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Ukraine Russia War: 100 अब्ज रुबलची राख! युक्रेनियन ड्रोन्सचा थरार; रशियाचे लॉजिस्टिक्स नेटवर्क उध्वस्त, 50 उड्डाणे विमान रद्द

Updated On: Jul 24, 2026 | 02:54 PM IST
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सारांश

Ukraine Drone Strikes Russia: युक्रेनने रशियाच्या एका लॉजिस्टिक्स केंद्रावर मोठा ड्रोन हल्ला केला आहे. सेंट पीटर्सबर्ग आणि क्रिमियामधील आगींमुळे रशियाला अंदाजे १.२ अब्ज डॉलर्सचा आर्थिक फटका बसला आहे.

ukraine drone attack russia saint petersburg wildberries warehouse fire pulkovo airport

युक्रेनच्या ड्रोन हल्ल्याने रशिया हादरला, सेंट पीटर्सबर्गमध्ये प्रचंड विध्वंस झाला; ५० विमान उड्डाणे थांबवण्यात आली ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • लॉजिस्टिक्स नेटवर्कवर भीषण ड्रोन हल्ला
  • १.२ अब्ज डॉलर्सचे मोठे नुकसान
  • लष्करी पुरवठ्याचे केंद्र लक्ष्य

रशिया आणि युक्रेन दरम्यान सुरू असलेले भीषण युद्ध आता थेट रशियाच्या सीमेच्या खोलवर आणि ऐतिहासिक शहरांमध्ये पोहोचले आहे. शुक्रवारी रात्री युक्रेनच्या लांब पल्ल्याच्या कामिकाझे ड्रोनने (Kamikaze Drones) रशियातील सर्वात मोठे ऑनलाइन रिटेल नेटवर्क असलेल्या ‘वाइल्डबेरीज’ (Wildberries) च्या अनेक लॉजिस्टिक्स केंद्रांना लक्ष्य करून मोठा तांडव घडवून आणला आहे. राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांचे मूळ गाव मानल्या जाणाऱ्या आणि कडक हवाई सुरक्षा असलेल्या सेंट पीटर्सबर्ग (St. Petersburg) शहरासह व्याप्त क्रिमिया आणि त्हेर शहरात एकाच वेळी हे भीषण हल्ले करण्यात आले. या हल्ल्यानंतर उसळलेल्या आगीच्या ज्वाळा आणि विषारी धुराच्या लोटामुळे सेंट पीटर्सबर्ग शहराचा परिसर झाकला गेला.

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युक्रेनच्या सीमेपासून सुमारे १,१०० किलोमीटर अंतरावर असणाऱ्या सेंट पीटर्सबर्गमध्ये यापूर्वी इतका मोठा हवाई हल्ला झाला नव्हता. सेंट पीटर्सबर्गचे गव्हर्नर अलेक्झांडर बेग्लोव्ह यांनी मॉस्कोव्हस्कोये महामार्गावरील (Moskovskoye Highway) नागरी व औद्योगिक पायाभूत सुविधांना ड्रोनने लक्ष्य केल्याच्या माहितीला दुजोरा दिला आहे. तसेच लेनिनग्राड ओब्लास्टच्या गव्हर्नरांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नोवोसातालोव्हका (Novosaratovka) येथील ई-कॉमर्स गोदामावर झालेल्या हल्ल्यात ३ जण गंभीर जखमी झाले आहेत. सुरक्षेचा उपाय म्हणून प्रशासनाला सेंट पीटर्सबर्गच्या पुल्कोवो आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरील (Pulkovo Airport) तब्बल ५० हून अधिक विमानांचे टेक-ऑफ आणि लँडिंग तातडीने थांबवावे लागले.

