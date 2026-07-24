Turkey: तुर्कीमध्ये विचित्र वाद; घट्ट स्पोर्ट्सवेअरमध्ये सायकल चालवल्याने गव्हर्नरची हकालपट्टी, संतप्त नागरिकांचे ऑनलाईन आंदोलन

तुर्कस्तानच्या (Turkey) राजकारणात आणि प्रशासकीय वर्तुळात सध्या एका अजब आणि विचित्र निर्णयामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. तुर्कस्तानच्या ईशान्येकडील अर्दाहान (Ardahan) प्रांताचे गव्हर्नर मेहमेट फातिह चिचेक्ली (Mehmet Fatih Çiçekli) यांना सायकल चालवताना घट्ट क्रीडा पोषाख (Cycling Tights/Shorts) घातल्याच्या वादावरून त्यांच्या पदावरून तडकाफडकी हटवण्यात आले आहे. राष्ट्राध्यक्ष रेसेप तय्यिप एर्दोगान यांनी स्वाक्षरी केलेल्या एका आदेशाद्वारे (Presidential Decree) ही कारवाई करण्यात आली. जरी सरकारने अधिकृतपणे या हकालपट्टीमागील नेमके कारण स्पष्ट केले नसले, तरी गेल्या काही दिवसांपासून त्यांच्या सायकलिंग पोषाखावरून राजकीय वर्तुळात रंगलेल्या वादंगामुळेच ही कारवाई झाल्याचे तुर्की माध्यमांनी स्पष्ट केले आहे.
मेहमेट फातिह चिचेक्ली हे एक उत्साही क्रीडाप्रेमी मानले जातात. ते रोइंग, नौकानयन आणि सायकलिंगचा सराव करणारे नियमित खेळाडू आहेत. अर्दाहान प्रांतात तरुण पिढीमध्ये क्रीडा संस्कृतीचा प्रसार करण्यासाठी आणि सायकल पर्यटनाला चालना देण्यासाठी त्यांनी स्वतः सायकल चालवून जनजागृती मोहीम हाती घेतली होती. मात्र, या उपक्रमादरम्यान त्यांनी परिधान केलेल्या सायकलिंगसाठीच्या नेहमीच्या घट्ट पोशाखाचे (Tights) फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाले. या फोटोंवर सत्ताधारी आणि विरोधक अशा दोन्ही बाजूंच्या काही परंपरावादी नेत्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला.
या वादाची ठिणगी तुर्कस्तानच्या संसदेत पडली. मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी (CHP) चे खासदार इनान अकगुन अल्प यांनी संसदेतील चर्चेदरम्यान तुर्की वृत्त संकेतस्थळ T-24 च्या अहवालाचा हवाला दिला. “सुरक्षा रक्षकांसह फिरताना राज्यपालांनी शहराच्या मध्यवर्ती भागात अशा प्रकारचा घट्ट पोषाख घालून फिरणे हे पद आणि राज्याच्या प्रतिष्ठेच्या विरोधात आहे,” असा थेट आरोप त्यांनी केला.
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त्याचप्रमाणे, सत्ताधारी ‘जस्टिस अँड डेव्हलपमेंट पार्टी’ (AKP) चे माजी खासदार सामिल तय्यार यांनीही यावर ताशेरे ओढले. खाजगी आयुष्यात व्यक्तीला कोणतेही कपडे घालण्याचे स्वातंत्र्य असले, तरी कर्तव्यावर असताना आणि अर्दाहानसारख्या पारंपारिक व सांस्कृतिकदृष्ट्या संवेदनशील भागात राज्यपालांनी असे कपडे परिधान करणे अयोग्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सार्वजनिक पद भूषवणाऱ्या व्यक्तीने राज्याच्या गांभीर्याचा आणि सांस्कृतिक परंपरांचा आदर केला पाहिजे, असा युक्तिवाद करत त्यांनी राज्यपालांच्या आचरणावर टीका केली.
A Turkish governor is sacked over photos in snug cycling shorts. Many want him reinstated https://t.co/mvqKtCAmbC — CTV News (@CTVNews) July 23, 2026
credit – social media and Twitter
या संपूर्ण वादानंतर आणि पदावरून हटवण्याच्या निर्णयावर बोलताना माजी गव्हर्नर मेहमेट फातिह चिचेक्ली अत्यंत भावूक झाले. अर्दाहान येथील आपल्या समर्थकांचा निरोप घेताना ते म्हणाले, “मी एक खेळाडू आहे. मी सायकलिंग, रोइंग आणि नौकानयन करतो. मी जे कपडे परिधान केले होते ते सामान्य क्रीडा पोषाख (Sportswear) होते, जे खेळताना प्रत्येक खेळाडू घालतो. वरिष्ठांचा निर्णय आम्हाला मान्य आहे, परंतु मी क्रीडा आणि सायकलिंग कधीही सोडणार नाही; मी पुढेही पॅडल मारत राहीन.”
राज्यपालांवरील या कारवाईमुळे संपूर्ण अर्दाहान प्रांतात आणि सोशल मीडियावर नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे. लोकांचे म्हणणे आहे की, चिचेक्ली यांनी तरुणांमध्ये क्रीडा संस्कृती वाढवण्यासाठी आणि शहराचा विकास करण्यासाठी अप्रतिम काम केले आहे. त्यांच्या कामाची प्रशंसा करण्याऐवजी त्यांच्या कपड्यांवरून त्यांना पदावरून काढून टाकणे अत्यंत दुर्दैवी आहे.
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या निर्णयाच्या विरोधात अर्दाहानच्या नागरिकांनी तातडीने ऑनलाईन मोहीम (Online Petition) सुरू केली. “अर्दाहान गव्हर्नर मेहमेट फातिह चिचेक्ली यांना पदावर कायम ठेवावे” या शीर्षकाखाली सुरू झालेल्या या याचिकेवर अवघ्या काही दिवसांत १०,००० हून अधिक लोकांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. विरोधकांचे चॅनल ‘हाल्क टीव्ही’ आणि स्थानिक माध्यमांनुसार, चिचेक्ली यांच्या समर्थनार्थ तरुण आणि क्रीडाप्रेमी रस्त्यावर उतरले आहेत.
इतकेच नाही तर युरोपियन युनियनचे (EU) तुर्कस्तानचे मुख्य प्रतिनिधी आणि खासदार नाचो सांचेझ अमोर यांनीही एक्स (ट्विटर) वर पोस्ट करत चिचेक्ली यांना पूर्ण पाठिंबा दर्शवला. खेळताना स्पोर्ट्स कपडे घालणे ही अत्यंत सामान्य गोष्ट आहे, असे सांगत त्यांनी तुर्की नेत्यांच्या परंपरावादी आणि संकुचित मानसिकतेवर कडक शब्दांत टीका केली आहे. सध्या या वादामुळे तुर्कस्तानमधील धर्मनिरपेक्षता आणि सत्ताधाऱ्यांचे कट्टरवादी नियम यावर पुन्हा एकदा जागतिक स्तरावर चर्चा सुरू झाली आहे.