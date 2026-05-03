Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Israel Lebanon War: युद्धविराम की फसवणूक? लेबनॉनमध्ये इस्रायली हवाई हल्ल्यांमुळे प्रचंड विध्वंस; घटनेचा VIDEO VIRAL

Israeli Airstrikes Lebanon: १७ एप्रिल रोजी लेबनॉनमध्ये शस्त्रसंधी सुरू झाली असली तरी, इस्रायलचे हल्ले अव्याहतपणे सुरूच आहेत. शुक्रवारी दक्षिण लेबनॉनमध्ये झालेल्या हवाई हल्ल्यांमध्ये सात जण ठार झाले.

Updated On: May 03, 2026 | 10:46 AM
israel lebanon airstrikes ceasefire violation may 2026

लेबनॉनमध्ये शस्त्रसंधीचा फज्जा; इस्रायली हवाई हल्ल्यांमुळे प्रचंड विध्वंस, ७ जण ठार, घटनेचा विडिओ व्हायरल ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • युद्धविराम असूनही इस्रायलचे हल्ले सुरूच
  • निवासी भागांवर आघात
  • हिजबुल्लाहचे प्रत्युत्तर

Israel airstrikes Lebanon May 2026 : मध्य पूर्वेतील तणाव सध्या एका अत्यंत नाजूक आणि धोकादायक वळणावर पोहोचला आहे. लेबनॉन आणि इस्रायल (Israel attacks Lebanon) यांच्यातील संघर्षाने जागतिक अर्थकारण आणि शांततेच्या प्रयत्नांना पुन्हा एकदा मोठे आव्हान दिले आहे. गेल्या काही दिवसांत घडलेल्या अत्यंत धक्कादायक घडामोडींनुसार, १७ एप्रिल रोजी दोन्ही देशांमध्ये युद्धविराम (Ceasefire) लागू करण्यात आला होता. अमेरिकेच्या मध्यस्थीने झालेल्या या कराराचा मुख्य उद्देश सीमेवर शांतता प्रस्थापित करणे आणि सामान्य नागरिकांना दिलासा देणे हा होता. मात्र, प्रत्यक्षात हा युद्धविराम कागदावरच राहिल्याचे दिसत असून, इस्रायलचे हवाई हल्ले (Israeli Airstrikes) दक्षिण लेबनॉनमध्ये आजही सुरूच आहेत.

शुक्रवार आणि शनिवारच्या हल्ल्यांमधील भीषणता

गेल्या २४ तासांत इस्रायली हवाई दलाने दक्षिण लेबनॉनमध्ये सुमारे ५० हून अधिक हवाई हल्ले केले आहेत. इस्रायलच्या सैन्याने लेबनॉनमधील नऊ गावांना तातडीने रिकामे करण्याचे कडक आदेश दिले होते. त्यानंतर केलेल्या जोरदार हवाई हल्ल्यांमध्ये एका वाहनाला आणि निवासी घरांना थेट लक्ष्य करण्यात आले.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Lipulekh Pass: कैलाश मानसरोवर यात्रेमुळे पुन्हा पेटला लिपुलेख वाद; भारताच्या ‘या’ घोषणेनंतर नेपाळ संतापला, जाणून घ्या भू-राजकारण

लेबनॉनच्या सरकारी वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, शनिवारी दुपारच्या सुमारास कफार दजल (Kfar Dajal) गावातील एका वाहनावर इस्रायली विमानाने मिसाइल डागली. या हल्ल्यात दोन नागरिक जागीच ठार झाले. त्याच वेळी ल्वाइझेह (Lwaizeh) गावातील एका घरावर झालेल्या भीषण हवाई हल्ल्यात तीन निष्पाप लोकांचा मृत्यू झाला. तसेच शौकिन (Shoukin) गावात झालेल्या आणखी एका हल्ल्यात दोन जण मारले गेले, ज्यामुळे मृतांची संख्या सातवर पोहोचली आहे. या हल्ल्यांमध्ये अनेक जण गंभीर जखमी झाले असून, त्यांना स्थानिक रुग्णालयांमध्ये दाखल करण्यात आले आहे.

इस्रायलची आक्रमक भूमिका आणि बफर झोन

इस्रायलच्या संरक्षण दलाने (IDF) स्पष्ट केले आहे की, हे हल्ले हिजबुल्लाहची पायाभूत सुविधा (Hezbollah Infrastructure) आणि त्यांचे लढाऊ तळ नष्ट करण्यासाठी केले जात आहेत. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी नुकतेच स्पष्ट केले आहे की, जरी १० दिवसांची तात्पुरती शस्त्रसंधी झाली असली, तरी इस्रायलचे सैन्य दक्षिण लेबनॉनमधील बफर झोनमध्ये (Buffer Zone) कायम राहील. सीमेवर दीर्घकालीन शांतता हवी असेल तर हिजबुल्लाहचे निःशस्त्रीकरण (Disarmament) करणे अत्यंत आवश्यक आहे. इस्रायलचा असा दावा आहे की, हे हल्ले त्यांच्या बचावात्मक रणनीतीचा एक भाग आहेत.

