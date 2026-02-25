UK Election: ब्रिटनच्या निवडणुकीत PM मोदींच्या फोटोवरून राडा; ‘ग्रीन पार्टी’वर गंभीर आरोप; हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न?

PM Narendra Modi photo controversy UK election : भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांचे नाव आणि फोटो केवळ भारतातच नाही, तर आता सातासमुद्रापार ब्रिटनच्या राजकारणातही वादाचे केंद्र ठरत आहे. वायव्य इंग्लंडमधील ‘गॉर्टन आणि डेंटन’ या मतदारसंघातील आगामी पोटनिवडणुकीने आता एक वेगळेच वळण घेतले आहे. येथील स्थानिक राजकीय पक्ष ‘ग्रीन पार्टी’ने (Green Party) प्रचारासाठी चक्क पंतप्रधान मोदी आणि इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू(Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu) यांचा फोटो वापरला आहे. या एका फोटोमुळे ब्रिटीश राजकारणात भूकंप झाला असून लेबर पार्टीने ग्रीन पार्टीवर ‘इस्लामोफोबिया’ पसरवल्याचा आणि समाजात फूट पाडल्याचा गंभीर आरोप केला आहे.
या वादाचे मूळ ग्रीन पार्टीने सोशल मीडियावर प्रसिद्ध केलेल्या एका व्हिडिओमध्ये आहे. हा व्हिडिओ विशेषतः मँचेस्टरमधील ब्रिटीश पाकिस्तानी मतदारांना लक्ष्य करण्यासाठी उर्दू भाषेत तयार करण्यात आला आहे. या व्हिडिओमध्ये ब्रिटीश पंतप्रधान कीर स्टारमर हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि बेंजामिन नेतान्याहू यांच्यासोबत हस्तांदोलन करताना दाखवले आहेत. व्हिडिओच्या बॅकग्राउंडला गाझा पट्टीतील विध्वंसाचे फोटो वापरण्यात आले आहेत. या माध्यमातून ‘लेबर पार्टी’ ही इस्रायल आणि भारताच्या धोरणांचे समर्थन करत असून ती मुस्लिम समुदायाच्या विरोधात आहे, असा संदेश देण्याचा प्रयत्न ग्रीन पार्टीने केल्याचा दावा केला जात आहे.
लेबर पार्टीने या प्रकारावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. त्यांच्या मते, ग्रीन पार्टी मतांसाठी ‘आयडेंटिटी पॉलिटिक्स’ (ओळखीचे राजकारण) करत आहे. व्हिडिओमध्ये उर्दू व्हॉइसओव्हरद्वारे असे म्हटले गेले आहे की, “रिफॉर्म युके आणि इतर पक्ष आपला समाज तोडू पाहत आहेत. ते इथे वर्षानुवर्षे राहणाऱ्या कुटुंबांना हाकलून देऊ इच्छितात आणि स्थलांतरितांवर कर लादतात. ते तुमच्या सुरक्षेला आणि प्रतिष्ठेला धोका निर्माण करत आहेत, पण ग्रीन पार्टी तुम्हाला वाचवेल.” या भावनिक आवाहनामुळे स्थानिक समुदायांमध्ये तणाव निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
This is a campaign video for the by-election in Gorton and Denton,
Manchester, England. It is entirely in Urdu. Not one word of English.
credit – social media and Twitter
भारतीय वंशाचे लेबर खासदार नवेंदु मिश्रा यांनी या प्रकाराचा कडाडून निषेध केला आहे. त्यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत म्हटले की, “ब्रिटीश राजकारणात वंशवादाला आणि द्वेषाला स्थान नाही. निवडणुकीत विजय मिळवण्यासाठी समुदायांमध्ये भिंती उभ्या करणे हे अत्यंत निंदनीय आहे. ग्रीन पार्टीच्या या व्हिडिओमुळे गंभीर प्रश्न उपस्थित होत असून, निवडणुकीच्या फायद्यासाठी सामाजिक सलोखा धोक्यात आणला जात आहे.” मिश्रा यांच्या या विधानामुळे आता हा वाद आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चेचा विषय ठरला आहे.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, ब्रिटनमध्ये मोठ्या संख्येने असलेल्या दक्षिण आशियाई मतदारांमध्ये फूट पाडण्यासाठी ‘मोदी कार्ड’ वापरले जात आहे. एका बाजूला भारतीय वंशाचे मतदार मोदींच्या समर्थनात आहेत, तर दुसरीकडे पाकिस्तानी वंशाच्या मतदारांमध्ये मोदींच्या प्रतिमेचा वापर करून भीती निर्माण केली जात आहे. गॉर्टन आणि डेंटन या मतदारसंघात आशियाई मतदारांची संख्या लक्षणीय आहे, त्यामुळेच ग्रीन पार्टीने हा डाव खेळल्याचे बोलले जात आहे.
या पोटनिवडणुकीत आता तिरंगी लढत पाहायला मिळत आहे. लेबर, कंझर्व्हेटिव्ह आणि ग्रीन पार्टी हे सर्वच ‘रिफॉर्म युके’च्या उजव्या विचारसरणीचा मुकाबला करत असतानाच, आपापसात अशा प्रकारे वैयक्तिक आणि धार्मिक चिखलफेक करत आहेत. यामुळे ब्रिटनमधील लोकशाहीच्या दर्जावरही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
Ans: ग्रीन पार्टीने ब्रिटीश पाकिस्तानी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी, नेतान्याहू आणि स्टारमर यांचा फोटो वापरला, जेणेकरून लेबर पार्टीला 'इस्लामोफोबिक' सिद्ध करता येईल.
Ans: खासदार नवेंदु मिश्रा यांनी आरोप केला की, निवडणुकीत विजय मिळवण्यासाठी समुदायांमध्ये द्वेष पसरवणे आणि वंशवादाचा वापर करणे चुकीचे आहे.
Ans: हा वाद वायव्य इंग्लंडमधील 'गॉर्टन आणि डेंटन' (Gorton and Denton) या पोटनिवडणुकीच्या मतदारसंघाशी संबंधित आहे.