Nuclear Threat: आता ‘पाकिस्तान’ इस्रायलच्या निशाण्यावर; ‘इस्लामिक अणुबॉम्ब’ नष्ट करण्यासाठी ज्यू राष्ट्राचा महाभयंकर प्लॅन

Israel Attack Pakistan : इस्रायल आणि अमेरिका मध्य पूर्वेत लष्करी ताकद वाढवत आहेत, तर इस्रायल पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रांना आपल्या सुरक्षेसाठी गंभीर धोका मानतो. जाणून घ्या नेमक काय घडू शकते?

Updated On: Feb 25, 2026 | 01:19 PM
इराणनंतर आता 'पाकिस्तान' इस्रायलच्या निशाण्यावर; 'इस्लामिक अणुबॉम्ब' नष्ट करण्यासाठी ज्यू राष्ट्राचा महाभयंकर प्लॅन

  • इस्रायलचा नवा टार्गेट
  • नफ्ताली बेनेट यांचा खुलासा
  • लष्करी सज्जता

Israel threats to Pakistan nuclear weapons : जग सध्या तिसऱ्या महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर उभे असताना, मध्य पूर्वेतून एक अत्यंत धक्कादायक बातमी समोर येत आहे. इराणच्या अणुप्रकल्पांना धूळ चारल्यानंतर आता इस्रायलची (Israel) नजर पाकिस्तानच्या (Pakistan) अण्वस्त्रांवर वळली आहे. इस्रायलच्या गुप्तचर यंत्रणा आणि संरक्षण तज्ज्ञांच्या मते, पाकिस्तानचा ‘इस्लामिक बॉम्ब’ हा ज्यू राष्ट्राच्या सुरक्षिततेसाठी इराणपेक्षाही मोठा धोका बनू शकतो. या संदर्भात इस्रायलचे माजी पंतप्रधान नफ्ताली बेनेट यांनी केलेला खुलासा पाकिस्तानच्या गोटात खळबळ उडवून देणारा आहे.

काय आहे नफ्ताली बेनेट यांचा ‘इस्लामिक अक्ष’ इशारा?

इस्रायलचे माजी पंतप्रधान नफ्ताली बेनेट यांनी अलीकडेच एका जागतिक मंचावर बोलताना जागतिक राजकारणातील नव्या संकटाकडे लक्ष वेधले. बेनेट यांच्या मते, तुर्कीचे अध्यक्ष एर्दोगान यांच्या नेतृत्वाखाली एक नवीन ‘इस्लामिक अक्ष’ (Islamic Axis) तयार होत आहे, ज्यामध्ये पाकिस्तान, कतार आणि मुस्लिम ब्रदरहूड सामील आहेत. बेनेट यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, तुर्की हा आता ‘दुसरा इराण’ बनण्याच्या मार्गावर असून, पाकिस्तानची अण्वस्त्रे या युतीला सर्वात मोठी शक्ती पुरवत आहेत. ही युती इस्रायलला सर्व बाजूंनी घेरण्याचा कट रचत असल्याचा खळबळजनक आरोप त्यांनी केला आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : UK Election: ब्रिटनच्या निवडणुकीत PM मोदींच्या फोटोवरून राडा; ‘ग्रीन पार्टी’वर गंभीर आरोप; हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न?

पाकिस्तानचा ‘इस्लामिक बॉम्ब’ आणि इस्रायलची भीती

पाकिस्तान हा जगातील एकमेव मुस्लिम देश आहे ज्याच्याकडे अण्वस्त्रे आहेत. अनेक दशकांपासून या शस्त्रांना ‘इस्लामिक बॉम्ब’ म्हणून ओळखले जाते. इस्रायलला भीती आहे की, पाकिस्तान आपल्या अण्वस्त्रांचे तंत्रज्ञान तुर्की किंवा इतर कट्टरपंथी देशांना देऊ शकतो. पाकिस्तान वारंवार अण्वस्त्रांची धमकी देणारा एकमेव देश असल्याने, इस्रायलने आता आपली संरक्षण रणनीती बदलली आहे. इस्रायलच्या मते, जर पाकिस्तानची ही शक्ती तुर्की किंवा इराणच्या हातात पडली, तर इस्रायलचे अस्तित्व धोक्यात येईल.



