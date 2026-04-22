Iceman Promo : ड्रेकचा ‘कूल’ स्टंट! भर उन्हात शहरात अवतरला हिमनग; बर्फ वितळताच आत मोठं सरप्राइज, पाहा VIDEO

Iceman Album Promotion: ड्रेकच्या 'आइसमॅन' या नवीन अल्बमच्या प्रसिद्धीसाठी टोरोंटोमध्ये बर्फाची एक भव्य रचना उभारण्यात आली होती. जसजसा बर्फ वितळू लागला, तसतसे लोक अल्बमच्या प्रदर्शनाची तारीख शोधू लागले.

Updated On: Apr 22, 2026 | 02:22 PM
Iceman Promo : ड्रेकचा 'कूल' स्टंट! भर उन्हात शहरात अवतरला हिमनग; बर्फ वितळताच आत मोठं सरप्राइज, पाहा VIDEO

  • टोरोंटोमध्ये बर्फाचा डोंगर
  • प्रदर्शनाची तारीख उघड
  • पोलिसांचा हस्तक्षेप

Drake Iceman Album Release Date : कॅनेडियन रॅपर ड्रेक (Drake) हा केवळ त्याच्या संगीतासाठीच नाही, तर त्याच्या जगावेगळ्या कल्पकतेसाठीही ओळखला जातो. यावेळी त्याने आपल्या आगामी ‘आइसमॅन’ (Iceman) या अल्बमच्या प्रसिद्धीसाठी जे काही केले, ते पाहून टोरोंटोकर अवाक झाले आहेत. शहराच्या मध्यभागी असलेल्या गजबजलेल्या चौकात अचानक बर्फाचा एक प्रचंड डोंगर उभा राहिल्याने सगळीकडे गोंधळ आणि कुतूहलाचे वातावरण निर्माण झाले.

बर्फाच्या डोंगरात लपले होते ‘ते’ रहस्य

ड्रेकने सोशल मीडियावर या बर्फाच्या महाकाय रचनेचे फोटो शेअर केले आणि एक गूढ संदेश दिला की, त्याच्या अल्बमच्या प्रदर्शनाची तारीख याच बर्फात कोरलेली आहे. हे ऐकताच ड्रेकच्या हजारो चाहत्यांनी टोरोंटोच्या त्या चौकाकडे धाव घेतली. केवळ फोटो काढण्यासाठीच नाही, तर त्या बर्फाखाली दडलेली तारीख शोधण्यासाठी लोकांची झुंबड उडाली. तासाभरातच हा परिसर एखाद्या जत्रेसारखा गजबजला आणि सोशल मीडियावर ‘Iceman’ हॅशटॅग ट्रेंड होऊ लागला.

लाईव्हस्ट्रीमरचा शोध आणि १५ मे ची घोषणा

बर्फाचा हा डोंगर वितळण्याची वाट पाहण्याऐवजी काही उत्साही चाहत्यांनी तो फोडण्यास सुरुवात केली. याच दरम्यान एका लोकप्रिय लाईव्हस्ट्रीमरला बर्फाच्या एका ठोकळ्यात एक निळे फोल्डर सापडले. त्या फोल्डरमध्ये अल्बमच्या प्रदर्शनाची अधिकृत तारीख १५ मे असल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते. हा शोध लागताच ड्रेकनेही आपल्या अधिकृत इंस्टाग्राम हँडलवरून या बातमीला दुजोरा दिला, ज्यामुळे संगीताच्या दुनियेत एकच खळबळ उडाली.

credit – social media and Twitter

हातोडे, आग आणि पोलिसांचा लाठीचार्जसदृश हस्तक्षेप

मात्र, ही प्रसिद्धीची पद्धत थोडी अंगलट येताना दिसली. तारीख शोधण्याच्या नादात लोकांनी हातोडे आणि कुऱ्हाडी घेऊन बर्फावर हल्ला चढवला. काही अतिउत्साही तरुणांनी तर बर्फ वितळवण्यासाठी तिथे आग लावण्याचाही प्रयत्न केला. बर्फाचे मोठे तुकडे खाली कोसळून अपघात होण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने टोरोंटो पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी संपूर्ण परिसराची नाकेबंदी केली आणि लोकांना या रचनेपासून लांब राहण्याचे आवाहन केले.

प्रसिद्धीची ‘ड्रेक स्टाईल’ पुन्हा एकदा चर्चेत

ड्रेकने यापूर्वीही अशा प्रकारचे अनेक स्टंट केले आहेत, पण ‘आइसमॅन’साठी केलेली ही तयारी आतापर्यंतची सर्वात भव्य मानली जात आहे. संगीताच्या क्षेत्रात अल्बम रिलीज करण्याची ही पद्धत अत्यंत नवीन आणि रंजक आहे. ड्रेकच्या या प्रयोगामुळे त्याच्या ‘आइसमॅन’ अल्बमबद्दलची उत्सुकता आता शिगेला पोहोचली असून, १५ मे रोजी हा अल्बम जागतिक स्तरावर नवीन विक्रम प्रस्थापित करेल, अशी अपेक्षा संगीत विश्लेषकांनी व्यक्त केली आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: ड्रेकचा 'आइसमॅन' अल्बम कधी प्रदर्शित होणार आहे?

    Ans: ड्रेकचा नवीन अल्बम 'आइसमॅन' (Iceman) येत्या १५ मे रोजी जगभरात प्रदर्शित होणार आहे.

  • Que: टोरोंटोमध्ये बर्फाचा डोंगर का उभा करण्यात आला होता?

    Ans: ड्रेकच्या नवीन अल्बमच्या अनोख्या जाहिरातीसाठी आणि चाहत्यांमध्ये उत्सुकता निर्माण करण्यासाठी हा 'पब्लिसिटी स्टंट' करण्यात आला होता.

  • Que: टोरोंटो पोलिसांनी कारवाई का केली?

    Ans: जमाव अनियंत्रित होऊन बर्फ तोडण्याचा प्रयत्न करत होता, ज्यामुळे सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यामुळे पोलिसांनी परिसरात बॅरिकेड्स लावून जमावाला नियंत्रित केले.

Web Title: Drake iceman album promotion toronto iceberg release date may 15 2026

Published On: Apr 22, 2026 | 02:22 PM

