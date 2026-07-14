Hormuz Tension : होर्मुझमध्ये भारतीयाचा मृत्यू ! सरकारने थेट इराणला ‘हा’ इशाराच दिला; राजदूतालाही समन्स

US Iran War : ट्रम्प यांचा इराणला आणखी कडक इशारा; आता ‘हे’ महत्त्वपूर्ण ठिकाण हिट लिस्टवर, कधीही होऊ शकतो हल्ला
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने होर्मुझमध्ये भारतीय नाविकाच्या मृत्यूनंतर तीव्र संताप व्यक्त केला. या प्रकरणाची तातडीने दखल घेत इराणला सुनावले. भारताने स्पष्ट केले की, भारतीयांच्या सुरक्षेबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. अशा प्रकारचे हल्ले सहन केले जाणार नाहीत, असा स्पष्ट संदेश दिला.
होर्मुझचा मार्ग जागतिक तेलवाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. या भागातील वाढत्या तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
यूएईकडून देखील या हल्ल्याचा तीव्र निषेध नोंदवण्यात आला आहे. युएईने या हल्ल्याला निर्लज्ज संबोधले आहे. सोमवारी (१३ जुलै) ओमानजवळील होर्मुझच्या दक्षिणेकडील मार्गावर हा हल्ला झाला. मोम्बासा आणि अल बहिया या दोन तेल वाहू टँकर्सला लक्ष्य करण्यात आले. या हल्ल्यात जहाजावरील एका भारतीय कर्मचाऱ्याचे प्राण गेले, तर आठ जण जखमी झाले आहेत.
क्षेपणास्त्रांच्या हल्ल्यामुळे जहाजाला भीषण आग लागली होती. यामध्ये जखमी झालेल्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. यामध्ये सहा भारतीयांचा समावेश असून दोन युक्रेनच्या नागरिकांचा समावेश आहे. यातील चार जणांची प्रकृती गंभीर असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
#WATCH | Delhi: Iranian diplomats including Deputy Chief of Mission (DCM) Mohammad Javad Hosseini, who were summoned by Ministry of External Affairs, over recent attack on merchant vessels in Hormuz, leave from MEA An Indian sailor was killed, six others were wounded in Iranian… pic.twitter.com/BUTEFblCdO — ANI (@ANI) July 14, 2026
होर्मुझ सामुद्रधुनीतल वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांनी इराणवर निर्बंध लागू करण्याचे संकेत दिले आहेत. तसेच इराणच्या पिकॅक्स माउंटन या अणुस्थळावर अमेरिका बारकाईने नजर ठेवून असल्याचे त्यांनी सांगितले. गरज पडल्यास कोणत्याही संशयास्पद हालचाली जाणवल्यावर लष्करी कारवाईचेही संकेत ट्रम्प यांनी दिले.
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