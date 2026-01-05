Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • World »
  • Us Military Interventions Iraq Venezuela False Claims Shocks World 2026

US Intervention : ‘इराक ते व्हेनेझुएला…’अमेरिकेचा युद्ध घडवण्याचा डर्टी गेम; खळबळजनक अहवालामुळे ट्रम्पची काळी कृत्ये जगासमोर

US military interventions : अमेरिकेने व्हेनेझुएलावर आक्रमण केले आणि मादुरोला अटक केली. त्यानंतर, एका अहवालात असे म्हटले गेले की अमेरिकेने गेल्या 35 वर्षांत 251 देशांमध्ये लष्करी हस्तक्षेप केला आहे.

Updated On: Jan 05, 2026 | 01:59 PM
us military interventions iraq venezuela false claims shocks world 2026

'इराकपासून लिबियापर्यंत...' खोटे आरोप लावून अमेरिका इतर देशांमध्ये घडवतोय युद्ध, अहवालामुळे खळबळ ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  •  काँग्रेसनल रिसर्च सर्व्हिसच्या अहवालानुसार, अमेरिकेने गेल्या ३५ वर्षांत २५१ देशांमध्ये लष्करी हस्तक्षेप केला असून १७९८ पासून हा आकडा ४६९ वर पोहोचला आहे.
  • इराक, लिबिया आणि सीरियासारख्या देशांमध्ये अमेरिकेने केलेले लष्करी हल्ले नंतर खोट्या गुप्तचर माहितीवर आणि पुराव्यांवर आधारित असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
  •  नार्को-टेररिझमच्या आरोपाखाली व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांना अटक केल्यानंतर अमेरिकेच्या ‘ग्लोबल पोलिसिंग’ धोरणावर पुन्हा एकदा जागतिक प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

US military interventions list 1798-2022 : जगातील सर्वात मोठी महासत्ता असलेल्या अमेरिकेने गेल्या काही दशकांत ‘लोकशाही’ आणि ‘सुरक्षेच्या’ नावाखाली अनेक देशांचे नकाशे बदलले आहेत. नुकत्याच व्हेनेझुएलामध्ये करण्यात आलेल्या धडाकेबाज लष्करी कारवाईत राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो (Nicolas Maduro) यांना अटक केल्यानंतर, अमेरिकेच्या हस्तक्षेपाचा हा अस्वस्थ करणारा इतिहास पुन्हा चर्चेत आला आहे. ‘काँग्रेसनल रिसर्च सर्व्हिस’ (CRS) या सरकारी संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालाने सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या असून, अमेरिकेने केवळ गेल्या ३५ वर्षांत तब्बल २५१ वेळा इतर देशांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये लष्करी बळाचा वापर केल्याचे समोर आले आहे.

इराक: जैविक शस्त्रांचा तो खोटा दावा

२००३ मध्ये अमेरिकेने इराकवर केलेला हल्ला हा इतिहासातील सर्वात वादग्रस्त हस्तक्षेप मानला जातो. तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू. बुश यांनी दावा केला होता की, सद्दाम हुसेन यांच्याकडे ‘जैविक आणि रासायनिक शस्त्रे’ (WMDs) आहेत, जी जगासाठी धोकादायक आहेत. या नावाखाली इराकवर भीषण बॉम्बवर्षाव करण्यात आला आणि सद्दाम यांची सत्ता उलथवून लावली. मात्र, २००४ मध्ये अमेरिकेच्याच ‘इराक सर्वेक्षण गटा’ने कबूल केले की, तिथे कोणतीही सक्रिय जैविक शस्त्रे नव्हती. खोट्या आरोपांमुळे एका समृद्ध देशाचे रूपांतर युद्धभूमीत झाले.

