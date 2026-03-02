'कुवेत Air Force च्या चुकीमुळे...'; F-15 फायटर प्लेन कोसळल्याच्या घटनेवर अमेरिकेचे विधान काय?

कुवेतमध्ये कोसळली अमेरिकेची तीन विमाने
सर्व विमानांचे पायलट सुरक्षित असल्याची माहिती
इराण-अमेरिका युद्धात कुवेतचा बळी
Iran Vs Israel World War 3: गेल्या दोन दिवसांपासून अमेरिका आणि इस्त्रायलने इराणवर भीषण हल्ले केले आहेत. इराणच्या सर्वोच्च नेत्याचा यामध्ये मृत्यू झाला आहे. इराणने देखील या हल्ल्याला चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. इराणने कुवेत, कतार, दुबई आशा अनेक देशांमध्ये हल्ले केले आहेत. कुवेतमध्ये इराणने अमेरिकेचे F-15 Eagle लढाऊन विमान पाडल्याचा दावा केला होता. यावर आता अमेरिकेने भाष्य केले आहे.
कुवेतमध्ये इराणने अमेरिकेचे F-15 Eagle लढाऊन विमान पाडल्याचा दावा केला, हे अमेरिकेने मान्य केले आहे. मात्र अमेरिकेने हे एकमेकांनी एकमेकांमध्ये चुकीने फायर केल्याने केलेल घटना असल्याचे म्हटले आहे. म्हणजेच अमेरिकेने इराणचा दावा खोडून काढला आहे.
अमेरिकन सैन्याच्या म्हणण्यानुसार कुवेतमध्ये अमेरिकेचे तीन लढाऊ विमाने अपापसामधील चुकीमुळे कोसळली आहेत. कुवेतमध्ये हल्ला करताना इराणची विमाने, मिसाईल्स यांचा समावेश होता. पहिल्यांदाच इराणचा जुना विमानांचा ताफा युद्धात सहभागी झाला होता.’अमेरिकेच्याहवाई दलाचे एक लढाऊ विमान कुवेत वायु सेनेच्या चुकीमुळे पडले असल्याचे अमेरिकेच्या कमांडने सांगितले. या लढाऊ विमानातील 6 क्रू मेंबर्स सुरक्षित बाहेर पडले आहेत. त्यांची प्रकृती स्थिर आहे. कुवेत संरक्षण दलांनी केलेल्या प्रयत्नांबद्दल आम्ही त्यांचे आभारी आहोत.
Iran Israel युद्धात भारताचा बळी! ओमानच्या तेल टँकरवरील हल्ल्यात तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू, संपूर्ण देशात खळबळ
इस्रायल-इराण युद्धा ने विनाशाकारी रुप धारण केले आहे. यामुळे मध्यपूर्वेत मोठ्या प्रमाणात अस्थिरता पसरलेली आहे. इराणने सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या हत्येचा बदला घेण्यास सुरुवात केली आहे. होमुर्झ सामुद्रधुनी बंद केली असून या मार्गावरुन जाणाऱ्या जहाजांवर हल्ला केला जात आहे. नुकतेच ओमानच्या तेल टँकरवर भीषण हल्ला करण्यात आला होता. यामध्ये एका काही नाविकांचा मृत्यू झाला असून त्यामध्ये एका भारतीयाचा समावेश आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, इराणने ओमानच्या ज्या जहाजावर हल्ला केला त्याचे नाव MKD VYOM आहे. ओमानच्या सरकारी वृत्तसंस्थेने याची माहिती दिली असून मस्कटच्या किनारपट्टीपासून काही अंतरावर हल्ला झाला असल्याचे सांगतिले आहे. सोमवारी (०१ मार्च २०२६) या तेलवाहू जहाजाला मानवविरहित सूसाईड ड्रोन बोटने लक्ष्य करण्यात आले होते. या हल्ल्यात एका भारतीय नाविकाचा मृत्यू झाला आहे. या तेल टँकरवर एकूण २० क्रू मेंबर्स होते. ज्यात १५ भारतीय आणि ५ इराणी नागरिकांचा समावेश होता. हल्ल्याची माहिती मिळताच बचाव कार्य तात्काळ सुरु करत २० जणांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले होते.