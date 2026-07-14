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Hormuz Tension : होर्मुझमध्ये भारतीयाचा मृत्यू ! सरकारने थेट इराणला ‘हा’ इशाराच दिला; राजदूतालाही समन्स

Updated On: Jul 14, 2026 | 01:28 PM IST
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सारांश

India Summons Iranian Diplomat : होर्मुझमध्ये तेल जहाजावरील हल्ल्यात झालेल्या भारतीय नाविकाच्या मृत्यूवर सरकारने संताप व्यक्त केला आहे. भारताने इराणच्या राजदूताला थेट बोलावणे धाडलं आहे.

India Summons Iranian Diplomat

Hormuz Tension : होर्मुझमध्ये भारतीयाचा मृत्यू ! सरकारने थेट इराणला 'हा' इशाराच दिला; राजदूतालाही समन्स (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • होर्मुझमध्ये नाविकाच्या मृत्यूवर संतापला भारत
  • इराणला थेट स्पष्टीकरण मागितले
  • रादूताला पाचारण
India Summons Iranian Diplomat : होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत तणाव पुन्हा शिगेला पोहोचला आहे. संयुक्त अरब अमिरातीच्या तेल टँकर्सवर इराणने हल्ला केला असून यामध्ये एका भारतीय कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाला आहे.  यावर भारताने इराणविरोधी कठोर भूमिका घेतली आहे. या घटनेला तीव्र विरोध करत भारताने इराणच्या उपराजदूताला तातडीने पाचारणकेले. व्यापारी जहाजांवरील हल्ला अत्यंत गंभीर असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.

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परराष्ट्र मंत्रालयाची प्रतिक्रिया

भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने होर्मुझमध्ये भारतीय नाविकाच्या मृत्यूनंतर तीव्र संताप व्यक्त केला. या प्रकरणाची तातडीने दखल घेत इराणला सुनावले. भारताने स्पष्ट केले की, भारतीयांच्या सुरक्षेबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. अशा प्रकारचे हल्ले सहन केले जाणार नाहीत, असा स्पष्ट संदेश दिला.

होर्मुझचा मार्ग जागतिक तेलवाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. या भागातील वाढत्या तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

यूएईकडूनही हल्ल्याचा निषेध

यूएईकडून देखील या हल्ल्याचा तीव्र निषेध नोंदवण्यात आला आहे. युएईने या हल्ल्याला निर्लज्ज संबोधले आहे. सोमवारी (१३ जुलै) ओमानजवळील होर्मुझच्या दक्षिणेकडील मार्गावर हा हल्ला झाला. मोम्बासा आणि अल बहिया या दोन तेल वाहू टँकर्सला लक्ष्य करण्यात आले. या हल्ल्यात जहाजावरील एका भारतीय कर्मचाऱ्याचे प्राण गेले, तर आठ जण जखमी झाले आहेत.

क्षेपणास्त्रांच्या हल्ल्यामुळे जहाजाला भीषण आग लागली होती. यामध्ये जखमी झालेल्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. यामध्ये सहा भारतीयांचा समावेश असून दोन युक्रेनच्या नागरिकांचा समावेश आहे. यातील चार जणांची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

होर्मुझ सामुद्रधुनीतल वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांनी इराणवर निर्बंध लागू करण्याचे संकेत दिले आहेत. तसेच इराणच्या  पिकॅक्स माउंटन या अणुस्थळावर अमेरिका बारकाईने नजर ठेवून असल्याचे त्यांनी सांगितले. गरज पडल्यास कोणत्याही संशयास्पद हालचाली जाणवल्यावर लष्करी कारवाईचेही संकेत ट्रम्प यांनी दिले.

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Web Title: Hormuz tension india summons iranian diplomat after indian death

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Published On: Jul 14, 2026 | 01:28 PM

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