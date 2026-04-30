Donald Trump: ‘वादळ येत आहे, ते थांबणार नाही’, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पोस्टने नेटिझन्स हैराण; काहीतरी मोठे घडण्याची चाहूल?

Donald Trump: अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की, इराणला कोणत्याही परिस्थितीत अण्वस्त्रे विकसित करू दिली जाणार नाहीत. त्यांनी होर्मुझची नाकेबंदी सुरू ठेवण्यासह अधिक कठोर उपाययोजना करण्याचे संकेत दिलेत.

Updated On: Apr 30, 2026 | 12:54 PM
Donald Trump: 'वादळ येत आहे, ते थांबणार नाही', डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पोस्टने नेटिझन्स हैराण; काहीतरी मोठे घडण्याची चाहूल?

  • ट्रम्प यांची ‘वादळाची’ चेतावणी
  • होर्मुझच्या नाकेबंदीवर ठाम भूमिका
  • इराणमध्ये आर्थिक पेच

Trump The storm is coming 2026 : जागतिक राजकारणात सध्या सुरू असलेल्या संघर्षाने एक अत्यंत धोकादायक आणि निर्णायक वळण घेतले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर एक अत्यंत रहस्यमय आणि आक्रमक पोस्ट शेअर केली आहे. ट्रम्प यांनी ‘ट्रूथ सोशल’वर “एक वादळ येत आहे आणि त्याला कोणीही थांबवू शकत नाही” असा दावा केला आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या युद्धविरामाच्या काळात आलेल्या या पोस्टमुळे संपूर्ण जगात खळबळ उडाली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, ही पोस्ट इराणवर होणाऱ्या एखाद्या मोठ्या लष्करी हल्ल्याची किंवा आर्थिक आक्रमकतेची चाहूल असू शकते.

इराणची ढासळती अर्थव्यवस्था आणि होर्मुझचा पेच

अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने दिलेल्या अहवालानुसार, अमेरिकेने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर लावलेली नाकेबंदी इराणच्या अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत घातक ठरत आहे. इराणचे तेल उत्पादन केंद्र असलेल्या खर्ग बेटावरील साठा आता पूर्ण क्षमतेपर्यंत पोहोचला आहे. यामुळे इराणला आपले उत्पादन कमी करण्यास भाग पाडले जाऊ शकते, असा इशारा ट्रेझरी सचिव स्कॉट बेसेंट यांनी दिला आहे. इराणकडून वारंवार होर्मुझची नाकेबंदी उठवण्याची मागणी केली जात असली, तरी ट्रम्प प्रशासनाने हा प्रस्ताव कचऱ्याच्या टोपलीत टाकला आहे. ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले आहे की, इराणचा अणुकार्यक्रम पूर्णपणे नष्ट झाल्याशिवाय अमेरिका कोणताही तडजोड करणार नाही.

ट्रम्प-पुतिन यांच्यात फोनवरून चर्चा

या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर, नुकतीच ट्रम्प आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यात ९० मिनिटांपेक्षा जास्त काळ फोनवर चर्चा झाली. या चर्चेत रशियाने इराणमधील अमेरिकेच्या भू-आक्रमकतेबद्दल चिंता व्यक्त केली, तर ट्रम्प यांनी युक्रेनमधील युद्धावर तोडगा काढण्याचे आवाहन पुतिन यांना केले. असे असले तरी, अमेरिका आणि इराण यांच्यातील थेट चर्चा ट्रम्प यांनी नुकतीच रद्द केली. ट्रम्प यांनी आरोप केला आहे की, इराणच्या अंतर्गत नेतृत्वात प्रचंड गोंधळ सुरू असून, ते सध्या ‘कोलॅप्स’ (collapse) होण्याच्या मार्गावर आहेत.

दोन्ही देशांमधील आतापर्यंतचा संघर्ष

गेल्या दोन महिन्यांत या दोन देशांमध्ये प्रचंड रक्तपात झाला आहे. २८ फेब्रुवारी रोजी अमेरिका आणि इस्रायलच्या संयुक्त फौजांनी इराणच्या लष्करी तळांवर जोरदार हवाई हल्ले केले होते. याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणने इस्रायलवर आणि आखातातील अमेरिकन तळांवर क्षेपणास्त्र डागले होते. तब्बल ३९ दिवस चाललेल्या या भीषण युद्धाच्या परिणामी ८ एप्रिलपासून तात्पुरता युद्धविराम लागू करण्यात आला होता, जो ट्रम्प यांनी अनिश्चित काळासाठी वाढवला आहे. मात्र, दोन्ही देशांमधील हा युद्धविराम कधीही तुटण्याची दाट शक्यता आहे.

भविष्यातील जागतिक परिणाम

अमेरिकेने आपल्या नौदलाची ताकद वाढवत होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये आणखी एक विमानवाहू युद्धनौका तैनात केली आहे. संरक्षण विभागाने (Pentagon) स्पष्ट केले आहे की, ट्रम्प यांनी अमेरिकन नौदलाला इराणच्या कोणत्याही आक्रमक नौकेला नष्ट करण्याचे अधिकार दिले आहेत. या सर्व परिस्थितीमुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत पुन्हा एकदा उसळी आली असून, आगामी काळात हे ‘वादळ’ किती मोठे नुकसान करेल, याकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: ट्रम्प यांच्या "The Storm is Coming" या पोस्टचा अर्थ काय?

    Ans: तज्ज्ञांच्या मते, हा इशारा इराणच्या पायाभूत सुविधांवर होणाऱ्या मोठ्या हल्ल्याची आणि अण्वस्त्र कार्यक्रमावरील कडक कारवाईची चाहूल देतो.

  • Que: होर्मुझची नाकेबंदी का महत्त्वाची आहे?

    Ans: होर्मुझची सामुद्रधुनी ही जागतिक तेल पुरवठ्याचा मुख्य मार्ग आहे. अमेरिकेने ही नाकेबंदी केल्यामुळे इराणची तेल निर्यात पूर्णपणे ठप्प झाली आहे.

  • Que: सध्या अमेरिका आणि इराण यांच्यात युद्ध सुरू आहे का?

    Ans: होय, दोन्ही देशांमध्ये ८ एप्रिलपासून युद्धविराम सुरू आहे, मात्र तो कधीही तुटण्याची भीती आहे.

Published On: Apr 30, 2026 | 12:54 PM

