Israel Lebanon War: युद्धविराम की फसवणूक? लेबनॉनमध्ये इस्रायली हवाई हल्ल्यांमुळे प्रचंड विध्वंस; घटनेचा VIDEO VIRAL

Israel airstrikes Lebanon May 2026 : मध्य पूर्वेतील तणाव सध्या एका अत्यंत नाजूक आणि धोकादायक वळणावर पोहोचला आहे. लेबनॉन आणि इस्रायल (Israel attacks Lebanon) यांच्यातील संघर्षाने जागतिक अर्थकारण आणि शांततेच्या प्रयत्नांना पुन्हा एकदा मोठे आव्हान दिले आहे. गेल्या काही दिवसांत घडलेल्या अत्यंत धक्कादायक घडामोडींनुसार, १७ एप्रिल रोजी दोन्ही देशांमध्ये युद्धविराम (Ceasefire) लागू करण्यात आला होता. अमेरिकेच्या मध्यस्थीने झालेल्या या कराराचा मुख्य उद्देश सीमेवर शांतता प्रस्थापित करणे आणि सामान्य नागरिकांना दिलासा देणे हा होता. मात्र, प्रत्यक्षात हा युद्धविराम कागदावरच राहिल्याचे दिसत असून, इस्रायलचे हवाई हल्ले (Israeli Airstrikes) दक्षिण लेबनॉनमध्ये आजही सुरूच आहेत.
गेल्या २४ तासांत इस्रायली हवाई दलाने दक्षिण लेबनॉनमध्ये सुमारे ५० हून अधिक हवाई हल्ले केले आहेत. इस्रायलच्या सैन्याने लेबनॉनमधील नऊ गावांना तातडीने रिकामे करण्याचे कडक आदेश दिले होते. त्यानंतर केलेल्या जोरदार हवाई हल्ल्यांमध्ये एका वाहनाला आणि निवासी घरांना थेट लक्ष्य करण्यात आले.
लेबनॉनच्या सरकारी वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, शनिवारी दुपारच्या सुमारास कफार दजल (Kfar Dajal) गावातील एका वाहनावर इस्रायली विमानाने मिसाइल डागली. या हल्ल्यात दोन नागरिक जागीच ठार झाले. त्याच वेळी ल्वाइझेह (Lwaizeh) गावातील एका घरावर झालेल्या भीषण हवाई हल्ल्यात तीन निष्पाप लोकांचा मृत्यू झाला. तसेच शौकिन (Shoukin) गावात झालेल्या आणखी एका हल्ल्यात दोन जण मारले गेले, ज्यामुळे मृतांची संख्या सातवर पोहोचली आहे. या हल्ल्यांमध्ये अनेक जण गंभीर जखमी झाले असून, त्यांना स्थानिक रुग्णालयांमध्ये दाखल करण्यात आले आहे.
इस्रायलच्या संरक्षण दलाने (IDF) स्पष्ट केले आहे की, हे हल्ले हिजबुल्लाहची पायाभूत सुविधा (Hezbollah Infrastructure) आणि त्यांचे लढाऊ तळ नष्ट करण्यासाठी केले जात आहेत. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी नुकतेच स्पष्ट केले आहे की, जरी १० दिवसांची तात्पुरती शस्त्रसंधी झाली असली, तरी इस्रायलचे सैन्य दक्षिण लेबनॉनमधील बफर झोनमध्ये (Buffer Zone) कायम राहील. सीमेवर दीर्घकालीन शांतता हवी असेल तर हिजबुल्लाहचे निःशस्त्रीकरण (Disarmament) करणे अत्यंत आवश्यक आहे. इस्रायलचा असा दावा आहे की, हे हल्ले त्यांच्या बचावात्मक रणनीतीचा एक भाग आहेत.
इस्रायलच्या या आक्रमक भूमिकेला हिजबुल्लाहने देखील जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. हिजबुल्लाहने दावा केला आहे की, त्यांनी इस्रायलच्या सैनिकांना लक्ष्य करून बयाद (Bayed) गावात एका इमारतीवर ड्रोन हल्ला केला. दोन्ही बाजूंनी सुरू असलेल्या या चकमकींमुळे सीमेवर युद्धजन्य परिस्थिती कायम आहे. लेबनॉनच्या सीमेवरील अनेक शहरे आणि गावे गेल्या काही आठवड्यांत उद्ध्वस्त झाली आहेत.
🇮🇱🇱🇧 Israel hit 20+ Hezbollah positions in southern Lebanon in hours, dozens killed, coordinated sweep not a single raid. Pace suggests escalation, not reactive. With Iran under pressure, Hezbollah may be more exposed.pic.twitter.com/I6pxdj40o5 https://t.co/9ni5dx2z14 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 2, 2026
या युद्धामुळे लेबनॉनमध्ये प्रचंड मानवी संकट उभे राहिले आहे. संयुक्त राष्ट्रांच्या (UN) आकडेवारीनुसार, मार्च महिन्याच्या सुरुवातीपासून सुरू असलेल्या या संघर्षात २,६०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे, तर १२ लाखांपेक्षा जास्त लोक विस्थापित झाले आहेत. हजारो कुटुंबे घरे सोडून निवारा छावण्यांमध्ये राहत आहेत.
या संकटात इस्रायली सैन्याने याराउन (Yaroun) गावातील एका कॅथॉलिक कॉन्व्हेंटचा भाग बुलडोझरने पाडल्याच्या घटनाही समोर आल्या आहेत, ज्यामुळे लेबनॉन आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. युनिसेफ (UNICEF) आणि इतर मानवाधिकार संस्थांनी यावर चिंता व्यक्त करत, सामान्य नागरिकांच्या संरक्षणाची मागणी केली आहे.
हा संघर्ष केवळ लेबनॉनपुरता मर्यादित नसून तो जागतिक ऊर्जा बाजाराशी (Oil Market) जोडलेला आहे. इराण आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचा (Strait of Hormuz) प्रश्न अजूनही जागतिक अर्थकारणावर परिणाम करत आहे. ट्रम्प प्रशासनाने घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे मध्य पूर्वेतील राजकारण पूर्णपणे बदलून गेले आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायाने अनेकदा शांततेचे आवाहन केले आहे, परंतु प्रत्यक्ष कृतीचा अभाव असल्याने तणाव कमी होत नाही. लेबनॉनमधील निष्पाप नागरिकांचे प्राण वाचवणे आणि कायमची शांतता प्रस्थापित करणे हे जागतिक नेत्यांसमोर एक मोठे आव्हान बनले आहे.