‘इस्लामिक नाटो’ विरुद्ध इस्रायलची सज्जता

अलिकडच्या काळात पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि तुर्की यांच्यात एका संरक्षण कराराची चर्चा सुरू आहे, ज्याला तज्ज्ञ “इस्लामिक नाटो” म्हणत आहेत. या युतीमुळे इस्रायलच्या चिंतेत भर पडली आहे. नाटोच्या धर्तीवर जर मुस्लिम देशांची ही लष्करी युती सक्रिय झाली, तर इस्रायलला एकाच वेळी अनेक आघाड्यांवर युद्ध करावे लागेल. याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी अमेरिकेने मध्य पूर्वेत २००३ च्या इराक युद्धानंतरची सर्वात मोठी लष्करी उभारणी केली आहे. ट्रम्प प्रशासनाने आधीच स्पष्ट केले आहे की, शांतता न राखल्यास परिणाम गंभीर होतील.

तुर्की-पाकिस्तान मैत्री: नवा डोकेदुखीचा विषय

एर्दोगान आणि पाकिस्तानमधील वाढती जवळीक ही इस्रायलसाठी सर्वात मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. तुर्की हा नाटोचा सदस्य असूनही इस्रायलविरुद्ध उघड भूमिका घेत आहे. बेनेट यांच्या मते, तुर्की आता पाकिस्तानच्या अण्वस्त्र ताकदीचा वापर करून इस्रायलला धमकवण्याचा प्रयत्न करत आहे. मुस्लिम ब्रदरहूडसारख्या संघटना या युतीला वैचारिक पाठबळ देत आहेत, ज्यामुळे इस्रायलच्या सीमेवर कट्टरपंथी शक्तींची फळी निर्माण होत आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : War Alert: इकडे तेल अवीवमध्ये PM मोदी, तर ‘तिकडे’ लँड झाले अनेक अमेरिकन F-22 फायटर जेट; ‘इस्लामिक नाटो’चे अस्तित्व संपवणारा प्लॅन

पुढचे पाऊल काय?

इस्रायल सध्या इराणच्या अणुप्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित करत असला तरी, पाकिस्तानच्या हालचालींवर त्यांची ‘मोसाद’ ही गुप्तचर यंत्रणा चोवीस तास नजर ठेवून आहे. संरक्षण विश्लेषकांचे म्हणणे आहे की, जर पाकिस्तानने तुर्की किंवा इराणला अण्वस्त्र तंत्रज्ञान देण्याचा प्रयत्न केला, तर इस्रायल पाकिस्तानच्या अण्वस्त्र तळांवर (उदा. कहूटा) ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ करण्यासही मागेपुढे पाहणार नाही. मध्य पूर्वेतील ही वाढती लष्करी उपस्थिती केवळ इराणसाठी नाही, तर संपूर्ण ‘इस्लामिक अक्षा’ला दिलेला इशारा आहे.



Frequently Asked Questions

  • Que: इस्रायल पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रांना धोका का मानतो?

    Ans: पाकिस्तान हा एकमेव अण्वस्त्रसज्ज मुस्लिम देश आहे. इस्रायलला भीती आहे की हे तंत्रज्ञान तुर्की किंवा इराणसारख्या शत्रू देशांच्या हातात जाऊन इस्रायलच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण होईल.

  • Que: नफ्ताली बेनेट यांनी 'इस्लामिक अक्ष' कोणाला म्हटले आहे?

    Ans: बेनेट यांनी तुर्की, पाकिस्तान, कतार आणि मुस्लिम ब्रदरहूड यांच्यातील वाढत्या सहकार्याला 'इस्लामिक अक्ष' म्हटले असून ते इस्रायलसाठी धोकादायक असल्याचे सांगितले आहे.

  • Que: अमेरिकेची या प्रकरणात काय भूमिका आहे?

    Ans: अमेरिकेने मध्य पूर्वेत मोठी लष्करी ताकद तैनात केली असून ट्रम्प प्रशासनाने इराणसह त्याच्या मित्र देशांना गंभीर परिणामांचा इशारा दिला आहे, ज्यामुळे इस्रायलला पाठबळ मिळत आहे.

