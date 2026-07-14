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‘ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांना दुय्यम वागणूक, आत्मसन्मानासाठी संघर्षाची भूमिका घ्यावी लागेल’, एसटी कर्मचारी काँग्रेसचा बीड विभागाला इशारा

Updated On: Jul 14, 2026 | 03:51 PM IST
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सारांश

बीड एसटी विभागात बाहेरून बदली होऊन आलेल्या कर्मचाऱ्यांवर ज्येष्ठतेच्या नावाखाली अन्याय होत असल्याचा आरोप महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला. परिपत्रकाची योग्य अंमलबजावणी करून सर्व कर्मचाऱ्यांना समान न्याय द्यावा, अन्यथा आत्मसन्मानासाठी आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.

एसटीच्या बीड विभागात ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांना दुय्यम वागणूक

एसटीच्या बीड विभागात ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांना दुय्यम वागणूक

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विस्तार
  • एसटीच्या बीड विभागात ज्येष्ठ कर्मचाऱ्यांना दुय्यम वागणूक
  • आत्मसन्मानासाठी संघर्षाची भूमिका घ्यावी लागेल
  • श्रीरंग बरगे यांचा बीड जिल्ह्यातील एसटीच्या व्यवस्थापनाला इशारा
बीड : बीड येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातील एसटी विभागीय कार्यालयासमोर महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसच्या नामफलकाचे अनावरण करण्यात आले. यावेळी आयोजित कार्यक्रमात संघटनेचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी बीड एसटी विभागाच्या व्यवस्थापनावर गंभीर आरोप करत बदली होऊन आलेल्या कर्मचाऱ्यांवर होत असलेल्या कथित अन्यायाचा मुद्दा उपस्थित केला.

बरगे म्हणाले की, बीड जिल्ह्यातील अनेक तरुण नोकरीसाठी राज्यातील विविध जिल्ह्यांत अनेक वर्षे सेवा बजावतात. तब्बल १० ते २० वर्षे बाहेर काम केल्यानंतर त्यांची मूळ जिल्ह्यात बदली होते. मात्र, आपल्या कुटुंबासोबत उर्वरित सेवाकाळ घालवण्याची संधी मिळाल्यानंतरही त्यांना कामगिरी वाटप करताना वारंवार दुय्यम वागणूक दिली जाते.

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त्यांच्या मते, “तुम्ही बाहेरून बदली होऊन आलात, त्यामुळे ज्येष्ठता यादीत खाली आहात. ही कामगिरी मिळणार नाही, ती कामगिरी मिळणार नाही,” अशा शब्दांत संबंधित कर्मचाऱ्यांचा मानसिक छळ केला जातो. ही बाब केवळ अन्यायकारक नसून कर्मचाऱ्यांच्या आत्मसन्मानालाही धक्का देणारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

बरगे यांनी आरोप केला की, महामंडळाच्या परिपत्रकाचा बीड विभागात चुकीचा अर्थ लावला जात आहे. धाराशिव आणि सातारा विभागात त्याच परिपत्रकाची अंमलबजावणी वेगळ्या पद्धतीने केली जाते, तर बीड विभागात मात्र त्याचा विपरीत अर्थ काढून बदली होऊन आलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या कामगिरीपासून वंचित ठेवले जाते.

ते म्हणाले की, बदली कर्मचाऱ्यांना कोणतेही अतिरिक्त भत्ते किंवा विशेष सुविधा नकोत. त्यांना फक्त महामंडळाच्या परिपत्रकानुसार मिळणारे हक्क आणि समान वागणूक हवी आहे. प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष न दिल्यास कर्मचाऱ्यांच्या आत्मसन्मानासाठी आंदोलन उभारण्यास संघटना मागे हटणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.

या कार्यक्रमात अनेक कर्मचाऱ्यांनी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. कार्यक्रमाला राजेंद्र वाहटुळे, विशाल कांबळे, विजय जगताप, अभिजित सूर्यवंशी, अशोक महानोर, शेषराव नागरगोजे, ईश्वर माळवाले, भगवान गर्जे, श्रीकृष्ण येवले, विकास गीते, बाळकृष्ण पेंटुळे, गजानन गिराम, राजकुमार आंधळे यांच्यासह मोठ्या संख्येने कर्मचारी आणि पदाधिकारी उपस्थित होते.

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Web Title: Beed st employees transfer seniority dispute shrirang barge warning protest

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Published On: Jul 14, 2026 | 03:51 PM

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