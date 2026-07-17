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मोठी बातमी ! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणवरील हल्ले रोखण्याबाबत केलं महत्त्वपूर्ण विधान; म्हणाले, ‘चर्चेसाठी…’

Updated On: Jul 17, 2026 | 07:10 AM IST
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सारांश

अमेरिकेने इराणसोबतचा तणाव कमी करण्याचे संकेत दिले आहेत. व्हाईट हाऊसने म्हटले आहे की, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प इराणसोबत चर्चेसाठी तयार आहेत.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणवरील हल्ले रोखण्याबाबत केलं महत्त्वपूर्ण विधान

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणवरील हल्ले रोखण्याबाबत केलं महत्त्वपूर्ण विधान ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार

वॉशिंग्टन : गेल्या काही दिवसांपासून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मोठ्या घडामोडी घडत आहेत. इराणवर अमेरिका आणि इस्त्रायल या दोन्ही देशांकडून यापूर्वी अनेकवेळा हल्ले केले गेले. याला इराणनेही जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. असे असताना आता अमेरिकेने इराणसोबतचा तणाव कमी करण्याचे संकेत दिले आहेत. व्हाईट हाऊसने म्हटले आहे की, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प इराणसोबत चर्चेसाठी तयार आहेत. वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवरही तेहरानसोबत चर्चा सुरू आहे’, असे सांगण्यात आले आहे.

डिसेंबर २०२४ पासून अटकेत असलेल्या एका अमेरिकन नागरिकाच्या सुटकेबद्दल ट्रम्प यांनी इराणचे आभार मानल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी हे विधान आले आहे. याकडे राजनैतिक चर्चेची सुरुवात म्हणून पाहिले जात आहे. व्हाईट हाऊसच्या प्रेस सेक्रेटरी कॅरोलिन लेविट यांनी गुरुवारी सांगितले, “जर इराणने अमेरिकेला दिलेली आश्वासने मोडली, तर राष्ट्राध्यक्ष त्यांना जबाबदार धरतील. ते राजनैतिक चर्चेसाठी नेहमीच तयार असतात.

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इराणने अध्यक्षांसोबत करार करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. आम्ही त्यांच्याशी संवाद साधत आहोत, परंतु ट्रम्प त्यांना होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील जहाजांवर हल्ला करू देणार नाहीत. जर त्यांनी तसे केले, तर त्यांना त्याचे परिणाम भोगावे लागतील,” असा इशाराही देण्यात आला आहे.

इराण आणि अमेरिका यांच्यात जूनमध्ये झालेला शस्त्रसंधी करार धोक्यात आला आहे. अमेरिकेने गेल्या काही दिवसांत होर्मुझच्या सामुद्रधुनीजवळील इराणी बेटांवर वारंवार हल्ले केले आहेत. ट्रम्प यांनी असेही म्हटले आहे की, जर तेहरान चर्चेतून माघारी परतले नाही, तर वीज प्रकल्प आणि पुलांना लक्ष्य करून हल्ल्यांची व्याप्ती वाढवली जाऊ शकते.

अमेरिकेकडून इराणवर हल्ले सुरुच

अमेरिकेच्या लष्कराने गुरुवारी सलग पाचव्या रात्री इराणवर हल्ले केले. अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने दिलेल्या माहितीनुसार, हे हल्ले होर्मुझच्या सामुद्रधुनीजवळील केशम बेट आणि बंदर अब्बास येथे करण्यात आले. बंदर अब्बासमध्ये इराणचे सर्वात मोठे बंदर आणि नौदल व रिव्होल्यूशनरी गार्डचे महत्त्वाचे तळ आहेत.

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Web Title: We are ready for talks with iran says donald trump

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Published On: Jul 17, 2026 | 07:03 AM

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