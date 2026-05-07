Trump Warns Iran : ट्रम्प यांचा इराणला पुन्हा ‘विनाशकारी’ इशारा; प्रोजेक्ट फ्रीडम स्थगित, ४८ तासांत शांतात की युद्ध?

US Iran Conflict : युद्ध थांबले? ट्रम्प यांनी इराणविरोधी लष्करी मोहिम थांबवली, दिला ‘हा’ कडक इशारा
ट्रम्प यांनी आपल्या ट्रुथ सोशल मीडियावर एक पोस्ट करत इराणला गंभीर इशारा दिला आहे. त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, इराणने ठरल्याप्रमाणे शांतता कराराच्या अटी मान्य कराव्यात. ‘ऑपरशन एपिक फ्युरी’ चे उद्दिष्ट साध्य झाले असून ही मोहिम बंद करण्यात आली आहे. तसेच होर्मुझ(Hormuz)मधील नाकेबंदी हटवण्यात आली असून इराणसह सर्वांसाठी खुली करण्यात आली आहे.
ट्रम्प यांनी इराणला शेवचटा अल्टीमेटम दिला आहे. यावेळी इराणने शांतता कराराच्या अटी मान्य केल्या नाहीत तर त्यांच्यावर पुन्हा हल्ले केले जातील. एवढेच नाही तर हे हल्ले पूर्वीपेक्षा अधिकत तीव्र आणि व्यापक असतील, ज्याचा गंभीर परिणाम होईल, असेही ट्रम्प यांनी ठणकावून सांगितले आहे. यासाठी इराणला ४८ तासांची मुदत देण्यात आली आहे.
अमेरिका-इस्रायलने २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी इराणविरोधात एक लष्करी मोहिम सुरु केली होती. या मोहिमेला ऑपरेशन एपिक फ्युरी असे नाव देण्यात आले होते. दरम्यान या मोहिमेचे उद्दिष्ट साध्य झाले असून ही मोहिम पूर्णपणे थांबवण्यात येत आले असे अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी स्पष्ट केले. अमेरिका आता युद्ध लढण्यास उत्सुक नाही, तर चर्चेच्या मार्गातून तोडगा काढला जाईल असे त्यांनी म्हटले.
याशिवाय प्रोजेक्ट फ्रीडमही थांबवण्यात आला आहे. ही मोहिमे होर्मुझमध्ये अडकलेल्या व्यापारी जहाजांना सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठी सुरु करण्यात आली होती. मात्र, यामुळे इराणने संतापून जहाजांवर हल्ले सुरु केले होते. इराणचे वाढते हल्ले पाहता ट्रम्प यांनी ही मोहिम देखील तातडीने थांबवली आहे.
दरम्यान ट्रम्प यांनी इराणविरोधी मोहिम थांबवल्यानंतर त्यांच्यासमोर केवळ दोनच पर्याय ठेवले आहेत.
US Iran Ceasefire : युद्धविराम धोक्यात? होर्मुझमध्ये जहाजांवर हल्ले सुरुच; इराण युद्ध भडकवत असल्याचा अमेरिकेचा आरोप
Ans: ट्रम्प यांनी इराणला पुन्हा बॉम्बहल्ल्याची धमकी दिली आहे. इराणने कराराच्या अटी मान्य न केल्यास त्यांच्यावर पुन्हा बॉम्बफेक होईल असे म्हटले आहे. तसेच ही लष्करी कारवाई पूर्वीपेक्षा अधिक विनाशकारी असेल, असेही स्पष्ट केले आहे.
Ans: होर्मुझ खाडीत अडकलेल्या व्यापारी जहाजांना बाहेर काढण्यासाठी ही मोहिम सुरु करण्यात आली होती. पण इराणने याला तीव्र विरोध केला आणि यूएई व ओमानजवळ हल्ले सुरु केले. ज्यामुळे प्रचंड तणाव निर्माण झाला होता. या वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभमीवर ट्रम्प यांनी प्रोजेक्ट फ्रीडम थांबवले