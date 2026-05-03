Sergio Gor: नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह यांनी ट्रम्पच्या खास दूताला डावलले; ‘या’ कृत्याने अमेरिकेचा अपमान केल्याचा तज्ज्ञांचा आरोप

Sergio Gor : तज्ज्ञांनी बालेन शाह यांच्या 'अनावश्यक बढाई'वर आणि नेपाळमधील सर्जिओ गोर यांच्या 'अपमानावर' जोरदार टीका केली असून, याला नेपाळी पंतप्रधानांचे एक चुकीचे पाऊल म्हटले आहे.

Updated On: May 03, 2026 | 11:40 AM
नेपाळचे पंतप्रधान बालेन शाह यांनी ट्रम्प यांच्या खास दूताला डावलले; अमेरिकेचा अपमान केल्याचा तज्ज्ञांचा आरोप ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • बालेन शाह यांचा भेटीला नकार
  • तज्ज्ञांकडून तीव्र टीका
  • राजनैतिक प्रोटोकॉलचा पेच

Balen Shah vs Sergio Gor Nepal : नेपाळच्या (nepal) राजकारणात सध्या एका नव्या वादाने तोंड वर काढले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे दक्षिण आणि मध्य आशियासाठीचे अत्यंत विश्वासू आणि विशेष दूत सर्जिओ गोर यांनी नुकताच आपला नेपाळ दौरा आटोपला. मात्र, या दौऱ्यात त्यांनी नेपाळचे पंतप्रधान बलेंद्र शाह (बालेन शाह) यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांना रिकाम्या हाताने परतावे लागले. पंतप्रधानांच्या या अनपेक्षित नकाराने नेपाळच्या परराष्ट्र धोरणाबद्दल मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

नेमका वाद काय आहे?

सर्जिओ गोर हे केवळ एक अधिकारी नसून ते डोनाल्ड ट्रम्प यांचे खास दूत आहेत. अमेरिकेकडून वारंवार विनंती करूनही पंतप्रधान कार्यालयाने ही भेट नाकारली. यामागचे कारण देताना बालेन शाह यांच्या कार्यालयाने सांगितले की, पंतप्रधान सध्या देशांतर्गत प्रश्न आणि प्रशासकीय कामात व्यस्त आहेत. मात्र, सूत्रांच्या माहितीनुसार बालेन शाह यांनी एक विशिष्ट धोरण अवलंबले आहे, ज्यानुसार ते केवळ स्वतःच्या पदाच्या बरोबरीच्या नेत्यांनाच भेटतात. परराष्ट्र मंत्री किंवा त्यापेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना भेटणे त्यांनी टाळले आहे.

तज्ज्ञांचा संताप: ‘ही तर अनावश्यक बढाई’

नेपाळचे प्रसिद्ध परराष्ट्र धोरण अभ्यासक कनक मणी दीक्षित यांनी या घटनेवर अत्यंत जहाल भाषेत टीका केली आहे. ते म्हणाले की, “सर्जिओ गोर हे भारतासाठी अमेरिकेचे राजदूत असण्यासोबतच ट्रम्प यांचे विशेष दूत आहेत. त्यांना भेटायला नकार देणे ही केवळ औद्धत्य आणि अनावश्यक बढाई आहे.” तज्ज्ञांच्या मते, नेपाळसारख्या देशाला अमेरिकेसारख्या महासत्तेसोबत संबंध बिघडवणे परवडणारे नाही. या निर्णयामुळे नेपाळच्या हिताचे नुकसान होऊ शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

अमेरिकन दूतावासाची मवाळ पण स्पष्ट भूमिका

दुसरीकडे, अमेरिकन दूतावासाने जारी केलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, सर्जिओ गोर यांनी नेपाळचे परराष्ट्र मंत्री शिशेर खनाल आणि अर्थमंत्री वागळे यांच्याशी यशस्वी चर्चा केली. या चर्चेचा मुख्य हेतू नेपाळमध्ये अमेरिकन गुंतवणूक वाढवणे आणि व्यापारी संबंध दृढ करणे हा होता. पंतप्रधान शाह यांच्याशी भेट झाली नसली तरी, इतर मंत्र्यांसोबतच्या बैठका सकारात्मक होत्या, असे दूतावासाने म्हटले आहे. मात्र, राजनैतिक वर्तुळात याकडे ‘दुसऱ्या फळीतील नेत्यांशी संवाद’ म्हणून पाहिले जात आहे.

बालेन शाह यांचा कडक पवित्रा

बालेन शाह यांच्या निकटवर्तीयांचे म्हणणे आहे की, पंतप्रधान सध्या कोणत्याही परदेशी दौऱ्यावर जाणार नाहीत आणि परदेशी नेत्यांच्या भेटीबाबत ते अत्यंत चोखंदळ आहेत. किमान वर्षभर त्यांनी परदेश दौऱ्यांपासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, जागतिक राजकारणात अशा प्रकारची ‘आयसोलेशन’ची भूमिका नेपाळला जागतिक प्रवाहापासून दूर नेऊ शकते, असे मत राजकीय विश्लेषक मांडत आहेत.

Frequently Asked Questions

  • Que: सर्जिओ गोर कोण आहेत?

    Ans: सर्जिओ गोर हे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे दक्षिण आणि मध्य आशियासाठीचे विशेष दूत आणि भारतातील अमेरिकेचे राजदूत आहेत.

  • Que: बालेन शाह यांनी त्यांना भेटण्यास का नकार दिला?

    Ans: बालेन शाह यांच्या धोरणानुसार ते परराष्ट्र मंत्री किंवा त्यांच्यापेक्षा कमी दर्जाच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांना भेटणे टाळतात, केवळ देशांतर्गत प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी त्यांनी हा निर्णय घेतला.

  • Que: तज्ज्ञांनी याला 'चुकीचे पाऊल' का म्हटले आहे?

    Ans: कारण अमेरिका ही जगातील महासत्ता आहे आणि त्यांच्या विशेष दूताला भेट नाकारल्याने नेपाळच्या परराष्ट्र संबंधांवर आणि परदेशी गुंतवणुकीवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.

Published On: May 03, 2026 | 11:40 AM

