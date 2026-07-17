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NCP Politics: पटेल-तटकरेंनी फडणवीसांची घेतलेली भेट वादात; सुनेत्रा पवारांनी विचारला जाब

Updated On: Jul 17, 2026 | 10:28 AM IST
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सारांश

या भेटीबाबत प्रतिक्रिया देताना सुनील तटकरे यांनी, मुख्यमंत्री फडणवीस यांना भेटण्यापूर्वी सुनेत्रा पवार यांच्याशी आपल्या मतदारसंघातील विकासकामांबाबत कोणतीही चर्चा झाली नव्हती, असे सांगितले.

Sunetra Pawar, Sunil Tatkare, NCP, Maharashtra Politics

Maharashtra Politics: पटेल-तटकरेंनी फडणवीसांची घेतलेली भेट वादात; सुनेत्रा पवारांनी विचारला जाब

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विस्तार
  •  प्रफुल्ल पटेल आणि प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी घेतलेली भेट
  • सुनेत्रा पवारांकडून सुनील तटकरे यांच्याकडे या भेटी आपल्याला का सांगण्यात आले नाही, अशी विचारणा
  • सुनील तटकरे आण प्रफुल्ल पटेल यांना मात्र बाजूला केले जात असल्याची भावना
Maharashtra Politics:  राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते  प्रफुल्ल पटेल आणि प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी दो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ‘वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी घेतलेली भेट सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरत आहे.  यावरून पक्षातील मतभेद पुन्हा एकदा समोर आले आहेत.  राष्ट्रवादीच्या अध्यक्षा आणि उपमुख्यमंत्री   सुनेत्रा पवार यांना या भेटीची कोणतीही पूर्वकल्पना नव्हती, असे बोलले जात आहे.

दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी झालेल्या भेटीत  प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांच्यासह राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे माजी प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनीही मुख्यमंत्री फडणवीस यांची  भेट घेतल्याने राजकीय वर्तुळात विविध तर्क-वितर्कांना उधाण आले आहे. पण सुनेत्रा पवार मात्र या भेटीवरून चांगल्याच नाराज झाल्याचे पाहालया मिळाले.

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तटकरेंना विचारला जाब

यासंदर्भात देवगिरी बंगल्यावर झालेल्या राष्ट्रवादीच्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत सुनेत्रा पवारांनी सुनील तटकरे यांच्याकडे या भेटीबाबत आपल्याला का सांगण्यात आले नाही, अशी विचारणा केली. यावर, आगामी पावसाळी अधिवेशनात मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाला शरद पवारांची राष्ट्रवादी समर्थन देणार आहे. याचा महायुतीने वेगळा अर्थ काढू नये, यासाठी मुख्यमंत्र्यानी कल्पना देण्यासाठी बोलावले होते, अशी माहिती तटकरेंनी सुनेत्रा पवारांना दिली.

तसेच,”मुख्यमंत्र्यांसोबतची प्रत्येक बैठक राजकीय विषयावर नसते. जर एखाद्या राजकीय विषयावर चर्चा करायची असेल, तर आम्ही आमच्या पक्षाच्या कोअर कमिटीमध्ये त्यावर चर्चा करतो आणि सुनेत्रा पवार यांना याची माहिती दिली जाते. पण यावेळी मी माझ्या मतदारसंघात कामासाठी गेलो होतो. त्यावर सुनेत्रा पवार यांना याबाबत काही सांगण्याची गरज नव्हती.” असही तटकरेंनी यावेळी सांगितले.

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प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांना वेगळे पडल्याची भावना

अजित पवार यांच्या निधनानंतर, सुनेत्रा आणि त्यांचे पुत्र, पक्षाचे खासदार पार्थ पवार, यांनी पक्षाचा कारभार हाती घेतला आहे. त्याचवेळी पक्षातील ज्येष्ठ नेते सुनील तटकरे आण प्रफुल्ल पटेल यांना मात्र बाजूला केले जात असल्याची भावना आहे. काही दिवसांपूर्वी सुनील तटकरे आणि पार्थ पवार यांच्यातील धुसफूसही समोर आली होती.

 

Web Title: Ncp core committee meeting parth pawar sunetra pawar questions sunil tatkare constituency delimitation bill

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Published On: Jul 17, 2026 | 08:55 AM

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