Jaish commander Maulana Salman Azhar death : पाकिस्तानच्या (Pakistani Terrorist) बहावलपूरमधून एक अशी बातमी समोर आली आहे, ज्याने केवळ जैश-ए-मोहम्मदलाच नव्हे तर संपूर्ण पाकिस्तानी सुरक्षा यंत्रणांना हादरवून सोडले आहे. भारताचा मोस्ट वाँटेड दहशतवादी मसूद अझर याचा अत्यंत जवळचा सहकारी आणि जैशचा उच्चस्तरीय कमांडर मौलाना सलमान अझर याचा एका संशयास्पद कार अपघातात मृत्यू झाला आहे. ही घटना अशा वेळी घडली आहे जेव्हा पाकिस्तानात लपून बसलेल्या भारताच्या शत्रूंची एकामागून एक शिकार केली जात आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, मौलाना सलमान अझर हा बहावलपूरमधील एका रस्त्यावरून जात असताना अचानक एका भरधाव वेगाने आलेल्या अज्ञात कारने त्याला जोराची धडक दिली. ही धडक इतकी भीषण होती की अझरचा जागीच मृत्यू झाला. धक्कादायक बाब म्हणजे, धडक दिल्यानंतर कार चालक घटनास्थळावरून वेगाने पसार झाला आणि त्याचा अद्याप कोणताही मागमूस लागलेला नाही. या घटनेला अपघाताचा रंग दिला जात असला तरी, ज्या पद्धतीने अझरला लक्ष्य करण्यात आले, त्यावरून ही एक सुनियोजित ‘हिट अँड रन’ हत्या असल्याचे बोलले जात आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Durand Line: पाकिस्तानच्या नाकावर टिच्चून अल-कायदा तालिबानच्या बाजूने; आसिम मुनीर यांच्याविरोधात लष्करालाच ‘असे’ भडकवले
मौलाना सलमान अझर हा केवळ जैशचा कमांडर नव्हता, तर तो संघटनेच्या धोरणात्मक निर्णयांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत असे. मसूद अझरच्या इशाऱ्यावरून भारतात अनेक दहशतवादी हल्ले घडवण्यात त्याचा थेट सहभाग असल्याचा संशय भारतीय सुरक्षा यंत्रणांना आहे. बहावलपूरमधील ‘मरकज सुभानअल्लाह’ येथे त्याला दफन करण्याची तयारी सुरू आहे. हे ठिकाण जैशच्या दहशतवाद्यांचा मुख्य गड मानला जातो. अझरच्या जाण्याने जैश-ए-मोहम्मदचा कणा मोडला असून संघटनेत मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे.
𝑳𝒂𝒅𝒊𝒆𝒔 𝒂𝒏𝒅 𝒈𝒆𝒏𝒕𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏, 𝒚𝒐𝒖 𝒂𝒓𝒆 𝒔𝒕𝒊𝒍𝒍 𝒏𝒐𝒕 𝒓𝒆𝒂𝒅𝒚 𝒇𝒐𝒓 𝒕𝒉𝒊𝒔.
THE UNKNOWN GUNMEN BACK IN ACTION.
Top Jaish commander Maulana Salman Azhar has been Eliminated by unknown gunmen.
Funeral scheduled for 4:00 PM (PST) on April 29.
Location: Markaz… pic.twitter.com/jGt1Hc2QB7 — TRISHUL (@TrishulxIN) April 29, 2026
credit – social media and Twitter
सलमान अझरच्या मृत्यूच्या अवघ्या दोन दिवस आधी, म्हणजेच २७ एप्रिल रोजी खैबर पख्तुनख्वामध्ये लष्कर-ए-तोयबाचा कमांडर शेख युसूफ आफ्रिदी याची निर्घृण हत्या करण्यात आली होती. अज्ञात हल्लेखोरांनी आफ्रिदीवर गोळ्यांचा वर्षाव करून त्याला यमसदनी धाडले होते. लागोपाठ झालेल्या या दोन हत्यांमुळे पाकिस्तानातील ‘सेफ हाऊस’मध्ये लपून बसलेल्या दहशतवाद्यांमध्ये प्रचंड भीती पसरली आहे. “अज्ञात हल्लेखोर” कोण आहेत आणि ते इतक्या अचूकतेने कमांडरांना कसे संपवत आहेत, या प्रश्नाने पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणा आयएसआय (ISI) चक्रावून गेली आहे.
Top Terror commander of Jaish e Mohammad Maulana Salman Azhar has died in suspicious conditions in Bahawalpur. As per claims he was hit by an unknown vehicle. Funeral – 4:00 PM PST 29 April Dhurandhar 🔥 pic.twitter.com/uhc4hwQTF1 — Indo Frontline🇮🇳 (@Kakashii2O12406) April 29, 2026
credit – social media and Twitter
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : DIVEX 2026: समुद्रात भारताचे ‘ऑपरेशन समुद्रमंथन’! चीनच्या नाकेबंदीसाठी श्रीलंका आणि भारतीय नौदल सज्ज; खोल समुद्रात दाखवला पराक्रम
या घटनांनंतर पाकिस्तानातील लष्कर, जैश आणि हिजबुलच्या इतर म्होरक्यांनी आपले तळ बदलण्यास सुरुवात केली आहे. ज्या ठिकाणांना ते आतापर्यंत सुरक्षित मानत होते, तिथेच त्यांचे मृत्यू होत असल्याने दहशतवाद्यांमध्ये घबराट पसरली आहे. पाकिस्तानी पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत असल्याचे भासवत असले, तरी अद्याप कोणालाही अटक झालेली नाही. या वारंवार होणाऱ्या हत्यांमुळे “भारताचे शत्रू आता कुठेच सुरक्षित नाहीत,” हा संदेश पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे.
Ans: मौलाना सलमान अझर हा जैश-ए-मोहम्मदचा उच्चस्तरीय कमांडर आणि मसूद अझरचा अत्यंत विश्वासू सहकारी होता.
Ans: पाकिस्तानातील बहावलपूर येथे एका अज्ञात कारने त्याला जोरदार धडक दिली, ज्याला 'संशयास्पद अपघात' मानले जात आहे.
Ans: गेल्या ४८ तासांत दोन मोठे दहशतवादी मारले गेले आहेत - २७ एप्रिलला लष्करचा शेख युसूफ आफ्रिदी आणि त्यानंतर जैशचा सलमान अझर.