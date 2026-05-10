स्मार्ट रिंगनंतर आता Smart Earrings ची चर्चा; कानातलेच ठेवणार हार्ट रेट, झोप आणि हेल्थवर नजर… अशी आहे नवी टेक्नॉलॉजी

Smart Earrings: वेअरेबल टेक्नॉलॉजी आता आणखी स्मार्ट होत आहे. स्मार्टवॉच आणि स्मार्ट रिंगनंतर आता Smart Earrings ची चर्चा सुरू झाली असून हे डिव्हाईस हेल्थ ट्रॅकिंगसाठी गेमचेंजर ठरू शकते.

Updated On: May 10, 2026 | 02:16 PM
  • स्मार्ट ईयररिंग्स हार्ट रेट, ब्लड फ्लो आणि झोप ट्रॅक करू शकतात.
  • Lumia 2 हे ईयररिंगसारखे दिसणारे हेल्थ वेअरेबल डिव्हाईस आहे.
  • डिस्प्ले नसल्यामुळे Smart Earrings डिस्ट्रॅक्शन फ्री ट्रॅकिंग देतात.
तंत्रज्ञान वेगाने प्रगत होत आहे. यासोबत टेक कंपन्या बाजारात नवीन वीयरेबल गॅझेट्स देखील लाँच करत आहेत. स्मार्टफोन, स्मार्टवॉच, इअरबड्स आणि त्यानंतर स्मार्ट रिंग… हे सर्व गॅझेट्स बाजारात मोठ्या प्रमाणात धुमाकूळ घालत आहेत. या गॅझेट्ससाठी सतत नवीन अपडेट्स आणले जात आहेत. आता बाजारात आणखी एका नवीन गॅझेट्सनी एंट्री केली आहे. नव्या टेक्नोलॉजीसह आता स्मार्ट ईअररिंग (Smart Earrings) देखील बाजारात दाखल झाले आहेत. सध्या अनेक कंपन्या स्मार्ट ईअररिंगवर काम करत आहेत. येणाऱ्या काळात इतर डिव्हाईससह बाजारात स्मार्ट ईअररिंगचे पर्याय देखील उपलब्ध असणार आहेत. स्मार्ट ईअररिंग कसं काम करणार आहे आणि याचे फायदे काय असतील, याबाबत आता जाणून घेऊया.

नव्या स्मार्टरिंग बाजारात केली एंट्री

Lumia Health ने गेल्या महिन्यात Lumia 2 नावाचे एक नवीन डिव्हाईस लाँच केले होते. या डिव्हाईसमध्ये ईअररिंग सारखे डिझाईन दिले आहे. ईअररिंग सारखे डिझाईन असणारे हे डिव्हाईस क्रॉनिक ब्लडफ्लो डिसऑर्डर असणाऱ्या रुग्णांची मदत करण्यासाठी डिझाईन करण्यात आले आहे. कंपनीने या नव्या डिव्हाईसचे वर्णन जगातील सर्वात लहान वेलनेस वेअरेबल उपकरण असे केले आहे. हे डिव्हाईस ईयररिंग प्रमाणे घालता येते. यामध्ये मुख्य सेंसरसह प्रोसेसर, बॅटरी आणि अनेक हेल्थ सेंसर दिले आहेत. हे डिव्हाईस झोप, अ‍ॅक्टिव्हिटी आणि ब्लड फ्लोसह 20 हेल्थ मॅट्रिक्सवर नजर ठेवते. हे डिव्हाईस एकदा चार्ज केल्यानंतर 7 दिवसांपर्यंत चालते.  (फोटो सौजन्य – Lumia) 

स्मार्ट इअररिंग्स कसे काम करते?

स्मार्ट इअररिंग्सची कल्पना नवीन नाही. लुमिया व्यतिरिक्त आणखी काही टेक कंपन्या आहेत, ज्या सध्या स्मार्ट इअररिंग्सवर काम करत आहेत. या स्मार्ट इअररिंग्सचे सेंसर कानाच्या मागील बाजूला लावावे लागते. या ठिकाणाहून ब्लड वेसल मॉनिटर केले जाते. या डिव्हाईसच्या मदतीने हार्ट रेट आणि ब्लड फ्लोवर लक्ष ठेवणं आणखी सोपं होतं. हे डिव्हाईस वापरण्यासाठी कान टोचण्याची आवश्यकता नसते. हे डिव्हाईस वेगवेगळ्या डिझाईन आणि फिनिशसह उपलब्ध आहे. या डिव्हाईसचे सेंसर कानाच्या मागे राहून आपले काम सुरु ठेवते.

स्मार्ट इअररिंग्सचे फायदे काय आहेत?

स्मार्ट इअररिंग्सच्या फायद्यांबद्दल बोलायचं झालं तर हे डिव्हाईस हार्ट रेट मॉनिटरिंगसाठी अतिशय फायद्याचे आहे. तसेच तुम्ही हे डिव्हाईस सतत परिधान करून ठेऊ शकता. या डिव्हाईसचा आणखी एक मोठा फायदा म्हणजे यामध्ये डिस्प्ले लावलेला नाही. ज्यामुळे वारंवार नोटिफिकेशनची कटकट नाही. हे डिव्हाईस डिस्ट्रॅक्शन फ्री ट्रॅकिंग ऑफर करते. हे डिव्हाईस दर काही मिनिटांनी नोंदी घेते, ज्या सोबतच्या ॲपमध्ये पाहता येतात. हे रक्तवाहिन्यांमधून अचूक नोंदी घेते, ज्यामुळे व्यायाम आणि इतर क्रियाकलापांदरम्यान होणारे अचानक बदल टाळले जातात.

