Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • America Said Kuwait Down Three F15 Fighter Jets Iran Israel World War 3 Marathi News

‘कुवेत Air Force च्या चुकीमुळे…’; F-15 फायटर प्लेन कोसळल्याच्या घटनेवर अमेरिकेचे विधान काय?

इराणने कुवेत, कतार, दुबई आशा अनेक देशांमध्ये हल्ले केले आहेत. कुवेतमध्ये इराणने अमेरिकेचे F-15 Eagle लढाऊन विमान पाडल्याचा दावा केला होता.

Updated On: Mar 02, 2026 | 07:30 PM
'कुवेत Air Force च्या चुकीमुळे...'; F-15 फायटर प्लेन कोसळल्याच्या घटनेवर अमेरिकेचे विधान काय?

कुवेतने पाडले अमेरिकेचे लढाऊ विमान (फोटो- istockphoto)

Follow Us:
Follow Us:

कुवेतमध्ये कोसळली अमेरिकेची तीन विमाने 
सर्व विमानांचे पायलट सुरक्षित असल्याची माहिती 
इराण-अमेरिका युद्धात कुवेतचा बळी

Iran Vs Israel World War 3: गेल्या दोन दिवसांपासून अमेरिका आणि इस्त्रायलने इराणवर भीषण हल्ले केले आहेत. इराणच्या सर्वोच्च नेत्याचा यामध्ये मृत्यू झाला आहे. इराणने देखील या हल्ल्याला चोख प्रत्युत्तर दिले आहे. इराणने कुवेत, कतार, दुबई आशा अनेक देशांमध्ये हल्ले केले आहेत. कुवेतमध्ये इराणने अमेरिकेचे F-15 Eagle लढाऊन विमान पाडल्याचा दावा केला होता. यावर आता अमेरिकेने भाष्य केले आहे.

कुवेतमध्ये इराणने अमेरिकेचे F-15 Eagle लढाऊन विमान पाडल्याचा दावा केला, हे अमेरिकेने मान्य केले आहे. मात्र अमेरिकेने हे एकमेकांनी एकमेकांमध्ये चुकीने फायर केल्याने केलेल घटना असल्याचे म्हटले आहे. म्हणजेच अमेरिकेने इराणचा दावा खोडून काढला आहे.

अमेरिकन सैन्याच्या म्हणण्यानुसार कुवेतमध्ये अमेरिकेचे तीन लढाऊ विमाने अपापसामधील चुकीमुळे कोसळली आहेत.  कुवेतमध्ये हल्ला करताना इराणची विमाने, मिसाईल्स यांचा समावेश होता. पहिल्यांदाच इराणचा जुना विमानांचा ताफा युद्धात सहभागी झाला होता.’अमेरिकेच्याहवाई दलाचे एक लढाऊ विमान कुवेत वायु सेनेच्या चुकीमुळे पडले असल्याचे अमेरिकेच्या कमांडने सांगितले. या लढाऊ विमानातील 6 क्रू मेंबर्स सुरक्षित बाहेर पडले आहेत. त्यांची प्रकृती स्थिर आहे. कुवेत संरक्षण दलांनी केलेल्या प्रयत्नांबद्दल आम्ही त्यांचे आभारी आहोत.

Iran Israel युद्धात भारताचा बळी! ओमानच्या तेल टँकरवरील हल्ल्यात तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू, संपूर्ण देशात खळबळ

Iran Israel युद्धात भारताचा बळी!

इस्रायल-इराण युद्धा ने विनाशाकारी रुप धारण केले आहे. यामुळे मध्यपूर्वेत मोठ्या प्रमाणात अस्थिरता पसरलेली आहे. इराणने सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या हत्येचा बदला घेण्यास सुरुवात केली आहे. होमुर्झ सामुद्रधुनी बंद केली असून या मार्गावरुन जाणाऱ्या जहाजांवर हल्ला केला जात आहे. नुकतेच ओमानच्या तेल टँकरवर भीषण हल्ला करण्यात आला होता. यामध्ये एका काही नाविकांचा मृत्यू झाला असून त्यामध्ये एका भारतीयाचा समावेश आहे.

इराणला अणुबॉम्ब बनवण्यापासून अमेरिका-इस्रायल का रोखतात? जाणून घ्या ११ वर्षांपूर्वीचा तो वाद, जो ठरला युद्धाचे मुख्य कारण

मिळालेल्या माहितीनुसार, इराणने ओमानच्या ज्या जहाजावर हल्ला केला त्याचे नाव MKD VYOM आहे. ओमानच्या सरकारी वृत्तसंस्थेने याची माहिती दिली असून मस्कटच्या किनारपट्टीपासून काही अंतरावर हल्ला झाला असल्याचे सांगतिले आहे.  सोमवारी (०१ मार्च २०२६) या तेलवाहू जहाजाला मानवविरहित सूसाईड ड्रोन बोटने लक्ष्य करण्यात आले होते. या हल्ल्यात एका भारतीय नाविकाचा मृत्यू झाला आहे. या तेल टँकरवर एकूण २० क्रू मेंबर्स होते. ज्यात १५ भारतीय आणि ५ इराणी नागरिकांचा समावेश होता. हल्ल्याची माहिती मिळताच बचाव कार्य तात्काळ सुरु करत २० जणांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले होते.