लिबिया: नागरी संरक्षणाच्या नावाखाली गदाफींचा अंत

२०११ मध्ये ‘नाटो’ (NATO) च्या मदतीने अमेरिकेने लिबियामध्ये हस्तक्षेप केला. मुअम्मर गद्दाफी हे आपल्याच जनतेवर अत्याचार करत असल्याचा दावा करून अमेरिकेने तिथे लष्करी कारवाई केली. मात्र, २०१६ मध्ये ब्रिटीश संसदेच्या परराष्ट्र व्यवहार समितीने आपल्या अहवालात स्पष्ट केले की, लिबियावरील हा हल्ला चुकीच्या आणि अपूर्ण गुप्तचर माहितीवर आधारित होता. आज लिबिया अस्थिरता आणि यादवी युद्धाच्या खाईत लोटला गेला आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Trade War: ‘त्यांना मला खूश करायचे होते… ‘PM Modi आणि Trump यांच्यात ‘ऑइल’वरून ठिणगी; USने पुन्हा उगारली Tariff तलवार

credit : social media and Twitter

सीरिया आणि अफगाणिस्तानचा रक्तरंजित इतिहास

सीरियामध्ये रासायनिक हल्ल्यांचा आरोप करून अमेरिकेने अनेकवेळा क्षेपणास्त्र हल्ले केले. २०२४ मध्ये अमेरिकेच्या पाठिंब्यामुळे बशर अल-असद यांना सत्ता सोडावी लागली, परंतु तिथे शांतता प्रस्थापित होण्याऐवजी दहशतवादी गटांचा प्रभाव वाढला आहे. दुसरीकडे, अफगाणिस्तानात अल-कायदाचा नायनाट करण्यासाठी गेलेल्या अमेरिकन सैन्याला २० वर्षांनंतर रिकाम्या हाती परतावे लागले आणि आजही तिथे तालिबानचीच सत्ता आहे. अमेरिकेच्या २० वर्षांच्या रणनीतीचे हे सर्वात मोठे अपयश मानले जाते.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Trump 2026 : संपूर्ण जगावर वर्चस्व गाजवण्याचा ट्रम्पचा प्लॅन; अमेरिकेचे ‘जानेवारी कॅलेंडर’ लीक आता ‘या’ 5 देशांवर नजर

व्हेनेझुएला: नवी रणनीती की जुनाच पॅटर्न?

३ जानेवारी २०२६ रोजी अमेरिकेने व्हेनेझुएलामध्ये केलेली कारवाई ही या साखळीतील नवी कडी आहे. अमली पदार्थांच्या तस्करीचा (Drug Trafficking) आरोप लावून मादुरो यांना अमेरिकेत नेण्यात आले आहे. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते, व्हेनेझुएलातील अफाट तेल साठ्यावर नियंत्रण मिळवणे हा यामागील मुख्य उद्देश असू शकतो. ट्रम्प यांनी उघडपणे म्हटले आहे की, “आम्ही आता व्हेनेझुएला चालवू आणि तिथल्या तेल पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण करून नफा कमवू.”

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अमेरिकेने गेल्या ३५ वर्षांत किती वेळा लष्करी हस्तक्षेप केला आहे?

    Ans: अधिकृत अहवालानुसार, १९९१ ते २०२२ दरम्यान अमेरिकेने २५१ वेळा इतर देशांमध्ये लष्करी हस्तक्षेप केले आहेत.

  • Que: इराक युद्धाचे मुख्य कारण काय सांगितले गेले होते आणि ते खरे ठरले का?

    Ans: इराककडे जैविक आणि रासायनिक शस्त्रे असल्याचा दावा अमेरिकेने केला होता, परंतु नंतर तिथे असे कोणतेही पुरावे सापडले नाहीत.

  • Que: काँग्रेसनल रिसर्च सर्व्हिस (CRS) म्हणजे काय?

    Ans: ही अमेरिकेची एक सरकारी संशोधन संस्था आहे, जी अमेरिकन काँग्रेसच्या सदस्यांना धोरणात्मक निर्णयांसाठी माहिती आणि अहवाल पुरवते.

