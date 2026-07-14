Vietnam Boat Accident : बोट अपघातात प्राण गमावलेल्या १५ भारतीयांचे पार्थिव मुंबईत पोहोचले; बोट कॅप्टन अटकेत

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व्हिएतनामच्या फु क्वोक बेटाजवळ ११ जुलै रोजी पर्यटकांची स्पीडबोट अचानक उलटलून भीषण अपघात झाला होता. या बोटीत ३२ भारतीय पर्यटकांसह बोट चालक दल आणि कर्मचारी होते. या दुर्घटनेत १५ भारतीयांचा मृत्यू झाला असून २१ जणांना वाचवण्यात यश आले आहे. मृतांमध्ये तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि केरळच्या पर्यटकांचा समावेश आहे.
या दुर्घटनेत एक भारतीय गंभीर जखमी झाला असून त्याच्यावर फु क्वोक येथील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. सध्या त्याला अधिक चांगल्या वैद्यकीय सुविधांसाठी व्हिएतनामच्या हो टीव मिन्ह सिटी येथील रुग्णालयात हलवण्यात आले आहे. त्याचे कुटुंबीयही व्हिएतनामला गेले असून डॉक्टरांकडून विशेष उपचार सुरु आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसाप, या दुर्घटनेप्रकरणी व्हिएतनाम पोलिसांनी बोट कॅप्टन गुयेन होंग हाई याला अटक केली आहे. जलवाहतूकी सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन केल्याचा संशय असल्याचे त्याच्याविरोधात चौकशी सुरु आहे. प्रथामिक तपासानुसार, हवामान खराब असल्याने आणि सुरक्षाविषयक निष्काळजीपणामुळे हा अपघात झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
काही प्रवाशांनी लाइफ जॅकेट परिधान केले नव्हते, अशी माहिती समोर आली आहे. या दुर्घटनेमुळे परदेशात जाणाऱ्या भारतीयांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा उपस्थित झाला आहे.
The flight transporting the mortal remains of the Indian nationals who had lost their lives in the tragic boat accident on 11 July in Phu Quoc has just arrived in Mumbai. The Embassy in Hanoi and the Consulate in Ho Chi Minh City will continue to coordinate with respective… pic.twitter.com/LAJMyU2BW3 — India in Vietnam (@AmbHanoi) July 13, 2026
Vietnam Boat Accident : व्हिएतनाममध्ये भीषण अपघात! पर्यटक बोट उलटून १५ भारतीयांचा मृत्यू; सरकारकडून चौकशीचे आदेश