हिजबुल्लाहचे प्रत्युत्तर आणि हिंसक संघर्ष

इस्रायलच्या या आक्रमक भूमिकेला हिजबुल्लाहने देखील जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. हिजबुल्लाहने दावा केला आहे की, त्यांनी इस्रायलच्या सैनिकांना लक्ष्य करून बयाद (Bayed) गावात एका इमारतीवर ड्रोन हल्ला केला. दोन्ही बाजूंनी सुरू असलेल्या या चकमकींमुळे सीमेवर युद्धजन्य परिस्थिती कायम आहे. लेबनॉनच्या सीमेवरील अनेक शहरे आणि गावे गेल्या काही आठवड्यांत उद्ध्वस्त झाली आहेत.

credit – social media and Twitter

मानवी संकट आणि विस्थापन (Humanitarian Crisis)

या युद्धामुळे लेबनॉनमध्ये प्रचंड मानवी संकट उभे राहिले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) आकडेवारीनुसार, मार्च महिन्याच्या सुरुवातीपासून सुरू असलेल्या या संघर्षात २,६०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे, तर १२ लाखांपेक्षा जास्त लोक विस्थापित झाले आहेत. हजारो कुटुंबे घरे सोडून निवारा छावण्यांमध्ये राहत आहेत.

या संकटात इस्रायली सैन्याने याराउन (Yaroun) गावातील एका कॅथॉलिक कॉन्व्हेंटचा भाग बुलडोझरने पाडल्याच्या घटनाही समोर आल्या आहेत, ज्यामुळे लेबनॉन आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. युनिसेफ (UNICEF) आणि इतर मानवाधिकार संस्थांनी यावर चिंता व्यक्त करत, सामान्य नागरिकांच्या संरक्षणाची मागणी केली आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Everest 2026 : एव्हरेस्टवर महासत्तांची नवी शर्यत; अमेरिकन ड्रोनची उड्डाण चाचणी नेपाळने रोखली, चीनला मात्र खुली सूट

जागतिक परिणाम आणि होर्मुझचा पेच

हा संघर्ष केवळ लेबनॉनपुरता मर्यादित नसून तो जागतिक ऊर्जा बाजाराशी (Oil Market) जोडलेला आहे. इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचा (Strait of Hormuz) प्रश्न अजूनही जागतिक अर्थकारणावर परिणाम करत आहे. ट्रम्प प्रशासनाने घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे मध्य पूर्वेतील राजकारण पूर्णपणे बदलून गेले आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने अनेकदा शांततेचे आवाहन केले आहे, परंतु प्रत्यक्ष कृतीचा अभाव असल्याने तणाव कमी होत नाही. लेबनॉनमधील निष्पाप नागरिकांचे प्राण वाचवणे आणि कायमची शांतता प्रस्थापित करणे हे जागतिक नेत्यांसमोर एक मोठे आव्हान बनले आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: इस्रायल आणि लेबनॉन यांच्यात युद्धविराम कधी लागू झाला होता?

    Ans: १७ एप्रिल २०२६ रोजी अमेरिकेच्या मध्यस्थीने दोन्ही देशांमध्ये १० दिवसांचा युद्धविराम लागू झाला होता.

  • Que: युद्धविराम असतानाही इस्रायलने लेबनॉनवर हल्ले का केले?

    Ans: इस्रायलचा असा दावा आहे की, हिजबुल्लाहची पायाभूत सुविधा नष्ट करणे आणि बफर झोन राखणे आवश्यक असल्याने हे हल्ले सुरू आहेत.

  • Que: या संघर्षात आतापर्यंत किती लोकांचा मृत्यू झाला आहे?

    Ans: मार्च महिन्यापासून सुरू असलेल्या या युद्धात लेबनॉनमध्ये २,६०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे.

Web Title: Israel lebanon airstrikes ceasefire violation may 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 03, 2026 | 10:46 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

War Alert: आता युद्धाची वेळ! अमेरिकेच्या छातीवर रशिया आणि इराणचे ‘300’ ड्रोन तैनात; ट्रम्पचा क्युबाला थेट लष्करी कारवाईचा इशारा
1

War Alert: आता युद्धाची वेळ! अमेरिकेच्या छातीवर रशिया आणि इराणचे ‘300’ ड्रोन तैनात; ट्रम्पचा क्युबाला थेट लष्करी कारवाईचा इशारा

Gaza Blockade Break: डझनभर जहाजे निघाली गाझाच्या दिशेने! इस्रायली नाकेबंदीला आव्हान देण्याच्या तयारीत, नेमकं काय घडणार?
2

Gaza Blockade Break: डझनभर जहाजे निघाली गाझाच्या दिशेने! इस्रायली नाकेबंदीला आव्हान देण्याच्या तयारीत, नेमकं काय घडणार?

Dirty Bomb: युद्धाचा नवा आणि सर्वात धोकादायक अंक; इराणचा ‘डर्टी बॉम्ब’ प्लॅन काय? 440 किलो युरेनियम आणि अमेरिकेची लष्करी तयारी
3

Dirty Bomb: युद्धाचा नवा आणि सर्वात धोकादायक अंक; इराणचा ‘डर्टी बॉम्ब’ प्लॅन काय? 440 किलो युरेनियम आणि अमेरिकेची लष्करी तयारी

US-Iran War: इराणचा ‘गुप्त शिकारी’ तैनात! अमेरिकन नौदलाला ‘Narwhal’ धसका; वाचा काय आहेत याची थरारक वैशिष्ट्ये
4

US-Iran War: इराणचा ‘गुप्त शिकारी’ तैनात! अमेरिकन नौदलाला ‘Narwhal’ धसका; वाचा काय आहेत याची थरारक वैशिष्ट्ये

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

May 18, 2026 | 08:31 PM
Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

May 18, 2026 | 08:18 PM
Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

May 18, 2026 | 08:10 PM
Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

May 18, 2026 | 08:07 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM