Ukraine Russia: क्रेनचे ‘हाय-टेक’ प्रत्युत्तर! २५ हजार रोबोट्स रशियाच्या सैन्याचा करणार खात्मा; पाहा ‘के-२ ब्रिगेड’चा थरार

Ukraine Robot Force 2026 : रशिया आणि युक्रेनमधील युद्धाला (Russia Ukraine War) आता चार वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. हे युद्ध केवळ शस्त्रास्त्रांचे राहिले नसून आता ते प्रगत तंत्रज्ञानाचे युद्ध बनले आहे. रशियाच्या अफाट लष्करी ताकदीला तोंड देण्यासाठी युक्रेनने आता एक असा पत्ता बाहेर काढला आहे, ज्यामुळे रशियन गोटात भीतीचे वातावरण पसरले आहे. युक्रेनने आता युद्धभूमीवर २५,००० ‘रोबोटिक सोल्जर्स’ किंवा मानवरहित जमिनीवरील वाहने (UGVs) तैनात करण्याची मोठी मोहीम हाती घेतली आहे. हे रोबोट्स येणाऱ्या काळात युद्धाची संपूर्ण दिशा बदलण्याची क्षमता ठेवतात.
युक्रेनच्या संरक्षण मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, २०२६ पर्यंत २५,००० हून अधिक रोबोटिक वाहने खरेदी करण्याचे कंत्राट देण्यात आले आहे. ही संख्या गेल्या वर्षाच्या तुलनेत दुप्पट आहे. हे रोबोट्स केवळ यंत्रे नसून ते रणभूमीवरील अत्यंत चपळ ‘योद्धे’ आहेत. ‘द सन’च्या वृत्तानुसार, हे रोबोट्स शत्रूच्या भागात जाऊन गुप्तपणे सुरुंग पेरणे, जखमी सैनिकांना वाचवणे आणि रसद पोहोचवणे यांसारखी जोखमीची कामे सहजपणे करत आहेत. राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांनी नुकतेच जाहीर केले की, एकट्या एप्रिल महिन्यात या रोबोट्सनी १०,२८१ यशस्वी मोहिमा पार पाडल्या आहेत.
युक्रेनची ‘एलिट के-२’ ही जगातील पहिली अशी लष्करी तुकडी बनली आहे, जी पूर्णपणे रोबोटिक युद्धासाठी ओळखली जाते. या ब्रिगेडचे कमांडर मेजर ओलेक्झांडर अफनास्येव यांच्या मते, त्यांच्याकडे आता हजारो यूजीव्ही (UGVs) आहेत, जे शत्रूच्या ड्रोन हल्ल्यांपासून वाचून आपली कामगिरी फत्ते करतात. जेव्हा रशियन ड्रोन्समुळे मोकळ्या मैदानात सैनिकांचे पाऊल टाकणेही कठीण झाले होते, तेव्हा या रोबोट्सनी ‘तारणहार’ म्हणून काम केले. चिलखती वाहने नष्ट होत असताना आणि सैनिकांची कमतरता भासत असताना, या रोबोट्सनी रसद पुरवठ्याची १०० टक्के जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेतली आहे.
Ukraine's Shift to Robotic Battlefield Operations Ukraine is transitioning its battlefield strategy by incorporating robotic systems for assault and support missions. This aims to reduce the risk to soldiers on the front lines. Several advanced robotic systems are becoming…
युद्धभूमीवरील या रोबोट्सच्या सामर्थ्याचे एक उदाहरण म्हणजे ‘अर्दाल’ नावाचा रोबोट. अलीकडेच एका पुलावर अँटी-टँक माईन्स (सुरुंग) पेरण्यासाठी अर्दालला पाठवण्यात आले होते. कामगिरी करत असतानाच चालकांना तीन रशियन सैनिक जवळ असल्याचे दिसले. रोबोट चालवणाऱ्या युक्रेनियन सैनिकांनी क्षणाचाही विलंब न लावता रोबोटची दिशा बदलली आणि रशियन सैनिकांच्या जवळ नेऊन स्फोट घडवून आणला. या हल्ल्यात तिन्ही रशियन सैनिक जागीच ठार झाले. हे उदाहरण सिद्ध करते की, हे रोबोट्स केवळ मदतीसाठी नसून आक्रमक हल्ल्यांसाठीही तितकेच सक्षम आहेत.
युक्रेन आता या रोबोट्सवर फ्लेमथ्रोअर्स आणि रशियन सैनिकांकडून जप्त केलेल्या रायफल्स बसवून त्यांची मारक क्षमता वाढवत आहे. हायब्रीड इंजिनच्या वापरामुळे या रोबोट्सची रेंज ३० मैलांवरून थेट ९० मैलांपर्यंत वाढणार आहे. याचा अर्थ असा की, हे रोबोट्स रशियन सीमांच्या खूप आतपर्यंत घुसून हल्ला करू शकतील. युक्रेनचे संरक्षण मंत्री मिखाइलो फेडोरोव्ह यांचे ध्येय आहे की, आघाडीवरील सर्व रसदविषयक कामे पूर्णपणे रोबोटिक प्रणालीद्वारे व्हावीत, जेणेकरून एकही युक्रेनियन सैनिक विनाकारण मारला जाणार नाही.