर’ कारखान्यात नेमकं घडलं काय?

May 17, 2026 | 11:32 AM
Teesta River Dispute : भारताला मोठा झटका! बांगलादेशने तीस्ता प्रकल्पासाठी चीनकडे मागितली मदत; ‘चिकन नेक’वर मोठं संकट?

Teesta River Dispute : भारताला मोठा झटका! बांगलादेशने तीस्ता प्रकल्पासाठी चीनकडे मागितली मदत; ‘चिकन नेक’वर मोठं संकट?

May 17, 2026 | 11:31 AM
Recharge Plan Hike: पेट्रोल-डीझेलनंतर आता वाढणार रिचार्ज प्लॅनच्या किंमती? ग्राहकांच्या खिशावर वाढणार ताण? वाचा सविस्तर

Recharge Plan Hike: पेट्रोल-डीझेलनंतर आता वाढणार रिचार्ज प्लॅनच्या किंमती? ग्राहकांच्या खिशावर वाढणार ताण? वाचा सविस्तर

May 17, 2026 | 11:10 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM
Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

Sindhudurg : कुडाळमध्ये पावसाळी आपत्तींसाठी ‘शिव आपात सेना’ सज्ज

May 16, 2026 | 08:06 PM
Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

Mira Bhayander : मिरा-भाईंदरमध्ये तरुणाचे अपहरण करून अमानुष मारहाण? लव्ह ट्रँगलमधून धक्कादायक प्रकार समोर!

May 16, 2026 | 08:01 PM
Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

Ahilyanagar News : शनि जयंती, शनि अमावस्या आणि शनिवारचा दुर्मिळ योग; शनि शिंगणापूरमध्ये भाविकांची गर्दी

May 16, 2026 | 07:48 PM
Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Navi Mumbai : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

May 16, 2026 | 07:32 PM
KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

May 16, 2026 | 03:10 PM