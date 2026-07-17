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अमेरिकेकडून इराणवर हल्ले सुरुच; इराणमधील कॅन्सर हॉस्पिटलवरच केला हल्ला, अनेक चिमुकले…

Updated On: Jul 17, 2026 | 09:02 AM IST
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सारांश

जर अमेरिकेने इराणवरील हल्ले सुरूच ठेवले, तर हे हल्ले नवीन भागांत पसरतील. जेव्हाही अमेरिकी सैन्य होर्मुझ ते खार्गपर्यंतच्या भागांवर छापे टाकते, तेव्हा ते रात्रीच्या वेळीच करतात.

अमेरिकेने इराणच्या कर्करोग रुग्णालयाला केले लक्ष्य

अमेरिकेने इराणच्या कर्करोग रुग्णालयाला केले लक्ष्य (संग्रहित फोटो)

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विस्तार

वॉशिंग्टन : गेल्या काही दिवसांपासून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेक घडामोडी घडत आहेत. त्यात अमेरिकेकडून इराणवर क्रूर हल्ला केला जात आहे. नैऋत्य इराणमधील कर्करोग रुग्णालयाला जवळच्याच ठिकाणी झालेल्या जोरदार हवाई हल्ल्यांमुळे रिकामे करण्यास भाग पाडल्यानंतर हा आरोप करण्यात आला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माईल बघाई यांनी ट्विटरवर लिहिले की, आरोग्य सुविधांवरील इस्रायलच्या अत्याचारांची आठवण करून देणाऱ्या या क्रूर हल्ल्यामुळे तेथे रुग्णालयात दाखल असलेल्या मुलांमध्ये प्रचंड दुःख आणि घबराट पसरली.

केमोथेरपी घेत असलेल्या 211 रुग्णांना बाहेर काढण्यात आले. रुग्णालयाचे संचालक रझा बाजार म्हणाले की, अहवाज शहरावरील अमेरिकेच्या हल्ल्यांमुळे रुग्णालय बंद करण्यात आले होते. लष्कराचे प्रवक्ते मोहम्मद अक्रमिनिया यांनी इशारा दिला आहे की, जर अमेरिकेने इराणवरील हल्ले सुरूच ठेवले, तर हे हल्ले नवीन भागांत पसरतील. जेव्हाही अमेरिकी सैन्य होर्मुझ ते खार्गपर्यंतच्या भागांवर छापे टाकते, तेव्हा ते रात्रीच्या वेळीच करतात. मग, अचानक 15 जुलैला युद्धविराम मोडल्यापासून पहिल्यांदाच अमेरिकेने इराणवर दिवसाढवळ्या हल्ले केले.

दरम्यान, लष्करी रणनीतीमध्ये रात्रीचे हल्ले सामान्य आहेत, परंतु दिवसाढवळ्या हल्ला करणे हा एक कडक संदेश देतो, ज्यातून दिसून येते की अमेरिकेला आता लपण्याची किंवा पळून जाण्याची पर्वा नाही.

भारतीय खलाशांना तैनात करू नका

भारताच्या नौवहन महासंचालनालयाने (डीजीएमए) भारतीय खलाशांच्या सुरक्षेसंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण सूचना जारी केली आहे. आखाती प्रदेशातील बिघडलेल्या सुरक्षा परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, डीजीएमएने परिपत्रक क्रमांक ३६/२०२६ जारी करून सर्व जहाज मालक, जहाज व्यवस्थापक आणि आरपीएसएल कंपन्यांना पुढील आदेश येईपर्यंत होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून प्रवास करणाऱ्या जहाजांवर भारतीय खलाशांना तैनात न करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

तेहरानचा प्रतिहल्ला

इराणच्या रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्म्स (आयआरजीसी) आणि सरकारी माध्यमांनी सांगितले की, बहरीनसह आखाती प्रदेशातील अमेरिकेच्या हितसंबंधांना आणि लष्करी तळांना लक्ष्य करण्यात आले आहे. इराणी लष्करी अधिकाऱ्यांनी असेही म्हटले आहे की, जर अमेरिकेने आपली लष्करी कारवाई सुरू ठेवली, तर अधिक तीव्र प्रत्युत्तराची अपेक्षा केली जाऊ शकते. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीबाबत इराणची भूमिकाही पूर्वीपेक्षा अधिक कठोर असल्याचे दिसते.

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Web Title: Us attacked a cancer hospital in iran

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Published On: Jul 17, 2026 | 09:02 AM

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