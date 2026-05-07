MV Gautam Rescue : अरबी समुद्रात अडकले MV गौमत; पाकिस्तानी नौदलाने वाचवले भारतीय नाविकांचे प्राण, VIDEO

रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, MV गौतम ओमानहून भारताच्या दिशेने प्रवास करत होते. यावेळी प्रवासदरम्यान इंजिनमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्यामुळे जहाज अरबी समुद्राच्या मध्यभागी अडकले होते. यामुळे जहाजावरील नाविकांना संपर्क तुटण्याची भीती निर्माण झाली होती. मिळालेल्या माहितीनुसार, या जहाजावर ६ भारतीय आणि १ इंडोनेशियन नागरिक असे एकूण ७ क्रू मेंबर्स होते.
एका वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, जहाज धोक्यात असल्याची माहिती मिळताच मुंबईतील मॅरिटाईम रेस्क्यू अँड को-ऑर्डिनेशन सेंटर (MRCC) ने तातडीने बचाव कार्यासाठी पावले उचलण्यास सुरुवात केली. MRCC ने पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. पाकिस्तानच्या नौदलाकडे मदतीची विनंती करण्यात आली. यानंतर पाकिस्तानने आपले PMSS हे काश्मीर जहाज अरब समुद्रात रवाना केले. कोणत्याही क्षणाचा विलंब न करता हे जहाजा भारतीय नाविकांच्या मतदीसाठी धावले.
पाकिस्तानच्या मॅरिटाइन सिक्युरिटी एजन्सी (PMSA) च्या मदतीने हे अभियान राबवण्यात आले. पाकिस्तानच्या नौदलाने अरब समुद्रात जाऊन इंजिन दुरुस्तीसाठी आवश्यक ती तांत्रिक मदत पुरवली. अनेक तास समुद्रात अडकलेल्या भारतीय नाविकांना अन्न-पाणी आणि वैद्यकीय उपचार पुरवले. जहाज पुन्हा प्रवासासठी सज्ज होईपर्यंत पाकिस्तानी नौदल त्यांच्यासोबत तैनात होते.
या बचाव मोहिमेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर पाहायला मिखत आहे. यामध्ये पाकिस्तानी नौदलाची बोट भारतीय जहाजाच्या जवळ पोहोचून मदत करताना दिसत आहे. या कृतीचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कौतुक केले जात आहे.
समुद्रात संकटाच्या वेळी मदतीचा हात देणे हे आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन असले तर भारत आणि पाकिस्तानमधील संबंध पाहता याकडे एक सकारात्मक मानवतावादी मदत म्हणून पाहिले जात आहे.
#Pakistan Navy has rescued a stranded #Indian crew in a #humanitarian operation in the Arabian Sea following an SOS alert. Acting on a distress signal from Mumbai MRCC, Pakistan Navy frigate “Kashmir” was promptly deployed to assist the Indian vessel MV Gautam. The ship… pic.twitter.com/deloojVoUI — Gulf Times (@GulfTimes_QATAR) May 5, 2026
