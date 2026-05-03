US Politics: 'शुभ रात्री, दादा, चला झोपूया', एक वादग्रस्त विधान, अनेक पडसाद; Trump-Omar वादामुळे अमेरिकन राजकारण पेटले

Ilhan Omar News : डोनाल्ड ट्रम्प म्हणाले, सोमालिया एक सुंदर ठिकाण आहे. तिथे सरकार नाही, सैन्य नाही, काहीच नाही. तिथे फक्त गुन्हेगारी बोकाळलेली आहे. तिथे खूप गुन्हेगारी आहे. तिथे पोलीस नाहीत. हे लोक नुसतेच मोकाट फिरतात.

Updated On: May 03, 2026 | 12:15 PM
TrumpVsOmar : 'शुभ रात्री, दादा, चला झोपूया', एक वादग्रस्त विधान, अनेक पडसाद; ट्रम्प-ओमर वादामुळे अमेरिकन राजकारण पेटले

  • ट्रम्प यांची वादग्रस्त टिप्पणी
  • सोमालियावर आक्रमक टीका
  • इल्हान ओमर यांचे सडेतोड उत्तर

Ilhan Omar Donald Trump clash : अमेरिकेचे राजकारण सध्या एका अत्यंत संवेदनशील आणि वादग्रस्त टप्प्यातून जात आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी फ्लोरिडा येथे एका जाहीर भाषणादरम्यान डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या काँग्रेसवुमन इल्हान ओमर यांच्यावर अत्यंत आक्षेपार्ह टिप्पणी केली. या टिप्पणीनंतर राजकीय वर्तुळात प्रचंड गदारोळ माजला असून, दोन्ही पक्षांमधील तणाव शिगेला पोहोचला आहे. ट्रम्प यांनी आपल्या भाषणात इल्हान यांच्या वैयक्तिक आयुष्यावर, त्यांच्या मूळ देशावर आणि त्यांच्या नागरिकत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

ट्रम्प यांचे वादग्रस्त विधान आणि खिल्ली

फ्लोरिडा येथील एका कार्यक्रमात बोलताना ट्रम्प यांनी इल्हान ओमर यांच्यावर जोरदार हल्ला चढवला. ट्रम्प यांनी कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय इल्हान यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबाबतचे आपले जुने दावे पुन्हा एकदा लोकांसमोर मांडले. ट्रम्प म्हणाले की, “माझा असा विश्वास आहे की इल्हान यांचे लग्न त्यांच्याच भावाशी झाले आहे, जे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे.” यावर उपहास करत त्यांनी, “ते एक प्रेमळ जोडपे आहे, पण ते थोडे… थोडे बेकायदेशीर आहे,” असे म्हटले.

पुढे बोलताना ट्रम्प यांनी अत्यंत असभ्य शब्दांचा वापर केला. ते म्हणाले, “प्रिये, माझे तुझ्यावर खूप प्रेम आहे. शुभ रात्री, दादा. चला झोपूया.” ट्रम्प यांनी इल्हान यांच्या इसाबतच्या कथित वैवाहिक संबंधांची खिल्ली उडवत अमेरिकेच्या संविधानाचा आणि इल्हान यांच्या अधिकारांचाही उपहास केला. ट्रम्प यांच्या या वक्तव्यामुळे इल्हान ओमर यांचे समर्थक आणि मानवाधिकार संघटना आक्रमक झाल्या आहेत.

credit – social media and Twitter

सोमालियाबद्दलची अपमानजनक टिप्पणी

इल्हान ओमर यांच्यावर टीका करताना ट्रम्प यांनी सोमालिया या देशाबद्दलही अपशब्द वापरले. ट्रम्प म्हणाले की, “सोमालिया एक सुंदर ठिकाण आहे. तिथे सरकार नाही, सैन्य नाही, काहीच नाही. तिथे फक्त गुन्हेगारी बोकाळलेली आहे. तिथे खूप गुन्हेगारी आहे. तिथे पोलीस नाहीत. हे लोक नुसतेच मोकाट फिरतात आणि एकमेकांवर गोळीबार करतात. ते एक खूप घाणेरडे, गलिच्छ, किळसवाणे ठिकाण आहे.”

