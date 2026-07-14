US Iran War : ट्रम्प यांचा इराणला आणखी कडक इशारा; आता ‘हे’ महत्त्वपूर्ण ठिकाण हिट लिस्टवर, कधीही होऊ शकतो हल्ला

Lindsey Graham Death : ट्रम्प यांच्या मित्राची रशियाने केली हत्या? युक्रेनवरुन परतल्यावर काही तासांतच मृत्यूमुळे विष दिल्याचा संशय
एका मुलाखतीत बोलताना ट्रम्प यांनी म्हटले, पिकॅक्स माउंटन आमच्या हिट लिस्टवर आहे. इराणकडून कोणत्याही संशयास्पद हालचालींचे संकेत मिळाले, तर त्यांच्यावर तातडीने कारवाई केली जाईल. अमेरिकन गुप्तचर यंत्रणा या अणुस्थळावर बारकाईने नजर ठेवून असून गरज पडल्यास हल्ल्याचा पर्याय अवलंबला जाईल असे त्यांनी स्पष्ट केले.
ट्रम्प यांनी ६० दिवसांच्या युद्धबंदीचा सामंजस्य करार इराणने मोडला असल्याचाही आरोप केला. त्यांनी म्हटले की, इराणच्या अणुकाराराबात चर्चा अंतिम टप्प्यात पोहोचली होती. मात्र, इराणने अचानत माघार घेतली. यामुळे त्यांच्यावर विश्वास ठेवता येणार नाही. ते कराराचे पालन करत नाहीत असा आरोपही ट्रम्प यांनी केला.
#WATCH | US President Donald Trump says, “We’re doing another very major attack tonight (on Iran). They want to make a deal. They came back. We made a deal 2 days ago… They’ve been negotiating for 47 years, but nobody’s ever hit them militarily. We’re hitting them very hard.”… pic.twitter.com/OSYuKNFQ8h — ANI (@ANI) July 13, 2026
ट्रम्प यांनी होर्मुझ सामुद्रधुनीबाबत मोठी घोषणा केली. त्यांनी होर्मुझ सामुद्रधुनी खुली रहिल आणि तिच्या सुरक्षेची जबाबदारी अमेरिका स्वीकारेल असे म्हटले. पण यासाठी या मार्गावरुन जाणाऱ्या जहाजांना २०% शुल्क भराव लागेल असे ट्रम्प यांनी म्हटले. तर इराण आणि त्यांच्या मित्र राष्ट्रांची जहाजे मात्र अडवली जातील अशी घोषणा ट्रम्प यांनी केली.
पिकॅक्स हे इराणच्या नतान्झ येथील युरेनियन संवर्धन केंद्राजवळी सुरक्षित ठिकाण आहे. या ठिकाणी खोल भूमिगत बोगदे असून याचा इराणच्या अणुकार्यक्रमाशी संबंध असल्याचा दावा केला जातो. तज्ज्ञांच्या माहितीनुसार, हे बोगदे इतके खोल आहेत की, अमेरिकेच्या अत्याधुनिक बंकर-बस्टर बॉम्बनेही नष्ट होणार नाहीत.
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