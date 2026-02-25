Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Pm Modi Photo Controversy Uk By Election Green Party Urdu Video Row

UK Election: ब्रिटनच्या निवडणुकीत PM मोदींच्या फोटोवरून राडा; ‘ग्रीन पार्टी’वर गंभीर आरोप; हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न?

UK Election : ब्रिटनमधील आगामी गॉर्टन आणि डेंटन पोटनिवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या एका फोटोमुळे मोठा गोंधळ उडाला आहे. ग्रीन पार्टीवर समाजात फूट पाडण्याचा आरोप केला जात आहे.

Updated On: Feb 25, 2026 | 12:42 PM
pm modi photo controversy uk by election green party urdu video row

पंतप्रधान मोदींच्या फोटोवरून ब्रिटनमध्ये गोंधळ का झाला? कोणाला भडकावण्यात आले आणि कोणते आरोप करण्यात आले हे जाणून घ्या? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • ब्रिटनमध्ये मोदींचा फोटो वादाच्या भोवऱ्यात
  • उर्दू व्हिडिओवरून आरोप-प्रत्यारोप
  • लेबर खासदाराचा संताप

PM Narendra Modi photo controversy UK election : भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांचे नाव आणि फोटो केवळ भारतातच नाही, तर आता सातासमुद्रापार ब्रिटनच्या राजकारणातही वादाचे केंद्र ठरत आहे. वायव्य इंग्लंडमधील ‘गॉर्टन आणि डेंटन’ या मतदारसंघातील आगामी पोटनिवडणुकीने आता एक वेगळेच वळण घेतले आहे. येथील स्थानिक राजकीय पक्ष ‘ग्रीन पार्टी’ने (Green Party) प्रचारासाठी चक्क पंतप्रधान मोदी आणि इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू(Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu) यांचा फोटो वापरला आहे. या एका फोटोमुळे ब्रिटीश राजकारणात भूकंप झाला असून लेबर पार्टीने ग्रीन पार्टीवर ‘इस्लामोफोबिया’ पसरवल्याचा आणि समाजात फूट पाडल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.

नेमका वाद काय आहे? (उर्दू व्हिडिओचे गुपित)

या वादाचे मूळ ग्रीन पार्टीने सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केलेल्या एका व्हिडिओमध्ये आहे. हा व्हिडिओ विशेषतः मँचेस्टरमधील ब्रिटीश पाकिस्तानी मतदारांना लक्ष्य करण्यासाठी उर्दू भाषेत तयार करण्यात आला आहे. या व्हिडिओमध्ये ब्रिटीश पंतप्रधान कीर स्टारमर हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि बेंजामिन नेतान्याहू यांच्यासोबत हस्तांदोलन करताना दाखवले आहेत. व्हिडिओच्या बॅकग्राउंडला गाझा पट्टीतील विध्वंसाचे फोटो वापरण्यात आले आहेत. या माध्यमातून ‘लेबर पार्टी’ ही इस्रायल आणि भारताच्या धोरणांचे समर्थन करत असून ती मुस्लिम समुदायाच्या विरोधात आहे, असा संदेश देण्याचा प्रयत्न ग्रीन पार्टीने केल्याचा दावा केला जात आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : War Alert: इकडे तेल अवीवमध्ये PM मोदी, तर ‘तिकडे’ लँड झाले अनेक अमेरिकन F-22 फायटर जेट; ‘इस्लामिक नाटो’चे अस्तित्व संपवणारा प्लॅन

मतांच्या राजकारणासाठी समाजाचे विभाजन?

लेबर पार्टीने या प्रकारावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. त्यांच्या मते, ग्रीन पार्टी मतांसाठी ‘आयडेंटिटी पॉलिटिक्स’ (ओळखीचे राजकारण) करत आहे. व्हिडिओमध्ये उर्दू व्हॉइसओव्हरद्वारे असे म्हटले गेले आहे की, “रिफॉर्म युके आणि इतर पक्ष आपला समाज तोडू पाहत आहेत. ते इथे वर्षानुवर्षे राहणाऱ्या कुटुंबांना हाकलून देऊ इच्छितात आणि स्थलांतरितांवर कर लादतात. ते तुमच्या सुरक्षेला आणि प्रतिष्ठेला धोका निर्माण करत आहेत, पण ग्रीन पार्टी तुम्हाला वाचवेल.” या भावनिक आवाहनामुळे स्थानिक समुदायांमध्ये तणाव निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

credit – social media and Twitter

खासदार नवेंदु मिश्रा यांचा इशारा

भारतीय वंशाचे लेबर खासदार नवेंदु मिश्रा यांनी या प्रकाराचा कडाडून निषेध केला आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हटले की, “ब्रिटीश राजकारणात वंशवादाला आणि द्वेषाला स्थान नाही. निवडणुकीत विजय मिळवण्यासाठी समुदायांमध्ये भिंती उभ्या करणे हे अत्यंत निंदनीय आहे. ग्रीन पार्टीच्या या व्हिडिओमुळे गंभीर प्रश्न उपस्थित होत असून, निवडणुकीच्या फायद्यासाठी सामाजिक सलोखा धोक्यात आणला जात आहे.” मिश्रा यांच्या या विधानामुळे आता हा वाद आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेचा विषय ठरला आहे.

