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Rohit-Virat: लॉर्ड्सच्या मैदानावर ‘हिटमॅन’ आणि ‘किंग’ कोहलीचा धमाका, एकत्र ४०० सामने खेळण्याचा टप्पा गाठणारी पहिलीच भारतीय जोडी

Updated On: Jul 19, 2026 | 06:03 PM IST
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सारांश

भारत विरुद्ध इंग्लंड यांच्यातील लॉर्ड्स वन-डे सामन्यात रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांनी एकत्र ४०० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळण्याचा ऐतिहासिक महाविक्रम रचला आहे. सचिन-द्रविडला मागे टाकत ही जोडी जागतिक यादीत ७ व्या स्थानावर पोहोचली आहे.

लॉर्ड्सच्या मैदानावर 'हिटमॅन' आणि 'किंग' कोहलीचा धमाका (Photo Credit- X)

लॉर्ड्सच्या मैदानावर 'हिटमॅन' आणि 'किंग' कोहलीचा धमाका (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • लॉर्ड्सच्या मैदानावर ‘हिटमॅन’ आणि ‘किंग’ कोहलीचा धमाका
  • एकत्र ४०० सामने खेळण्याचा टप्पा गाठणारी पहिलीच भारतीय जोडी
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IND vs ENG 3rd ODI: 19 जुलै रोजी लॉर्ड्सवर इंग्लंडविरुद्धच्या अंतिम एकदिवसीय सामन्यात, भारताचे दोन सर्वात अनुभवी फलंदाज, रोहित शर्मा (Rohit Sharma) आणि विराट कोहली (Virat Kohli) यांनी एक नवीन विक्रम रचला आहे. एकत्र 400 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळण्याचा टप्पा गाठणारी ही पहिली भारतीय जोडी ठरली आहे. रोहित आणि विराट यांनी यापूर्वीच सचिन तेंडुलकर आणि राहुल द्रविड यांचा एकत्र खेळलेल्या 391 सामन्यांचा विक्रम मागे टाकत, भारतासाठी सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय सामने खेळणारी जोडी बनण्याचा मान मिळवला होता.

एकत्र सर्वाधिक सामने खेळण्याचा विक्रम कुमार संगकारा आणि महेला जयवर्धने यांच्या नावावर

क्रिकेटच्या इतिहासात एकत्र सर्वाधिक सामने खेळण्याचा विक्रम श्रीलंकेच्या कुमार संगकारा आणि महेला जयवर्धने यांच्या नावावर आहे, जे एकत्र 550 सामने खेळले आहेत. त्यांच्यापाठोपाठ तिलकरत्ने दिलशान आणि जयवर्धने यांचा क्रमांक लागतो, जे एकत्र 426 सामने खेळले आहेत. भारताचे रोहित शर्मा आणि विराट कोहली, एकत्र 400 सामने खेळून या यादीत सातव्या स्थानावर पोहोचले आहेत. भारतीय क्रिकेटच्या या दोन महान खेळाडूंनी त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीची सुरुवात जवळपास एकाच वेळी केली.


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रोहित आणि विराट यांनी कसोटी आणि टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती

रोहित शर्माने 2007 मध्ये, तर विराट कोहलीने 2008 मध्ये आंतरराष्ट्रीय पदार्पण केले. गेल्या 18 वर्षांपासून हे दोन्ही खेळाडू भारतीय फलंदाजीची मुख्य ताकद राहिले आहेत. या काळात भारताने तीन टी-20 विश्वचषक, एक एकदिवसीय विश्वचषक आणि दोन चॅम्पियन्स ट्रॉफी विजेतेपदे पटकावली. आता, दोन्ही खेळाडूंनी टी-20 आणि कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली असून ते केवळ एकदिवसीय सामने खेळतात. विराट कोहली 14,867 धावांसह एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये भारताचा दुसरा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज आहे. या यादीत रोहित शर्मा 11,757 धावांसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.

रोहित शर्माची कामगिरी खराब

इंग्लंडविरुद्ध सुरू असलेल्या मालिकेत रोहित शर्माची कामगिरी खराब राहिली आहे. पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात तो 21 चेंडूंमध्ये केवळ 11 धावा करू शकला. दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात त्याने 47 चेंडूंमध्ये 26 धावांची संथ खेळी केली. आतापर्यंत दोन सामन्यांमध्ये त्याला केवळ 37 धावाच करता आल्या आहेत. विराट कोहलीबद्दल बोलायचे झाल्यास, तोही पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात मोठी खेळी करण्यात अपयशी ठरला होता. मात्र, दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात त्याने शानदार पुनरागमन करत अर्धशतक (65 धावा) झळकावले. आता, लॉर्ड्सवर खेळल्या जाणाऱ्या तिसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात हे दोन्ही फलंदाज नक्कीच मोठी खेळी करण्याच्या प्रयत्नात असतील.

‘… त्या दिवशी मी क्रिकेट सोडून देईन’; निवृत्तीवर Rohit Sharma चे वक्तव्य व्हायरल

Web Title: Rohit sharma and virat kohli creates history complete 400 international matches together ind vs eng marathi news

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Published On: Jul 19, 2026 | 06:03 PM

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