Web Title: America said kuwait down three f15 fighter jets iran israel world war 3 marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 02, 2026 | 07:19 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Iran Israel युद्धात भारताचा बळी! ओमानच्या तेल टँकरवरील हल्ल्यात तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू, संपूर्ण देशात खळबळ
1

Iran Israel युद्धात भारताचा बळी! ओमानच्या तेल टँकरवरील हल्ल्यात तरुणाचा दुर्दैवी मृत्यू, संपूर्ण देशात खळबळ

Iran Israel युद्धाचा भडका! Pune पोलिस सतर्क; शहरातील संवेदनशील ठिकाणांवर…
2

Iran Israel युद्धाचा भडका! Pune पोलिस सतर्क; शहरातील संवेदनशील ठिकाणांवर…

Israel Iran War : इराणमध्ये ‘महाविनाश’? इस्रायलच्या अणु केंद्रावरील हल्ल्यामुळे न्यूक्लियर रेडिएशनचा विळखा; IAEA चा दावा
3

Israel Iran War : इराणमध्ये ‘महाविनाश’? इस्रायलच्या अणु केंद्रावरील हल्ल्यामुळे न्यूक्लियर रेडिएशनचा विळखा; IAEA चा दावा

Iran Israel War : इराण-इस्रायल युद्धाचा शेतकऱ्यांना फटका; जळगावमधील केळी उत्पादक शेतकरी चिंतेत
4

Iran Israel War : इराण-इस्रायल युद्धाचा शेतकऱ्यांना फटका; जळगावमधील केळी उत्पादक शेतकरी चिंतेत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Dubai in a War Zone : जर बुर्ज खलिफाचे हल्ल्यात नुकसान झाले तर मिळणार 1,50,00,000 ? नेमकं कारण काय?

Dubai in a War Zone : जर बुर्ज खलिफाचे हल्ल्यात नुकसान झाले तर मिळणार 1,50,00,000 ? नेमकं कारण काय?

Mar 02, 2026 | 07:27 PM
Iran-Israel War : जगात युद्धाचा हाहाकार, मात्र TATAचा ‘हा’ शेअर नॉन-स्टॉप! 3 दिवसांत 60% टक्क्यांनी वाढला

Iran-Israel War : जगात युद्धाचा हाहाकार, मात्र TATAचा ‘हा’ शेअर नॉन-स्टॉप! 3 दिवसांत 60% टक्क्यांनी वाढला

Mar 02, 2026 | 07:22 PM
‘कुवेत Air Force च्या चुकीमुळे…’; F-15 फायटर प्लेन कोसळल्याच्या घटनेवर अमेरिकेचे विधान काय?

‘कुवेत Air Force च्या चुकीमुळे…’; F-15 फायटर प्लेन कोसळल्याच्या घटनेवर अमेरिकेचे विधान काय?

Mar 02, 2026 | 07:19 PM
IND vs WI: वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या सामन्यात संजू सॅमसनचा चौकार आणि षटकार पाऊस; मोडला ‘मुंबईच्या राजा’चा विक्रम

IND vs WI: वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या सामन्यात संजू सॅमसनचा चौकार आणि षटकार पाऊस; मोडला ‘मुंबईच्या राजा’चा विक्रम

Mar 02, 2026 | 07:17 PM
मुंबईकरांसाठी आनंदाची बातमी! लवकरच दहिसर-काशीगाव मेट्रोने प्रवास, मेट्रो लाईन ९ चा फडणवीस करणार उद्घाटन

मुंबईकरांसाठी आनंदाची बातमी! लवकरच दहिसर-काशीगाव मेट्रोने प्रवास, मेट्रो लाईन ९ चा फडणवीस करणार उद्घाटन

Mar 02, 2026 | 07:03 PM
Russia Stock Market Rally : युद्धामुळे जगभरात हाहाकार…, मात्र ‘या’ देशाचा शेअर बाजारात मोठा चौकार

Russia Stock Market Rally : युद्धामुळे जगभरात हाहाकार…, मात्र ‘या’ देशाचा शेअर बाजारात मोठा चौकार

Mar 02, 2026 | 07:02 PM
Renault India साठी फेब्रुवारी 2026 ठरला एकदम खास! विक्रीत थेट 31 टक्क्यांची वाढ; ‘ही’ Car ठरली लकी

Renault India साठी फेब्रुवारी 2026 ठरला एकदम खास! विक्रीत थेट 31 टक्क्यांची वाढ; ‘ही’ Car ठरली लकी

Mar 02, 2026 | 07:01 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Mar 01, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Mar 01, 2026 | 05:56 PM
Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Virar : जनतेचा पैसा वाया? जाम गटारे, वाहतूक कोंडी आणि अपघाताचा धोका!

Mar 01, 2026 | 05:47 PM
Shivsena UBT Protest ‘तहानलेल्या’ वाळूजमध्ये ६ मार्चला ‘घडा फोडो’ शिवसेना ठाकरे गटाचे आंदोलन 

Shivsena UBT Protest ‘तहानलेल्या’ वाळूजमध्ये ६ मार्चला ‘घडा फोडो’ शिवसेना ठाकरे गटाचे आंदोलन 

Mar 01, 2026 | 05:09 PM
Sangli News : आयुक्तांची मनमानी? ‘ठिकाणी पुनर्वसन करा’

Sangli News : आयुक्तांची मनमानी? ‘ठिकाणी पुनर्वसन करा’

Mar 01, 2026 | 04:50 PM
Mumbai News : मीरा-भाईंदरमध्ये विश्वगुरू उड्डाणपूल’ नामकरणावरून काँग्रेस-भाजपमध्ये वाद

Mumbai News : मीरा-भाईंदरमध्ये विश्वगुरू उड्डाणपूल’ नामकरणावरून काँग्रेस-भाजपमध्ये वाद

Mar 01, 2026 | 04:32 PM
Sindhudurg : १६०-१८० नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास सुरू

Sindhudurg : १६०-१८० नॉटिकल मैलांचा सागरी प्रवास सुरू

Mar 01, 2026 | 03:34 PM