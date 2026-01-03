US-Iran War Alert : ‘अमेरिकेने लायकीत राहावे…’ इराणने ट्रम्पला हस्तक्षेप न करण्याची दिली आक्रमक धमकी

US Iran tension January 2026 update : नवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच जग एका मोठ्या युद्धाच्या उंबरठ्यावर उभे असल्याचे चित्र दिसत आहे. इराणमध्ये महागाई आणि कोसळलेल्या चलनामुळे (Rial) सुरू झालेल्या आंदोलनाने आता जागतिक संघर्षाचे रूप घेतले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी इराणमधील आंदोलकांना मदत करण्यासाठी “आम्ही पूर्णपणे सज्ज आहोत” असे जाहीर करताच, इराणने त्याला प्रत्युत्तर दिले आहे. इराणच्या संसदेच्या अध्यक्षांनी थेट इशारा दिला आहे की, जर अमेरिकेने इराणच्या अंतर्गत बाबींत हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला, तर संपूर्ण प्रदेशातील अमेरिकन सैन्य इराणच्या क्षेपणास्त्रांच्या टप्प्यात असेल.
शुक्रवारी, २ जानेवारी २०२६ रोजी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट केली, ज्याने जागतिक राजकारणात खळबळ उडाली. ट्रम्प म्हणाले, “इराण जर आपल्याच शांततापूर्ण आंदोलकांना मारत असेल, तर युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका त्यांच्या बचावासाठी नक्कीच येईल. आम्ही ‘Locked and Loaded’ आहोत आणि कारवाईसाठी तयार आहोत.” ट्रम्प यांच्या या विधानाचा अर्थ असा काढला जात आहे की, अमेरिका इराणमध्ये थेट लष्करी हस्तक्षेप करण्याच्या तयारीत आहे.
इराणच्या संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बागेर कलिबाफ (Mohammad Bagher Ghalibaf) यांनी ट्रम्प यांच्या विधानाला ‘दुष्टपणा’ म्हटले आहे. कलिबाफ यांनी स्पष्ट केले की, “अमेरिकेने हे लक्षात ठेवावे की त्यांचे पश्चिम आशियातील सर्व लष्करी तळ आमच्या रडारवर आहेत. कोणत्याही साहसी कृत्याचा परिणाम अमेरिकेला त्यांच्या सैनिकांच्या जीवावर सोसावा लागेल.” इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयानेही बजावले आहे की, इराण आपले प्रश्न सोडवण्यास समर्थ आहे आणि कोणत्याही परकीय शक्तीचा हस्तक्षेप खपवून घेणार नाही.
इराणमधील हे आंदोलन केवळ राजकीय नसून ते प्रामुख्याने आर्थिक आहे. डिसेंबर २०२५ मध्ये इराणचा महागाई दर ४२.५ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. इराणचे चलन ‘रियाल’ इतके कोसळले आहे की, एका अमेरिकन डॉलरची किंमत आता सुमारे १.४ दशलक्ष रियाल झाली आहे. यामुळे लोकांची खरेदी क्षमता संपली असून ते रस्त्यावर उतरले आहेत. गेल्या सहा दिवसांत सुरक्षा दलांशी झालेल्या चकमकीत ७ लोकांचा मृत्यू झाला आहे, ज्यात एका सुरक्षा रक्षकाचाही समावेश आहे.
इराणचे सुधारणावादी राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान यांनी आंदोलकांशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. “जर आपण लोकांच्या उपजीविकेचे प्रश्न सोडवू शकलो नाही, तर आपल्याला नरकाचा सामना करावा लागेल,” अशी कबुली त्यांनी दिली आहे. मात्र, दुसरीकडे कट्टरपंथी नेत्यांनी या आंदोलनामागे अमेरिका आणि इस्रायलचा हात असल्याचा आरोप केला आहे. जून २०२५ मध्ये अमेरिकेने इराणच्या अणुप्रकल्पांवर केलेल्या हल्ल्यांनंतर दोन्ही देशांमधील विश्वास पूर्णपणे संपला आहे.