Web Title: Us military interventions iraq venezuela false claims shocks world 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 05, 2026 | 01:59 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

US Iran Conflict : ट्रम्प इराणला उद्ध्वस्त करणार होते, पण ‘या’ व्यक्तीच्या एका इशाऱ्याने सगळंच बदललं! नेमकं काय घडलं?
1

US Iran Conflict : ट्रम्प इराणला उद्ध्वस्त करणार होते, पण ‘या’ व्यक्तीच्या एका इशाऱ्याने सगळंच बदललं! नेमकं काय घडलं?

Greenland Controversy : ग्रीनलँड अमेरिकेचाच! ट्रम्पने ‘तो’ फोटो शेअर करत दिला इशारा; डेन्मार्कचा चढला पारा
2

Greenland Controversy : ग्रीनलँड अमेरिकेचाच! ट्रम्पने ‘तो’ फोटो शेअर करत दिला इशारा; डेन्मार्कचा चढला पारा

World War 3 : जगावर तिसऱ्या महायुद्धाचं सावट? डेन्मार्कचं सैन्य ग्रीनलँडमध्ये तैनात, अमेरिकेला थेट आव्हान, पाहा VIDEO
3

World War 3 : जगावर तिसऱ्या महायुद्धाचं सावट? डेन्मार्कचं सैन्य ग्रीनलँडमध्ये तैनात, अमेरिकेला थेट आव्हान, पाहा VIDEO

ट्रम्पचा Gaza Peace Plan अपयशी? फ्रान्सने बोर्ड ऑफ पीस मध्ये सामील होण्यास दिला नकार, म्हणाले…
4

ट्रम्पचा Gaza Peace Plan अपयशी? फ्रान्सने बोर्ड ऑफ पीस मध्ये सामील होण्यास दिला नकार, म्हणाले…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Zodiac Sign: आदित्य मंगल-रवि योगामुळे या राशीचे लोक होतील मालामाल

Zodiac Sign: आदित्य मंगल-रवि योगामुळे या राशीचे लोक होतील मालामाल

Jan 21, 2026 | 08:37 AM
Statehood Day: मोदींची ‘अष्टलक्ष्मी’ सज्ज! ईशान्येतील ‘या’ तीन राज्यांच्या विकासाची भरारी; स्थापनादिनानिमित्त आज मोठा उत्सव

Statehood Day: मोदींची ‘अष्टलक्ष्मी’ सज्ज! ईशान्येतील ‘या’ तीन राज्यांच्या विकासाची भरारी; स्थापनादिनानिमित्त आज मोठा उत्सव

Jan 21, 2026 | 08:33 AM
…म्हणून थांबला असेल ‘लाडकी बहीण’चा हफ्ता; तुम्ही देखील ‘ही’ चूक केली का?

…म्हणून थांबला असेल ‘लाडकी बहीण’चा हफ्ता; तुम्ही देखील ‘ही’ चूक केली का?

Jan 21, 2026 | 08:30 AM
250 वर्षे जुने आहे देवी तारा मातेचे ‘हे’ मंदिर, गुप्त नवरात्रीत केले जातात अनुष्ठान

250 वर्षे जुने आहे देवी तारा मातेचे ‘हे’ मंदिर, गुप्त नवरात्रीत केले जातात अनुष्ठान

Jan 21, 2026 | 08:24 AM
Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात 3 हजारांची तर चांदीच्या दरात तब्बल 15 हजारांची वाढ, किंमती पाहून ग्राहक चिंतेत

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दरात 3 हजारांची तर चांदीच्या दरात तब्बल 15 हजारांची वाढ, किंमती पाहून ग्राहक चिंतेत

Jan 21, 2026 | 08:17 AM
Numberlogy: मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Numberlogy: मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Jan 21, 2026 | 08:15 AM
रात्री उशिरा गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास झटपट बनवा इन्स्टंट चॉकलेट पुडिंग, नोट करून घ्या रेसिपी

रात्री उशिरा गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास झटपट बनवा इन्स्टंट चॉकलेट पुडिंग, नोट करून घ्या रेसिपी

Jan 21, 2026 | 08:00 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM