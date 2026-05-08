दारू पितानाच दोन मित्रांमध्ये वाद; एकाने थेट डोक्यात दगडच घातला अन् काही क्षणांतच…

Updated On: May 08, 2026 | 11:22 AM
नशेत झालेल्या वादातून मित्राचा दगडाने ठेचून खून

नशेत झालेल्या वादातून मित्राचा दगडाने ठेचून खून

पुणे : घोरपडी परिसरातील बी. टी. कवडे रोडवर दोन मित्र दारु पित असताना वाद झाला. या वादातून अल्पवयीन मुलाने डोक्यात दगड घालून खून केल्याची घटना घडली. भाग्यश्री नगर येथे ही घटना घडली. यामध्ये खून करणारा हा मद्यधुंद अवस्थेत होता. याप्रकरणी मुंढवा पोलिसांनी एका अल्पवयीन संशयिताला ताब्यात घेतले आहे. याप्रकरणी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू आहे.

रागाच्या भरात त्याने हे कृत्य केल्याची माहिती समोर आली आहे. गुरुवारी (दि. ७) दुपारी साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास भाग्यश्री नगर येथील मोकळ्या मैदानात एका व्यक्तीचा रक्तबंबाळ अवस्थेतील मृतदेह पडल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. त्यानंतर मुंढवा पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत पंचनामा करत मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठविला. दरम्यान, सीसीटीव्ही फुटेज तसेच गोपनीय माहितीदारांच्या मदतीने पोलिसांनी माहिती संकलित केली.

पत्नीचं शिर घेऊन हजर झालेल्या पतीला सुनावली 'ही' मोठी शिक्षा; 10 वर्षाआधीच्या प्रकरणात न्यायालयाचा निकाल

मृत व्यक्तीची ओळख लोकेश ठेंबरे (रा. नागपूर) अशी पटली. पोलिसांच्या माहितीनुसार, लोकेश आणि अल्पवयीन संशयित हे दोघे घटनास्थळी बसून मद्यपान करत होते. यावेळी किरकोळ कारणावरून दोघांमध्ये वाद झाला. वाद वाढल्यानंतर संतापाच्या भरात संशयिताने दगडाने लोकेशच्या डोक्यावर वार केले. गंभीर जखमी झालेल्या लोकेशचा जागीच मृत्यू झाला. या प्रकरणी मुंढवा पोलीस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पुढील तपास सुरू आहे.

Chhatrapati Sambhaji Nagar Crime : केवायसीसाठी घराबाहेर पडलेल्या महिलेची निर्घृण हत्या; संभाजीनगर हादरलं!

गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये होतेय वाढ

अलीकडच्या काळात गुन्हेगारीच्या घटना वाढत चालल्या आहेत. समाजात रोज काही ना काहीतरी नवीन घडताना पाहायला मिळत आहे. मात्र, आता संभाजीनगरात एक धक्कादायक घटना घडली आहे. ती म्हणजे एक महिला घरातून एका कामासाठी बाहेर पडली, मात्र ती घरी परत आलीच नाही. तिचा मृतदेह नांगरणी करत असताना एका शेतकऱ्याला आढळून आला. तिच्या चेहऱ्यावर वार करण्यात आले होते. सुमन काकडे (वय ४६) असे या महिलेचे नाव आहे.

