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IranThreat : ईरानची यूएईला थेट धमकी! दुबई-अबु धाबी रिकामे करा

Updated On: Jul 19, 2026 | 05:33 PM IST
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सारांश

अमेरिका इराण युद्ध दिवसेंदिवस वाढत आणि वेगळ्या दिशेला निघाले आहे . अमेरिकेने इराणच्या डिसलिनेशन प्लांट्सवर केलेल्या हल्ल्यानंतर इराणने आता दुबईच्या विमानतळ आणि व्यावसायिक इमारतींना खाली करण्यास सांगितले आहे . कारण इराण सरळ अमेरिकेवर हल्ले करू शकत नाही म्हणून आखाती देश निशाण्यावर घेतल्याशिवाय इराणकडे पर्याय उरलेला नाही नाही .

फोटो सौजन्य AI

फोटो सौजन्य AI

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विस्तार

खामेनेईंचा अमेरिकेवर घणाघात

सैन्य टकरावाच्या या तणावपूर्ण वातावरणात इराणच्या एका वरिष्ठ सुरक्षा अधिकाऱ्याने संयुक्त अरब अमीरातला थेट इशारा दिला आहे. ईरानी अधिकाऱ्याने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, जर इराणच्या पायाभूत सुविधांवर, विशेषतः पाणी आणि तेल प्रकल्पांवर कोणताही मोठा हल्ला झाला, तर आम्ही गप्प बसणार नाही.इराणने ठणकावून सांगितले आहे की, ते अमेरिकेच्या वॉशिंग्टनपर्यंत पोहोचू शकत नसतील, पण त्यांच्या जवळच्या मित्र राष्ट्रांना मात्र सोडणार नाहीत. या कठोर इशाऱ्यात इराणने दुबई आणि अबु धाबीचे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ त्वरित रिकामे करण्याचे आदेश दिले आहेत. इराणी लष्करी कमांडर्सकडून जारी करण्यात आलेल्या संदेशात म्हटले आहे की, या विमानतळांसोबतच यूएईचे सर्वात महत्त्वाचे फुजैरा बंदर आणि जबेल अली बंदर देखील तातडीने रिकामे करण्यात यावे.

GulfTension : आखातात पेटले पाणी युद्ध , जगाची चिंता वाढली

अमेरिकेवर हल्य्याच्या दरम्यान ईरानचे सर्वोच्च नेते मोजतबा अली खामेनेई यांचे एक अत्यंत कडक विधान समोर आले आहे. त्यांनी अमेरिकेच्या विश्वासार्हतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी वॉशिंग्टनवर तिखट टीका करताना म्हटले, करारांचा वारंवार भंग होणे हे सिद्ध करते की अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या स्वाक्षरीला आता कोणतीही किंमत राहिलेली नाही. खामेनेईंनी अमेरिकेला अविश्वसनीय शक्ती म्हणत म्हटले की, ग्रेट सैटनने पुन्हा आपला खरा चेहरा दाखवला आहे. ईरानची जनता त्याला असा जबाब देईल जो ते कधीच विसरू शकणार नाहीत. त्यांनी देशाच्या सेना आणि रेजिस्टन्स फ्रंटच्या लढवय्यांचा हौसला वाढवत म्हटले की, अलीकडच्या दिवसांत आमच्या लढवय्यांच्या शौर्याने एक नवी मिसाल घालून दिली आहे. दक्षिण भागातील लोकांच्या धैर्याचे कौतुक करताना त्यांनी सांगितले की, देशाच्या सार्वभौमत्वाच्या रक्षणासाठी आम्ही कोणतीही कुर्बानी द्यायला तयार आहोत. विधानानंतर ईरानची राजधानी तेहरानसह इस्फहान, मशहद आणि तब्रिज सारख्या प्रमुख शहरांतील चौकांमध्ये अमेरिका आणि इस्रायलविरोधात मोठ्या प्रमाणात निदर्शने सुरू झाली आहेत. हजारो लोक रस्त्यावर उतरून Death to America आणि Death to Israel च्या घोषणा देत आहेत.

तज्ञांचे मत

जल आणि ऊर्जा क्षेत्रावर झालेल्या हल्ल्यांमुळे आखातातील देशांची चिंता वाढली आहे. कुवैत, कतार, बहरीन सारखे देश 90-100% पिण्याच्या पाण्यासाठी डिसॅलिनेशनवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे ईरानची ही धमकी म्हणजे संपूर्ण GCC साठी अस्तित्वाचा प्रश्न बनला आहे. होर्मूझ सामुद्रधुनी मधून जगातील 20% तेल जाते. जर बंदरं आणि विमानतळ बंद पडले तर जागतिक तेल आणि अन्न पुरवठा कोलमडू शकतो. याच कारणामुळे पाकिस्तान आणि कुवैतने युद्ध थांबवण्यासाठी मध्यस्थी सुरू केली आहे.सध्या जगाचे लक्ष होर्मूझवरील पुढील 48 तासांवर आहे. कोणतीही चूक मोठ्या युद्धाला कारणीभूत ठरू शकते .

#Breaking News : होर्मूझ मध्ये दोन तेलाच्या जहाजावर स्फोट ? IRGC ने केला दावा

Web Title: Iranthreat irans direct threat to the uae evacuate dubai abu dhabi

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Published On: Jul 19, 2026 | 05:33 PM

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