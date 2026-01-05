Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Trump 2026 : संपूर्ण जगावर वर्चस्व गाजवण्याचा ट्रम्पचा प्लॅन; अमेरिकेचे ‘जानेवारी कॅलेंडर’ लीक आता ‘या’ 5 देशांवर नजर

Trump : व्हेनेझुएलानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी जानेवारी 2026 मध्ये इराण, मेक्सिको, ग्रीनलँड, क्युबा आणि कोलंबियावर संभाव्य हल्ला करण्याची धमकी दिली आहे. ट्रम्प यांनी ग्रीनलँडलाही 20 दिवसांची मुदत दिली आहे.

Jan 05, 2026
After Venezuela will the US attack these countries Trump's January calendar released

ट्रम्पला बनायचं आहे संपूर्ण जगाचा बादशहा; अमेरिकेचे 'जानेवारी कॅलेंडर' लीक आता 'या' ५ देशांवर नजर ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)

    • व्हेनेझुएलानंतर ट्रम्प यांनी आता ग्रीनलँडवर लक्ष केंद्रित केले असून, या बेटावर ताबा मिळवण्यासाठी २० दिवसांची मुदत दिली असल्याचे वृत्त आहे.
    •  अमेरिकेच्या संभाव्य हल्ल्याच्या भीतीने इराणचे सर्वोच्च नेते अली खामेनी रशियाला (मॉस्को) पळून जाण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा जागतिक माध्यमांमध्ये रंगली आहे.
    •  अमली पदार्थांची तस्करी आणि दहशतवादाच्या मुद्द्यावरून ट्रम्प यांनी मेक्सिको, क्युबा आणि कोलंबियालाही लष्करी कारवाईचा इशारा दिला आहे.

US military action Greenland 2026 : व्हेनेझुएलाचे राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो (Nicolas Maduro) यांना एका धाडसी मोहिमेत जेरबंद केल्यानंतर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) आता अधिक आक्रमक झाले आहेत. ट्रम्प प्रशासनाने जानेवारी २०२६ साठी आपली रणनीती आखली असून, यात प्रामुख्याने ग्रीनलँड, इराण, मेक्सिको, क्युबा आणि कोलंबिया या देशांना लक्ष्य केले जाण्याची शक्यता आहे. ट्रम्प यांच्या ‘अमेरिका फर्स्ट’ आणि ‘मॅनिफेस्ट डेस्टिनी’ (Territorial Expansion) धोरणामुळे जगभरात युद्धसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

ग्रीनलँडसाठी २० दिवसांची मुदत?

ट्रम्प यांनी ग्रीनलँड हे बेट अमेरिकेच्या सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचे वारंवार म्हटले आहे. ताज्या वृत्तानुसार, त्यांनी ग्रीनलँडला (आणि पर्यायाने डेन्मार्कला) २० दिवसांची मुदत दिली आहे. “आम्हाला ग्रीनलँड हवे आहे आणि ते आम्ही मिळवूच,” असा निर्धार ट्रम्प यांनी व्यक्त केला आहे. डेन्मार्कने याला तीव्र विरोध दर्शवला असला तरी, ट्रम्प यांनी लुईझियानाचे गव्हर्नर जेफ लँड्री यांची ग्रीनलँडसाठी ‘विशेष दूत’ म्हणून नियुक्ती करून आपले इरादे स्पष्ट केले आहेत.

नायजेरिया: तस्करीचं जागतिक केंद्र

नायजेरिया हा देश युरोप आणि आफ्रिकेतील इतर देशांसाठी ड्रग्ज तस्करीचा एक प्रमुख मार्ग (Hub) बनला आहे. या तस्करीची मुळे किती खोलवर रुजलेली आहेत, याचा अंदाज यावरून लावला जाऊ शकतो की, या महिन्याच्या सुरुवातीलाच एजन्सीने १,००० किलो कोकेन जप्त केले होते. या मोठ्या कार्टेलचा पर्दाफाश करण्यासाठी नायजेरिया आता अमेरिका आणि ब्रिटनच्या ड्रग्ज विरोधी यंत्रणांसोबत संयुक्तपणे काम करत आहे. बंदरांवरून होणारी ही तस्करी रोखण्यासाठी कडक पाळत ठेवली जात आहे.

राजधानी दिल्लीत १ कोटींचं ‘चरस’ जप्त

एकीकडे नायजेरियात भारतीयांना अटक झाली असताना, दुसरीकडे देशाची राजधानी दिल्ली देखील ड्रग्ज तस्करांच्या निशाण्यावर असल्याचे दिसून येत आहे. आग्नेय दिल्लीच्या स्पेशल स्टाफ टीमने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ड्रग्ज पुरवणाऱ्या एका तस्कराला जेरबंद केले आहे. ४६ वर्षीय महेश, जो मूळचा नेपाळचा रहिवासी आहे, त्याच्याकडून १०.९७० किलो उच्च दर्जाचे चरस जप्त करण्यात आले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात याची किंमत साधारण १ कोटी रुपये (सुमारे १० दशलक्ष डॉलर्स) असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

२०२७ पर्यंत ‘ड्रग्जमुक्त दिल्ली’चा संकल्प

आग्नेय दिल्लीचे डीसीपी हेमंत तिवारी यांनी सांगितले की, दिल्ली पोलिसांचे ध्येय २०२७ पर्यंत राजधानीला पूर्णपणे अंमली पदार्थ मुक्त करण्याचे आहे. या मोहिमेचा एक भाग म्हणून ‘साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट स्पेशल स्टाफ’ने (SED) ही मोठी कारवाई केली आहे. अटक करण्यात आलेल्या नेपाळी नागरिकाची अधिक चौकशी केली जात असून, त्याचे जाळे नेपाळ ते दिल्ली दरम्यान कोणाकोणाशी जोडलेले आहे, याचा तपास पोलीस करत आहेत.

Frequently Asked Questions

  • Que: ट्रम्प यांना ग्रीनलँड का हवे आहे?

    Ans: ट्रम्प यांच्या मते, ग्रीनलँड हे अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी आणि आर्क्टिक प्रदेशातील वाढत्या रशियन-चिनी प्रभावाला रोखण्यासाठी धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहे.

  • Que: इराणचे नेते अली खामेनी रशियाला का जाऊ शकतात?

    Ans: अमेरिकेच्या संभाव्य लष्करी कारवाईमुळे आणि देशांतर्गत वाढत्या जनक्षोभामुळे सत्ता जाण्याची भीती असल्याने खामेनी 'प्लॅन बी' नुसार मॉस्कोला जाऊ शकतात.

  • Que: व्हेनेझुएलातील सध्याची परिस्थिती काय आहे?

    Ans: मादुरोच्या अटकेनंतर तिथे डेल्सी रॉड्रिग्ज यांचे सरकार आहे, परंतु अमेरिकेने त्यांना सहकार्य न केल्यास लष्करी कारवाईचा इशारा दिला आहे.

Jan 05, 2026