मोदींचा फोटो का वापरला?

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, ब्रिटनमध्ये मोठ्या संख्येने असलेल्या दक्षिण आशियाई मतदारांमध्ये फूट पाडण्यासाठी ‘मोदी कार्ड’ वापरले जात आहे. एका बाजूला भारतीय वंशाचे मतदार मोदींच्या समर्थनात आहेत, तर दुसरीकडे पाकिस्तानी वंशाच्या मतदारांमध्ये मोदींच्या प्रतिमेचा वापर करून भीती निर्माण केली जात आहे. गॉर्टन आणि डेंटन या मतदारसंघात आशियाई मतदारांची संख्या लक्षणीय आहे, त्यामुळेच ग्रीन पार्टीने हा डाव खेळल्याचे बोलले जात आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : India-US Trade: व्यापार करार की केवळ कागदी घोडे? भारत-अमेरिका महत्त्वाची बैठक रद्द; ट्रम्पच्या ‘अशा’ विधानाने उडाला गोंधळ

ब्रिटीश निवडणुकांवर परिणाम

या पोटनिवडणुकीत आता तिरंगी लढत पाहायला मिळत आहे. लेबर, कंझर्व्हेटिव्ह आणि ग्रीन पार्टी हे सर्वच ‘रिफॉर्म युके’च्या उजव्या विचारसरणीचा मुकाबला करत असतानाच, आपापसात अशा प्रकारे वैयक्तिक आणि धार्मिक चिखलफेक करत आहेत. यामुळे ब्रिटनमधील लोकशाहीच्या दर्जावरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ब्रिटनच्या पोटनिवडणुकीत पंतप्रधान मोदींचा फोटो का वापरला गेला?

    Ans: ग्रीन पार्टीने ब्रिटीश पाकिस्तानी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी, नेतान्याहू आणि स्टारमर यांचा फोटो वापरला, जेणेकरून लेबर पार्टीला 'इस्लामोफोबिक' सिद्ध करता येईल.

  • Que: या वादात लेबर खासदाराने काय आक्षेप घेतला आहे?

    Ans: खासदार नवेंदु मिश्रा यांनी आरोप केला की, निवडणुकीत विजय मिळवण्यासाठी समुदायांमध्ये द्वेष पसरवणे आणि वंशवादाचा वापर करणे चुकीचे आहे.

  • Que: हा वाद कोणत्या मतदारसंघात सुरू आहे?

    Ans: हा वाद वायव्य इंग्लंडमधील 'गॉर्टन आणि डेंटन' (Gorton and Denton) या पोटनिवडणुकीच्या मतदारसंघाशी संबंधित आहे.

Web Title: Pm modi photo controversy uk by election green party urdu video row

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 25, 2026 | 12:42 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

War Alert: इकडे तेल अवीवमध्ये PM मोदी, तर ‘तिकडे’ लँड झाले अनेक अमेरिकन F-22 फायटर जेट; ‘इस्लामिक नाटो’चे अस्तित्व संपवणारा प्लॅन
1

War Alert: इकडे तेल अवीवमध्ये PM मोदी, तर ‘तिकडे’ लँड झाले अनेक अमेरिकन F-22 फायटर जेट; ‘इस्लामिक नाटो’चे अस्तित्व संपवणारा प्लॅन

India-US Trade: व्यापार करार की केवळ कागदी घोडे? भारत-अमेरिका महत्त्वाची बैठक रद्द; ट्रम्पच्या ‘अशा’ विधानाने उडाला गोंधळ
2

India-US Trade: व्यापार करार की केवळ कागदी घोडे? भारत-अमेरिका महत्त्वाची बैठक रद्द; ट्रम्पच्या ‘अशा’ विधानाने उडाला गोंधळ

Turkey F-16 Crash: काळजाचा ठोका चुकवणारा अपघात! उड्डाणानंतर काही मिनिटांतच तुर्कीचे F-16 फायटर जेट कोसळले; पहा भयानक VIDEO
3

Turkey F-16 Crash: काळजाचा ठोका चुकवणारा अपघात! उड्डाणानंतर काही मिनिटांतच तुर्कीचे F-16 फायटर जेट कोसळले; पहा भयानक VIDEO

SOTU 2026: ‘America is Back’ ट्रम्प यांनी काँग्रेसमध्ये फुंकलं सुवर्णकाळाचं रणशिंग; जागतिक स्तरावर दिला धगधगता संदेश
4

SOTU 2026: ‘America is Back’ ट्रम्प यांनी काँग्रेसमध्ये फुंकलं सुवर्णकाळाचं रणशिंग; जागतिक स्तरावर दिला धगधगता संदेश

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
UK Election: ब्रिटनच्या निवडणुकीत PM मोदींच्या फोटोवरून राडा; ‘ग्रीन पार्टी’वर गंभीर आरोप; हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न?

