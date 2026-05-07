MV Gautam Rescue : अरबी समुद्रात अडकले MV गौमत; पाकिस्तानी नौदलाने वाचवले भारतीय नाविकांचे प्राण, VIDEO

Indian vessel saved by Pakistan : भारताचे जहाज MV गौतम अरब समुद्रात तांत्रिक बिघाडामुळे अडकले होते. भारतीय सेंटरच्या विनंतीवरुन पाकिस्तानच्या नौदलाने या जहाजाद्वारे कर्मचाऱ्यांना मदत केली.

Updated On: May 07, 2026 | 03:33 PM
  • अरब समुद्रात अडकले भारताचे MV गौतम
  • नाविकांच्या मदतीला धावले पाकिस्तानी नौदल
  • सोशल मीडियावर व्हिडिओची जोरदार चर्चा
Indian Vessel Saved By Pakistan News : नवी दिल्ली : एक खळबळजनक वृत्त समोर आले आहे. ओमानहून भारताकडे निघालेले MV गौतम अरब समुद्रात तांत्रिक बिघाडामुळे अडकले होते. संकटात सापडलेल्या या जहाजाला भारताच्या शत्रू देशाच्या नौदलाने मदत केली असल्याची माहिती समोर आली आहे. याचा एक व्हिडिओ देखील सोशल मीडियावर पाहायला मिळत आहे. यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे.

नेमकी काय घटना आहे?

रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, MV गौतम ओमानहून भारताच्या दिशेने प्रवास करत होते. यावेळी प्रवासदरम्यान इंजिनमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्यामुळे जहाज अरबी समुद्राच्या मध्यभागी अडकले होते. यामुळे जहाजावरील नाविकांना संपर्क तुटण्याची भीती निर्माण झाली होती. मिळालेल्या माहितीनुसार, या जहाजावर ६ भारतीय आणि १ इंडोनेशियन नागरिक असे एकूण ७ क्रू मेंबर्स होते.

भारताची पाकिस्तानी नौदलाकडे विनंती

एका वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, जहाज धोक्यात असल्याची माहिती मिळताच मुंबईतील मॅरिटाईम रेस्क्यू अँड को-ऑर्डिनेशन सेंटर (MRCC) ने तातडीने बचाव कार्यासाठी पावले उचलण्यास सुरुवात केली. MRCC ने पाकिस्तानी अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. पाकिस्तानच्या नौदलाकडे मदतीची विनंती करण्यात आली. यानंतर पाकिस्तानने आपले PMSS हे काश्मीर जहाज अरब समुद्रात रवाना केले. कोणत्याही क्षणाचा विलंब न करता हे जहाजा भारतीय नाविकांच्या मतदीसाठी धावले.

पाकिस्तानच्या मॅरिटाइन सिक्युरिटी एजन्सी (PMSA) च्या मदतीने हे अभियान राबवण्यात आले. पाकिस्तानच्या नौदलाने अरब समुद्रात जाऊन इंजिन दुरुस्तीसाठी आवश्यक ती तांत्रिक मदत पुरवली. अनेक तास समुद्रात अडकलेल्या भारतीय नाविकांना अन्न-पाणी आणि वैद्यकीय उपचार पुरवले. जहाज पुन्हा प्रवासासठी सज्ज होईपर्यंत पाकिस्तानी नौदल त्यांच्यासोबत तैनात होते.

सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल

या बचाव मोहिमेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर पाहायला मिखत आहे. यामध्ये पाकिस्तानी नौदलाची बोट भारतीय जहाजाच्या जवळ पोहोचून मदत करताना दिसत आहे. या कृतीचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कौतुक केले जात आहे.

समुद्रात संकटाच्या वेळी मदतीचा हात देणे हे आंतरराष्ट्रीय नियमांचे पालन असले तर भारत आणि पाकिस्तानमधील संबंध पाहता याकडे एक सकारात्मक मानवतावादी मदत म्हणून पाहिले जात आहे.


Published On: May 07, 2026 | 03:33 PM

