Brazil Bus Accident: दक्षिण ब्राझीलमध्ये भीषण अपघात; बस आणि ट्रकच्या धडकेत 11 जणांचा मृत्यू, 7 जखमी

Brazil bus accident : शुक्रवारी (दि. २ जानेवारी २०२६) दक्षिण ब्राझीलमध्ये एका प्रवासी बस आणि वाळूने भरलेल्या ट्रकमध्ये एक भयानक रस्ता अपघात झाला. यात किमान ११ जणांचा जागीच मृत्यू झाला.

Updated On: Jan 03, 2026 | 10:37 AM
Fatal road accident in Southern Brazil, 11 people dead, 7 injured in bus-truck collision

Brazil Bus Accident: दक्षिण ब्राझीलमध्ये भीषण अपघात, बस आणि ट्रकच्या धडकेत ११ जणांचा मृत्यू, ७ जखमी ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

  •  दक्षिण ब्राझीलमधील रिओ ग्रांडे दो सुल राज्यात प्रवासी बस आणि वाळूने भरलेल्या ट्रकची समोरासमोर धडक होऊन ११ प्रवाशांचा जागीच मृत्यू झाला.
  •  धडक इतकी जोरात होती की ट्रकची सर्व वाळू बसमध्ये शिरली, ज्यामुळे प्रवाशांना बाहेर काढण्यासाठी बचाव पथकाला शर्थीचे प्रयत्न करावे लागले.
  • अपघातात ७ जण गंभीर जखमी झाले असून त्यांच्यावर स्थानिक रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत, मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

Brazil bus accident today January 2026 : दक्षिण ब्राझीलमधून (Brazil) एक अत्यंत धक्कादायक आणि हृदयद्रावक बातमी समोर आली आहे. नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच ब्राझीलमध्ये रक्ताचा सडा पडला असून एका भीषण रस्ता अपघातात ११ जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. शुक्रवारी, २ जानेवारी २०२६ रोजी सकाळी एका वेगवान प्रवासी बस आणि वाळूने भरलेल्या ट्रकची समोरासमोर धडक झाली. या अपघाताची भीषणता पाहून स्थानिक नागरिक आणि बचाव पथकाचे कर्मचारीही हादरून गेले आहेत.

नेमकी घटना काय?

हा अपघात दक्षिण ब्राझीलमधील रिओ ग्रांडे दो सुल (Rio Grande do Sul) राज्यातील एका मुख्य संघीय महामार्गावर घडला. स्थानिक वेळेनुसार सकाळी ११:३० च्या सुमारास, जेव्हा रस्ता प्रवाशांनी गजबजलेला होता, तेव्हा एका वळणावर वाळूने भरलेला ट्रक आणि प्रवासी बस एकमेकांवर आदळले. रॉयटर्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, धडक इतकी भयानक होती की ट्रकच्या ट्रॉलीमधील सर्व वाळू बसच्या आत शिरली. यामुळे बसमधील प्रवाशांना हालचाल करणेही अशक्य झाले आणि अनेकांचा गुदमरून तसेच गंभीर दुखापतीमुळे जागीच मृत्यू झाला.

वाळूच्या ढिगाऱ्यामुळे बचावकार्यात अडथळा

ब्राझीलच्या फेडरल हायवे पोलिसांनी (PRF) दिलेल्या माहितीनुसार, हा अपघात इतर सामान्य अपघातांपेक्षा अधिक क्लिष्ट होता. बसमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाळू अडकल्याने जखमींना बाहेर काढणे कठीण झाले होते. बचाव पथकाला प्रथम जेसीबी आणि क्रेनच्या साहाय्याने वाळू आणि बसचे लोखंडी पत्रे बाजूला करावे लागले. या प्रक्रियेत मौल्यवान वेळ गेला, ज्यामुळे काही गंभीर जखमींचा उपचारापूर्वीच मृत्यू झाल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. तासाभराच्या अथक प्रयत्नांनंतर ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या प्रवाशांना बाहेर काढण्यात यश आले.

credit : social media and Twitter

रुग्णालयात जखमींची मृत्यूशी झुंज

या दुर्घटनेत ११ जणांनी आपला प्राण गमावला असून ७ प्रवासी गंभीर जखमी झाले आहेत. या जखमींना तातडीने जवळच्या सरकारी रुग्णालयात हलवण्यात आले आहे. डॉक्टरांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ७ पैकी ३ जणांची प्रकृती अत्यंत चिंताजनक आहे. मृतांमध्ये बसचा चालक आणि काही महिलांचा समावेश असल्याचे समजते. स्थानिक प्रशासनाने मृतांच्या वारसांना ओळख पटवण्यासाठी पाचारण केले असून अपघातामुळे महामार्गावर अनेक किलोमीटरपर्यंत वाहतूक कोंडी झाली होती.

तपासाचे चक्र सुरू: कारण काय?

ब्राझील पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला आहे. प्राथमिक अंदाजानुसार, महामार्गावरील अतिवेग किंवा खराब हवामानामुळे चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने हा अपघात झाला असावा. पोलिसांनी दोन्ही वाहनांचे अवशेष जप्त केले असून प्रत्यक्षदर्शींचे जबाब नोंदवले जात आहेत. ब्राझीलमध्ये रस्ते अपघातांचे प्रमाण वाढत असल्याने रस्ते सुरक्षा नियमांच्या कडक अंमलबजावणीची मागणी पुन्हा एकदा जोर धरू लागली आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: ब्राझीलमध्ये हा अपघात नेमका कुठे झाला?

    Ans: हा भीषण अपघात दक्षिण ब्राझीलमधील रिओ ग्रांडे दो सुल (Rio Grande do Sul) राज्यातील एका संघीय महामार्गावर झाला.

  • Que: अपघातात किती लोकांचा मृत्यू झाला आहे?

    Ans: या अपघातात आतापर्यंत ११ जणांचा मृत्यू झाला असून ७ जण गंभीर जखमी आहेत.

  • Que: बचावकार्यात कोणती अडचण आली होती?

    Ans: ट्रकमधील वाळूचा मोठा साठा बसमध्ये शिरल्यामुळे प्रवाशांना बाहेर काढणे अत्यंत कठीण झाले होते.

Jan 03, 2026 | 10:37 AM

