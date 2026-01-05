Trump 2026 : संपूर्ण जगावर वर्चस्व गाजवण्याचा ट्रम्पचा प्लॅन; अमेरिकेचे ‘जानेवारी कॅलेंडर’ लीक आता ‘या’ 5 देशांवर नजर

US military action Greenland 2026 : व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो (Nicolas Maduro) यांना एका धाडसी मोहिमेत जेरबंद केल्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) आता अधिक आक्रमक झाले आहेत. ट्रम्प प्रशासनाने जानेवारी २०२६ साठी आपली रणनीती आखली असून, यात प्रामुख्याने ग्रीनलँड, इराण, मेक्सिको, क्युबा आणि कोलंबिया या देशांना लक्ष्य केले जाण्याची शक्यता आहे. ट्रम्प यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ आणि ‘मॅनिफेस्ट डेस्टिनी’ (Territorial Expansion) धोरणामुळे जगभरात युद्धसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
ट्रम्प यांनी ग्रीनलँड हे बेट अमेरिकेच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे वारंवार म्हटले आहे. ताज्या वृत्तानुसार, त्यांनी ग्रीनलँडला (आणि पर्यायाने डेन्मार्कला) २० दिवसांची मुदत दिली आहे. “आम्हाला ग्रीनलँड हवे आहे आणि ते आम्ही मिळवूच,” असा निर्धार ट्रम्प यांनी व्यक्त केला आहे. डेन्मार्कने याला तीव्र विरोध दर्शवला असला तरी, ट्रम्प यांनी लुईझियानाचे गव्हर्नर जेफ लँड्री यांची ग्रीनलँडसाठी ‘विशेष दूत’ म्हणून नियुक्ती करून आपले इरादे स्पष्ट केले आहेत.
Trump just issued threats to attack Mexico, Cuba, Colombia, Iran, Venezuela (again), and Greenland (which would be an attack on all of NATO). pic.twitter.com/WEYEXD0GWy — No Lie with Brian Tyler Cohen (@NoLieWithBTC) January 5, 2026
Ans: ट्रम्प यांच्या मते, ग्रीनलँड हे अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आणि आर्क्टिक प्रदेशातील वाढत्या रशियन-चिनी प्रभावाला रोखण्यासाठी धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे.
Ans: अमेरिकेच्या संभाव्य लष्करी कारवाईमुळे आणि देशांतर्गत वाढत्या जनक्षोभामुळे सत्ता जाण्याची भीती असल्याने खामेनी 'प्लॅन बी' नुसार मॉस्कोला जाऊ शकतात.
Ans: मादुरोच्या अटकेनंतर तिथे डेल्सी रॉड्रिग्ज यांचे सरकार आहे, परंतु अमेरिकेने त्यांना सहकार्य न केल्यास लष्करी कारवाईचा इशारा दिला आहे.