इल्हान ओमर यांचा संदर्भ देत ट्रम्प पुढे म्हणाले की, “इल्हान ओमर सोमालियातून इथे येतात आणि आम्हाला सांगतात की युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कशी चालवायची? त्या म्हणतात की संविधान मला काही अधिकार देते. चालती हो. काय ढोंग आहे हे!” ट्रम्प यांच्या या वक्तव्यामुळे स्थलांतरितांच्या (Immigrants) मुद्द्यावर पुन्हा एकदा मोठी चर्चा सुरू झाली आहे.

इल्हान ओमर यांचे सडेतोड उत्तर

ट्रम्प यांच्या या वक्तव्यानंतर इल्हान ओमर यांनी अजिबात वेळ न दवडता ‘एक्स’ (X) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरून जोरदार प्रत्युत्तर दिले. इल्हान यांनी ट्रम्प यांच्या वक्तव्यांना ‘निरर्थक बकवास’ ठरवले. इल्हान यांनी ट्रम्प यांच्या कायदेशीर कारकिर्दीवर आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमीवर निशाणा साधला.

इल्हान यांनी लिहिले की, “जर हा मूर्खपणा ३४ गंभीर गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरलेल्या, बलात्कारासाठी जबाबदार धरलेल्या आणि मुलांवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप असलेल्या व्यक्तीकडून आला नसता, तर हे अत्यंत संतापजनक ठरले असते.” ओमर यांनी ट्रम्प यांच्यावर राजकीय प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी भडकाऊ वक्तृत्वाचा वापर केल्याचा आणि लक्ष विचलित करण्याचा आरोप केला.

विवाहाशी संबंधित जुन्या आरोपांचे वास्तव

इल्हान ओमर यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल आणि त्यांच्या विवाहाबद्दल गेल्या काही वर्षांत अनेक वाद निर्माण झाले आहेत. आरोपानुसार, इल्हान ओमर यांनी २००९ मध्ये अहमद नूर सईद एल्मी नावाच्या व्यक्तीशी लग्न केले, जो त्यांचा सख्खा भाऊ असल्याचा दावा ट्रम्प समर्थकांनी केला होता. हा दावा अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी (इमिग्रेशन फसवणूक) करण्यात आला होता.

तथापि, इल्हान ओमर यांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. त्यांनी या आरोपांना “घृणास्पद खोटेपणा” आणि “राजकीय हल्ले” असे म्हटले आहे. एफबीआयच्या (FBI) तपासात या लग्नात फसवणुकीचा कोणताही ठोस पुरावा आढळला नाही. कागदपत्रांमध्ये काही विसंगती असल्या तरी, ते लग्न कायदेशीररीत्या वैध असल्याचे सिद्ध झाले होते.

इमिग्रेशन आणि अमेरिकेचे राजकारण

अमेरिकेत स्थलांतरितांच्या मुद्द्यावर सध्या प्रचंड ध्रुवीकरण झाले आहे. मिनेसोटा या राज्यात सोमालियातून आलेल्या लोकांची मोठी लोकसंख्या आहे आणि इल्हान ओमर याच राज्याचे प्रतिनिधित्व करतात. ट्रम्प यांनी आपल्या State of the Union भाषणातही मिनेसोटा मधील सोमालियन समुदायावर मोठा आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा आरोप केला होता. यामुळे अमेरिका आणि इरान यांच्यातील वाढत्या तणावाच्या काळात हा मुद्दा आणखीनच संवेदनशील बनला आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इल्हान ओमर यांच्याबद्दल कोणती वादग्रस्त टिप्पणी केली?

    Ans: ट्रम्प यांनी इल्हान यांच्या विवाहाबद्दल असभ्य टिप्पणी करत, सोमालियावरही अत्यंत अपमानजनक शब्दांत टीका केली.

  • Que: इल्हान ओमर यांनी ट्रम्प यांच्या विधानावर काय प्रतिक्रिया दिली?

    Ans: इल्हान यांनी ट्रम्प यांच्या विधानांना 'निरर्थक बकवास' म्हटले आणि ट्रम्प यांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीवर निशाणा साधला.

  • Que: इल्हान ओमर यांच्या विवाहाबाबतचे सत्य काय आहे?

    Ans: इल्हान ओमर यांनी भावाशी केलेल्या विवाहाचे आरोप फेटाळले असून, एफबीआयच्या तपासातही फसवणुकीचा कोणताही पुरावा आढळला नाही.

Published On: May 03, 2026 | 12:15 PM

