Operation Sindoor : 300 किमीवरुन अचूक मारा! भारतीय सैन्याच्या एका चालीने पाकिस्तानने टेकले गुडघे; वाचा ‘त्या’ रात्री काय घडलं?

Opration Sindoor : आज भारताच्या ऑपरेशन सिंदूर मोहिमेला एक वर्ष पूर्ण झाले आहे. गेल्या वर्षी या दिवशी भारताने शत्रू देशाच्या हद्दीत घुसून दहशतवादी तळे आणि दहशतवाद्यांना नष्ट केले होते.

Updated On: May 07, 2026 | 05:44 PM
Operation Sindoor

ऑपरेशन सिंदूरला एक वर्ष पूर्ण (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • पाकिस्तानच्या लष्करी ताकदीचा चक्काचूर
  • ११ एअरफिल्ड्स, १३ विमाने क्षणाच नष्ट
  • वाचा त्या रात्री काय घडलं?
India Pakistan Coflict 2025 : नवी दिल्ली :  आज ७ मे २०२६ भारताच्या पाकिस्तानविरोधी Operation Sindoor या मोहिमेला एक वर्षे पूर्ण झाली आहेत. एक वर्षापूर्वी जम्मू-काश्मीरच्या पहलागाम येथे पाकिस्तानने दहशतवादी हल्ला केला होता. पहलगाम येथे भारतीय पर्यटकांवर गोळी झाडण्यात आली होती. याचा बदला म्हणून ०७ मे २०२५ रोजी भारताने ऑपरेशन सिंदूर राबवले होते. पाकिस्तानला गुडघे टेकण्यास भारताने मजबूर केले होते. या मोहिमेच्या यशाचा लष्कराने मोठा खुलासा केला आहे. जाणून घेऊयात याचे सविस्तर तपशील.

पाकिस्तानची मान तुकवली! Operation Sindoor मध्ये मोठे नुकसान; मंत्री इशाक दार यांची मोठी कबुली

पहलगाम हल्ला (Pahalgam Attack)

  • गेल्या वर्षी एप्रिल 22 एप्रिल २०२५ रोजी जम्मू-काश्मीरच्या पहलगाम येते पाक दहशतवाद्यांनी भारतीयांवर गोळीबार केला होता.
  • सशस्त्र दहशतवाद्यांनी पर्यटकांचा धर्म विचारुन त्यांच्यावर अंदाधुंद गोळीबार केला होता. हिंदू पुरुषांना यामध्ये लक्ष्य करण्यात आले होते.
  • मृतांमध्ये कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आणि महाराष्ट्रातील नागरिकांचा समावेश होता. तसेच एका नेपाळी आणि यूएईच्या नागरिकाचाही मृत्यू झाला होता.
  • यामध्ये २६ निष्पाप नागरिकांचा मृत्यू झाला होता, १६ ते १७ लोक गंभीर जखमी झाले होते.
  • या हल्ल्याची जबाबादारी द रेसिस्टन्स फ्रंट (TRF) या लष्करी संघटनेने स्वीकारली होती.

भारताची कारवाई

  • या हल्ल्यानंतर भारतात तीव्र संतापाची लाट उसळली होती. भारताने या हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी ७ मे २०२६ रोजी Operation Sindoor मोहिम राबवली होती.
  • या हल्ल्यात भारताने पाकिस्तान आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी तळे उद्ध्वस्त केली होती. याचा उद्देश भारताच्या सार्वभौमत्त्वाला धक्का पोहोचवणाऱ्यांना कडक इशारा दिला होता.
  • यानंतर पाकिस्तानने प्रत्युत्तरात हल्लाही केला होता. ज्याला भारताने चोख उत्तर दिले.

भारतीय सैन्याचे मोठे यश

  • या मोहिमेत भारताच्या हवाई दलाने पाकिस्तानच्या सीमेत घुसून ११ महत्त्वाची लष्करी तळे नष्ट केली होती.
  • तसेच पाकिस्तानची १३ अत्याधुनिक लढाऊ विमानेही उद्ध्वस्त करण्यात आली होती.
  • ३०० किमी अंतरावरुन अचूक मारा कर भारताने शत्रूच्या तळांना नष्ट केले होते.
  • पाकव्याप्त काश्मीरमधील ९ दहशतवादी तळे या मोहिमेत उद्ध्वस्त करण्यात आली होती.

स्वदेशी शस्त्रांचा पराक्रम

भारताच्या या मोहिमेत ब्रह्मोस आणि आकाश यांसारख्या देशांतर्गत निर्मित क्षेपणास्त्रांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. भारताने अत्यंत कमी वेळात मोहिम फत्ते करत जगाला आपली लष्करी ताकदीच ओळख पटवून दिली होती.

पाकिस्तानचे खोटे दावे

पाकिस्तानने सुरुवातील स्वत:च्या विजयाचे दावे केले होते. परंतु भारतीय लष्कराने पुरव्यांसह सत्य परिस्थिती समोर आणली. अखेर परिस्थिती हाताबाहेर गेल्याने पाकिस्तानने भारताच्या DGMO कडे युद्धबंदीची विनंती केली. यानंतर १० मे २०२५ रोजी दोन्ही देशांमध्ये युद्धबंदीची घोषणा केली.

दहशतवादाविरोधात लढाई सुरुच राहणार

भारताच्या नौदलाचे अॅडमिरल ए.एन. प्रमोद यांनी सांगितले की, ही मोहिम अजूनही सुरुच आहे.लष्कराने आपल्या धोरणांमध्ये आणि तैनातीमध्ये बदले केले आहेत. कोणत्याही क्षणी शत्रूला चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी सज्ज आहोत. अशा प्रकारच्या दहशवादी कारवाईला सहन केले जाणार नाही असे त्यांनी स्पष्ट केले.

Published On: May 07, 2026 | 05:02 PM

May 17, 2026 | 07:57 AM
May 17, 2026 | 07:41 AM
May 17, 2026 | 07:30 AM
May 17, 2026 | 07:05 AM
May 17, 2026 | 04:15 AM
May 17, 2026 | 12:30 AM
May 16, 2026 | 11:36 PM

May 16, 2026 | 08:15 PM
May 16, 2026 | 08:10 PM
May 16, 2026 | 08:06 PM
May 16, 2026 | 08:01 PM
May 16, 2026 | 07:48 PM
May 16, 2026 | 07:32 PM
May 16, 2026 | 03:10 PM