UK Election: ब्रिटनच्या निवडणुकीत PM मोदींच्या फोटोवरून राडा; ‘ग्रीन पार्टी’वर गंभीर आरोप; हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न?

Feb 25, 2026 | 12:42 PM
Bihar Crime: खळबळजनक! प्राथमिक शाळेच्या इमारतीत तरुणाचा मृतदेह लटकलेल्या अवस्थेत आढळला; हत्येचा संशय

Bihar Crime: खळबळजनक! प्राथमिक शाळेच्या इमारतीत तरुणाचा मृतदेह लटकलेल्या अवस्थेत आढळला; हत्येचा संशय

Feb 25, 2026 | 12:41 PM
देशभरात १४ वर्षीय मुलींसाठी विशेष HPV लसीकरण मोहीम! गर्भशयाचा कॅन्सर झाल्यानंतर महिलांच्या शरीरात दिसतात ‘ही’ लक्षणे

देशभरात १४ वर्षीय मुलींसाठी विशेष HPV लसीकरण मोहीम! गर्भशयाचा कॅन्सर झाल्यानंतर महिलांच्या शरीरात दिसतात ‘ही’ लक्षणे

Feb 25, 2026 | 12:40 PM
IND vs ZIM: झिम्बाब्वेविरूद्ध खेळण्यासाठी Rinku Singh पोहचणार चेन्नईत? T20 World Cup दरम्यान कॅन्सरग्रस्त वडिलांना भेटला रिंकू

IND vs ZIM: झिम्बाब्वेविरूद्ध खेळण्यासाठी Rinku Singh पोहचणार चेन्नईत? T20 World Cup दरम्यान कॅन्सरग्रस्त वडिलांना भेटला रिंकू

Feb 25, 2026 | 12:30 PM
Navi Mumbai Crime: उलवे पोलिसांचा अजब कारभार! सीसीटीव्हीत चोरी स्पष्ट, तरी गुन्ह्याऐवजी ‘मोबाईल गहाळ’ची नोंद!

Navi Mumbai Crime: उलवे पोलिसांचा अजब कारभार! सीसीटीव्हीत चोरी स्पष्ट, तरी गुन्ह्याऐवजी ‘मोबाईल गहाळ’ची नोंद!

Feb 25, 2026 | 12:22 PM
Rajyasbaha Election 2026 : शरद पवार हे निवडणुकीला उभे राहणार; राज्यसभा निवडणूकीवरुन मविआत वादंग? खासदार राऊत स्पष्टच बोलले

Rajyasbaha Election 2026 : शरद पवार हे निवडणुकीला उभे राहणार; राज्यसभा निवडणूकीवरुन मविआत वादंग? खासदार राऊत स्पष्टच बोलले

Feb 25, 2026 | 12:15 PM
जीव वाचवण्यासाठी कर्ज, पण एअर ॲम्ब्युलन्स दुर्घटनेत संपूर्ण कुटुंबाचा अंत; काळजाला भिडणारी कथा आली समोर

जीव वाचवण्यासाठी कर्ज, पण एअर ॲम्ब्युलन्स दुर्घटनेत संपूर्ण कुटुंबाचा अंत; काळजाला भिडणारी कथा आली समोर

Feb 25, 2026 | 12:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Wardha : राहुल गांधीच्या पोस्टरला जोडे मारून व्यक्त केला संताप

Feb 24, 2026 | 08:18 PM
Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Solapur News : सुषमा यांचा सरकारवर हल्लाबोल; कंत्राटदारांपासून फडणवीसांपर्यंत सडकून टीका

Feb 24, 2026 | 08:08 PM
Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Chiplun : परशुराम हॉस्पिटलला लोटेला आयुष्मान भारत अध्यक्ष शेट्ये यांची भेट; पॅकेज वाढ

Feb 24, 2026 | 07:59 PM
Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Badlapur Crime : बदलापुरात आमिष दाखवत स्त्री बीज विक्रीचा धंदा; मास्टरमाईंडच्या शोधात पोलीस

Feb 24, 2026 | 07:53 PM
Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Buldhana Chikhla Rada : गावात संचारबंदी,37 जणांवर गुन्हा दाखल 21 जणांना अटक

Feb 24, 2026 | 07:48 PM
Latur Unseasonal Rainfall : अवकाळी पावसात घराचे पत्रे उडाले ,मूकबधीर कुटुंबाची दैना

Latur Unseasonal Rainfall : अवकाळी पावसात घराचे पत्रे उडाले ,मूकबधीर कुटुंबाची दैना

Feb 24, 2026 | 07:43 PM
शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

शोकसभेत फडणवीसांकडून अजितदादांच्या कार्याला भावपूर्ण श्रद्धांजली, कामाचं केलं भरभरून कौतुक

Feb 24, 2026 | 03:27 PM