US Iran Conflict : युद्ध थांबले? ट्रम्प यांनी इराणविरोधी लष्करी मोहिम थांबवली, दिला ‘हा’ कडक इशारा

US Iran Conflict : जागतिक राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी इराणविरोधी लष्करी मोहिमेला पूर्णविराम दिला आहे. शांततेच्या दिशेने एक मोठे पाऊल असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

Updated On: May 06, 2026 | 02:15 PM
Trump Paused Operation Epic Fury

US Iran Conflict : युद्ध थांबले? ट्रम्प यांनी इराणविरोधी लष्करी मोहिम थांबवली, दिला 'हा' कडक इशारा (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • US Iran संघर्षाला पूर्णविराम?
  • अमेरिकेने रोखला प्रोजेक्ट फ्रीडम
  • नेमका कोणता डाव खेळतायत ट्रम्प?
Trump Paused Project Freedom : वॉशिंग्टन : गेल्या काही आठवड्यांपासून अमेरिका इराण तणाव प्रचंड वाढला होता. दोन्ही देशांमधील शांतता चर्चा ठप्प झाली होती. यामुळे वाद पेटतच चालला होता. आता मात्र डोनाल्ड ट्रम्प यांनी युद्धाच्या ठिणगीला शांत करण्याचे संकेत दिले आहे. ट्रम्प यांनी होर्मुझ खाडीत सुरु केलेला प्रोजेक्ट फ्रीडम तातडीने थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे जागतिक राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. ट्रम्प यांनी इराणसोबत एका ठोस शांतता करारच्या शक्यतेचा दावा केला आहे. हा निर्णय जागतिक शांततेसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी स्पष्ट केले आहे की, ऑपरेशन एपिक फ्युरी पूर्णपणे संपुष्टात आले आहे. पाकिस्तान आणि इतर मित्र राष्ट्रांनी केलेल्या विनंतीवरुन हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले. इराणती नौदल क्षमता पूर्णपणे नष्ट झाली असून त्यांच्याकडे प्रत्युत्तर देण्याची कोणतीही ताकद  उरलेली नाही असा दावाही करण्यात आला आहे. रुबियो यांनी म्हटले की, अमेरिकेने इराणच्या ७ युद्धनौका नष्ट केल्या आहेत. यामुळे व्यापारी जहाजांसाठी होर्मुझचा मार्ग खुला झाला आहे.

इराणला इशारा

याच पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांनी इराणला कडक इशारा दिला आहे. त्यांच्यावरील कारवाई शांततेसाठी थांबवण्यात आली असून युद्धविरामाचे उल्लंघन केल्यास, गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. तसेच इराणमधीन नागरी असंतोषावर बोलताना त्यांनी इराणी जनता नव्या बदलासाठी उत्सुक असल्याचे म्हटले.

तसेच होर्मुझमध्ये इराणची नाकबेंदी सुरुच राहणार असल्याचेही ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले आहे. यासाठी अमेरिकेन विमानांनी गस्त सुरुच ठेवली आहे.

जागतिक परिणाम

ट्रम्प यांच्या या निर्णयाचा सर्वाधिक परिणाम जागतिक बाजारपेठेवर होत आहे. युद्ध थांबवण्याचे संकेत  मिळताच कच्चा तेलाच्या किमतीत मोठी घसरण झाली आहे. अमेरिकी कच्ची तेलाचे दर २.१८% वरुन १००.०४ डॉलर प्रति बॅरलरवर आले आहेत.

संयुक्त राष्ट्रांची प्रतिक्रिया

याच वेळी संयुक्त राष्ट्रांनी या संघर्षात झालेल्या निष्पाप नाविकांच्या मृत्यूवर चिंता व्यक्त केली आहे. यूएनने इराणला जहाजावरील हल्ले आणि अवैध टोल वसूली थांबवण्याचे संकेत दिले आहे. तसेच समुद्रात पेरलेल्या सुरुंगाची माहिती न दिल्यास इराणवर कठोर निर्बंध लादले जातील असेही संयुक्त राष्ट्रांनी म्हटले आहे.

Published On: May 06, 2026 | 11:34 AM

Bhimashankar Temple : मंदिर बंदीचा व्यावसायिकांना फटका; साडेतीन महिन्यांपासून अर्थचक्र ठप्प

May 17, 2026 | 12:19 PM
घरचे तज्ज्ञ असताना सल्लागार कशाला? पुणे महापालिकेत 30 हून अधिक सल्लागारांवर 32 कोटींहून अधिक खर्च

