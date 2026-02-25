Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
War Alert: इकडे तेल अवीवमध्ये PM मोदी, तर 'तिकडे' लँड झाले अनेक अमेरिकन F-22 फायटर जेट; 'इस्लामिक नाटो'चे अस्तित्व संपवणारा प्लॅन

US F-22 Fighter in Israel:अमेरिकेने इस्रायलमध्ये एफ-२२ रॅप्टर जेट्स आणि यूएसएस जेराल्ड आर. फोर्ड विमानवाहू युद्धनौका तैनात केली आहे, ज्यामुळे मोदी इस्रायलमध्ये असताना इराणवर हल्ला होण्याची शक्यता वाढली आहे.

Updated On: Feb 25, 2026 | 12:16 PM
pm modi israel visit f22 raptor deployment hexagon alliance iran war threat

War Alert: इकडे तेल अवीवमध्ये PM मोदी, तर 'तिकडे' लँड झाले अनेक अमेरिकन F-22 फायटर जेट; 'इस्लामिक नाटो'चे अस्तित्व धोक्यात ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • युद्धजन्य परिस्थिती
  • नेतान्याहूंची मोठी खेळी
  • इराणवर हल्ल्याचे सावट

PM Modi Israel visit February 2026 updates : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ( Prime Minister Narendra Modi) आज दोन दिवसांच्या ऐतिहासिक दौऱ्यावर इस्रायलमध्ये (Israel) दाखल होत आहेत. मात्र, मोदींच्या या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर मध्य पूर्वेतील रणांगण अक्षरशः तापले आहे. भारताचे पंतप्रधान इस्रायलच्या भूमीवर पाऊल ठेवण्यापूर्वीच अमेरिकेने ( America) आपल्या सर्वात घातक ‘F-22 रॅप्टर’ लढाऊ विमानांची तुकडी इस्रायलमध्ये उतरवली आहे. या लष्करी हालचाली केवळ संरक्षणासाठी नसून, इराणवर होणाऱ्या संभाव्य महायुद्धाची ही नांदी असल्याचे मानले जात आहे.

F-22 रॅप्टर आणि जगातील सर्वात मोठी युद्धनौका तैनात

पंतप्रधान मोदींच्या सुरक्षेसाठी आणि इराणला जरब बसवण्यासाठी अमेरिकेने आपली अण्वस्त्रसज्ज विमानवाहू युद्धनौका ‘यूएसएस गेराल्ड आर. फोर्ड’ इस्रायलच्या समुद्रकिनाऱ्याजवळ उभी केली आहे. ही जगातील सर्वात शक्तिशाली युद्धनौका मानली जाते. सोबतच, इतिहासात पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणात स्टेल्थ फायटर जेट्स (F-22) या भागात तैनात करण्यात आले आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, जोपर्यंत मोदी इस्रायलमध्ये आहेत, तोपर्यंत अमेरिका शांत राहील, मात्र मोदी मायदेशी परतताच इराणच्या विरोधात मोठी लष्करी कारवाई सुरू होऊ शकते.

काय आहे ‘षटकोनी अलायन्स’ (Hexagon Alliance)?

पंतप्रधान मोदींच्या या दौऱ्याचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी मांडलेला ‘षटकोनी अलायन्स’चा प्रस्ताव. नऊ वर्षांनंतर मोदी दुसऱ्यांदा इस्रायलमध्ये आले आहेत आणि नेतान्याहू यांनी या भेटीचे औचित्य साधून एक नवीन जागतिक युती जाहीर केली आहे. या युतीमध्ये भारत, इस्रायल, ग्रीस आणि सायप्रस यांचा समावेश असून, ही आघाडी मध्य पूर्वेतील वाढत्या कट्टरपंथी शक्तींना आणि दहशतवादाला पायबंद घालण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे.

credit – social media and Twitter

‘इस्लामिक नाटो’ला भारताचा आणि इस्रायलचा इशारा!

सौदी अरेबिया, पाकिस्तान आणि तुर्की यांनी एकत्र येऊन ‘इस्लामिक नाटो’ नावाचा सुरक्षा करार केला आहे. या कराराला शह देण्यासाठी नेतान्याहू यांनी भारताला सोबत घेऊन ‘षटकोनी अलायन्स’ची घोषणा केली आहे. ही केवळ राजकीय युती नसून यामध्ये गुप्तचर माहितीची देवाणघेवाण, प्रगत संरक्षण तंत्रज्ञान आणि सागरी सुरक्षा यावर भर दिला जाणार आहे. या अलायन्समुळे पाकिस्तान आणि तुर्कीच्या गोटात मोठी खळबळ उडाली आहे.

मोदींचा दौरा आणि संरक्षणाचे नवे करार

पंतप्रधान मोदींच्या या दौऱ्यात भारत आणि इस्रायलमध्ये कोट्यवधी डॉलर्सच्या संरक्षण करारांवर स्वाक्षरी होणार आहे. यामध्ये क्षेपणास्त्र प्रणाली, ड्रोन तंत्रज्ञान आणि सायबर सुरक्षेचा समावेश असेल. मोदी तेल अवीवमध्ये पोहोचताच त्यांचे भव्य स्वागत झाले असून, नेतान्याहू स्वतः प्रोटोकॉल तोडून त्यांना भेटण्यासाठी आले आहेत. भारताची भूमिका या युद्धजन्य परिस्थितीत अत्यंत महत्त्वाची आहे, कारण भारत एका बाजूला शांततेचे आवाहन करत आहे, तर दुसरीकडे आपल्या धोरणात्मक हितासाठी इस्रायलसोबत भक्कमपणे उभा आहे.

इराणवर हल्ल्याची टांगती तलवार

इराणने आपला अणुकार्यक्रम थांबवण्यास नकार दिल्यामुळे अमेरिका आता ‘करो या मरो’च्या भूमिकेत आहे. पंतप्रधान मोदी भारतात परतल्यानंतर काही तासांतच इस्रायल आणि अमेरिका इराणच्या महत्त्वाच्या तळांना लक्ष्य करू शकतात, असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे. जर हे घडले, तर तिसऱ्या महायुद्धाची सुरुवात इथूनच होऊ शकते, अशी भीती आंतरराष्ट्रीय विश्लेषक व्यक्त करत आहेत.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अमेरिकेने इस्रायलमध्ये F-22 विमाने का तैनात केली आहेत?

    Ans: इराणकडून होणाऱ्या संभाव्य हल्ल्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी आणि पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्यादरम्यान सुरक्षा कवच मजबूत करण्यासाठी अमेरिकेने ही विमाने तैनात केली आहेत.

  • Que: 'षटकोनी अलायन्स' (Hexagon Alliance) म्हणजे काय?

    Ans: ही इस्रायलने प्रस्तावित केलेली एक नवीन संरक्षण युती आहे, ज्यामध्ये भारत, इस्रायल, ग्रीस आणि सायप्रस सामील आहेत. याचा मुख्य उद्देश कट्टरपंथी शक्तींविरुद्ध लढा देणे आहे.

  • Que: मोदींच्या दौऱ्यानंतर इराणवर हल्ला का होऊ शकतो?

    Ans: राजनैतिक प्रोटोकॉलनुसार, महत्त्वाचे पाहुणे देशात असताना मोठे लष्करी हल्ले टाळले जातात. मोदी भारतात परतल्यानंतर अमेरिका आणि इस्रायल कारवाई करण्यास मोकळे असतील.