credit – social media and Twitter

रशियन अर्थव्यवस्थेला १०० अब्ज रुबलचा मोठा तडाखा

आंतरराष्ट्रीय माध्यम विश्लेषकांच्या प्राथमिक अंदाजानुसार, गेल्या आठवडाभरात युक्रेनने वाइल्डबेरीजच्या नेटवर्कवर ५ पेक्षा जास्त वेळा पद्धतशीरपणे हल्ले चढवले आहेत. या लागोपाठ झालेल्या हल्ल्यांमुळे रशियन ई-कॉमर्स आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्राचे किमान १०० अब्ज रुबल म्हणजेच अंदाजे १.२ अब्ज डॉलर्सचे अभूतपूर्व आर्थिक नुकसान झाले आहे. या गोदामांमधील अब्जावधी रुपयांचा माल, डिजिटल सर्व्हर्स आणि वाहतूक यंत्रणा जळून खाक झाली आहे. परिस्थिती इतकी गंभीर बनली आहे की कंपनीने सेंट पीटर्सबर्ग आणि आसपासच्या प्रदेशातील आपली मुख्य वितरक केंद्रे सुरक्षेच्या कारणास्तव तात्पुरती बंद केली आहेत.

credit – social media and Twitter

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युक्रेनने केवळ एकाच शहराला लक्ष्य न करता रशियन लष्कराला रसद पुरवणाऱ्या संपूर्ण साखळीवरच प्रहार केला आहे. सेंट पीटर्सबर्ग व्यतिरिक्त, रशियन ताब्यातील क्रिमियामधील सिम्फेरोपोल (Simferopol) तसेच रशियाच्या अंतर्गत भागात असलेल्या त्हेर (Tver), वोरोनेझ (Voronezh), क्रास्नोदार (Krasnodar) आणि स्टावरोपोल (Stavropol) येथील महाकाय लॉजिस्टिक्स कॉम्प्लेक्सवरही ड्रोनद्वारे बॉम्बवर्षाव करण्यात आला. या सलग कारवाईमुळे रशियातील अंतर्गत मालवाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली आहे.

credit – social media and Twitter

नागरी गोदामांवर हल्ले का? झेलेन्स्की यांनी मांडली स्पष्ट भूमिका

एका प्रसिद्ध ऑनलाइन शॉपिंग कंपनीच्या गोदामांना लक्ष्य का केले जात आहे, यावर युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांनी जागतिक समुदायासमोर वस्तुस्थिती मांडली आहे. झेलेन्स्की यांच्या मते, रशियन सरकार आणि लष्कर या ई-कॉमर्स नेटवर्कचा वापर नागरी वस्तूंऐवजी लष्करी रसद आणि हत्यारांच्या वाहतुकीसाठी करत आहे. या गोदामांमध्ये रशियन सैन्यासाठी आवश्यक असलेले ड्रोनचे सुटे भाग, सॅटेलाइट नेव्हिगेशन उपकरणे, बुलेटप्रूफ जॅकेट्स (Body Armor) आणि दारुगोळा बेकायदेशीरपणे साठवून ठेवला जात होता.

वाइल्डबेरीजची संस्थापिका तातियाना किम (Tatyana Kim) या रशियातील सर्वात श्रीमंत महिला मानल्या जातात आणि युक्रेनविरुद्धच्या युद्धात रशियन लष्कराला प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे मदत केल्याबद्दल त्यांच्यावर अमेरिका, युक्रेन आणि युरोपियन युनियनने आधीच आंतरराष्ट्रीय निर्बंध लादलेले आहेत. युक्रेनच्या सैन्य दलाने स्पष्ट केले आहे की, रशियाच्या युद्ध निधीला (War Chest) आणि लष्करी पुरवठ्याला आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत करण्यासाठी या ‘दीर्घ पल्ल्याच्या आर्थिक निर्बंध’ (Long-range Sanctions) धोरणाचा भाग म्हणून हे ड्रोन्स डागण्यात आले आहेत.

Web Title: Ukraine drone attack russia saint petersburg wildberries warehouse fire pulkovo airport

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Published On: Jul 24, 2026 | 02:54 PM

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