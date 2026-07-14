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US Iran War : ट्रम्प यांचा इराणला आणखी कडक इशारा; आता ‘हे’ महत्त्वपूर्ण ठिकाण हिट लिस्टवर, कधीही होऊ शकतो हल्ला

Updated On: Jul 14, 2026 | 12:36 PM IST
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सारांश

US Iran War Update : मध्यपूर्वेतील तणाव आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. ट्रम्प यांनी इराणच्या आणखी एका ठिकाणावर लक्ष्य केले असून कधीही हल्ला होऊ शकतो असे संकेत दिले आहेत.

US Iran War

US Iran War : ट्रम्प यांचा इराणला आणखी कडक इशारा; आता 'हे' महत्त्वपूर्ण ठिकाण हिट लिस्टवर, कधीही होऊ शकतो हल्ला

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विस्तार
  • ट्रम्प यांचा इराणला आणखी कडक इशारा
  • आता ‘हे’ महत्त्वपूर्ण ठिकाण हिट लिस्टवर
  • कधीही होऊ शकतो हल्ला
US Iran War News in Marathi : वॉशिंग्टन/तेहरान : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. इराणच्या अणुकार्यक्रमावरुन त्यांनी मोठे संकेत दिले आहे. इराणच्या पिकॅक्स माउंटन या महत्त्वाच्या अणुस्थलावर अमेरिका बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. यावर आज रात्री हल्ला केला जाऊ शकतो असे ट्रम्प यांनी म्हटले. त्यांच्या या विधानामुळे पुन्हा खळबळ उडाली आहे. यामुळे परिस्थिती अधिक चिघळू शकते.

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…तर तातडीने कारवाई होईल – ट्रम्प

एका मुलाखतीत बोलताना ट्रम्प यांनी म्हटले, पिकॅक्स माउंटन आमच्या हिट लिस्टवर आहे. इराणकडून कोणत्याही संशयास्पद हालचालींचे संकेत मिळाले, तर त्यांच्यावर तातडीने कारवाई केली जाईल. अमेरिकन गुप्तचर यंत्रणा या अणुस्थळावर बारकाईने नजर ठेवून असून गरज पडल्यास हल्ल्याचा पर्याय अवलंबला जाईल असे त्यांनी स्पष्ट केले.

इराणवर शांतता करार मोडल्याचा आरोप

ट्रम्प यांनी ६० दिवसांच्या युद्धबंदीचा सामंजस्य करार इराणने मोडला असल्याचाही आरोप केला. त्यांनी म्हटले की, इराणच्या अणुकाराराबात चर्चा अंतिम टप्प्यात पोहोचली होती. मात्र, इराणने अचानत माघार घेतली. यामुळे त्यांच्यावर विश्वास ठेवता येणार नाही. ते कराराचे पालन करत नाहीत असा आरोपही ट्रम्प यांनी केला.

होर्मुझवर टोल वसूल करणार अमेरिका

ट्रम्प यांनी होर्मुझ सामुद्रधुनीबाबत मोठी घोषणा केली. त्यांनी होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली रहिल आणि तिच्या सुरक्षेची जबाबदारी अमेरिका स्वीकारेल असे म्हटले. पण यासाठी या मार्गावरुन जाणाऱ्या जहाजांना २०% शुल्क भराव लागेल असे ट्रम्प यांनी म्हटले. तर इराण आणि त्यांच्या मित्र राष्ट्रांची जहाजे मात्र अडवली जातील अशी घोषणा ट्रम्प यांनी केली.

पिकॅक्स माउंटन का महत्त्वाचे?

पिकॅक्स हे इराणच्या नतान्झ येथील युरेनियन संवर्धन केंद्राजवळी सुरक्षित ठिकाण आहे. या ठिकाणी खोल भूमिगत बोगदे असून याचा इराणच्या अणुकार्यक्रमाशी संबंध असल्याचा दावा केला जातो. तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, हे बोगदे इतके खोल आहेत की, अमेरिकेच्या अत्याधुनिक बंकर-बस्टर बॉम्बनेही नष्ट होणार नाहीत.

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Web Title: Us iran war trump warns of strike on pickaxe mountain

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Published On: Jul 14, 2026 | 12:33 PM

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