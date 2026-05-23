Quad Summit 2026: दिल्लीत रंगणार ‘क्वाड’ महासंग्राम! अमेरिकेसह जपान, ऑस्ट्रेलियाचे परराष्ट्र मंत्री भारतात; पाहा संपूर्ण वेळापत्रक

Marco Rubio India Visit May 2026 : जागतिक राजकारणातून आणि आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या दृष्टीने एक अत्यंत मोठी आणि महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. जगातील वाढत्या ऊर्जा संकटाच्या आणि पश्चिम आशियातील लष्करी तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो (Marco Rubio) आजपासून चार दिवसांच्या अधिकृत भारत दौऱ्यावर येत आहेत. परराष्ट्र सचिव पदाची धुरा हाती घेतल्यानंतरचा मार्को रुबियो यांचा हा पहिलाच भारत दौरा असल्याने संपूर्ण जगाचे डोळे या भेटीकडे लागले आहेत. अमेरिकेचे भारतातील राजदूत सर्जिओ गोर यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’ वर ही माहिती दिली आहे की, रुबियो हे स्वीडनचा दौरा आटपून थेट भारतासाठी रवाना झाले आहेत. हा दौरा भारत आणि अमेरिकेच्या सामरिक भागीदारीला एका नव्या उंचीवर घेऊन जाणारा ठरेल, असा विश्वास राजनैतिक वर्तुळातून व्यक्त केला जात आहे.
परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो आज म्हणजेच २३ मे २०२६ रोजी सकाळी ७:०० वाजता सर्वप्रथम कोलकाता येथे उतरतील. त्यानंतर दुपारी १:१५ वाजता त्यांचे नवी दिल्लीत आगमन होईल. दिल्लीत पोहोचताच ते दुपारी २:०० वाजता थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतील. या भेटीत दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक आणि द्विपक्षीय संबंधांवर चर्चा होईल.
दुसऱ्या दिवशी, २४ मे रोजी सकाळी ११:३० वाजता दिल्लीतील ऐतिहासिक हैदराबाद हाऊस येथे भारताचे परराष्ट्र मंत्री डॉ. एस. जयशंकर आणि मार्को रुबियो यांच्यात हाय-लेव्हल द्विपक्षीय बैठक पार पडेल. त्यानंतर सायंकाळी रुबियो हे अमेरिकी दूतावासात आयोजित स्वातंत्र्यदिनाच्या विशेष सोहळ्याला हजेरी लावतील. २५ मे रोजी रुबियो भारताची सांस्कृतिक राजधानी असलेल्या आग्रा आणि जयपूर येथील विशेष कार्यक्रमांना भेट देतील.
या दौऱ्याचा मुख्य केंद्रबिंदू २६ मे रोजी नवी दिल्लीत होणारी ‘क्वाड’ (Quad) देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक हा आहे. भारत या महत्त्वपूर्ण परिषदेचे यजमानपद भूषवत आहे. या बैठकीत सहभागी होण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाच्या परराष्ट्र मंत्री पेनी वोंग (Penny Wong) आणि जपानचे परराष्ट्र मंत्री तोशिमित्सू मोटेगी (Toshimitsu Motegi) देखील भारतात येत आहेत. २६ मे रोजी सकाळी ९:०० वाजता हैदराबाद हाऊस येथे ही बैठक सुरू होईल.
At the invitation of External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar, the Foreign Minister of Australia, Penny Wong; the Foreign Minister of Japan, Toshimitsu Motegi; and the United States Secretary of State, Marco Rubio, will undertake an official visit to New Delhi to participate… pic.twitter.com/7H2yx71ob9 — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) May 22, 2026
credit – social media and Twitter
क्वाड भागीदारीमध्ये भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान या चार देशांचा समावेश आहे. इंडो-पॅसिफिक (Indo-Pacific) क्षेत्र मुक्त, खुला, सर्वसमावेशक आणि चीनच्या वाढत्या हस्तक्षेपापासून सुरक्षित ठेवणे हा या संघटनेचा मुख्य अजेंडा आहे. या बैठकीत प्रादेशिक सुरक्षेपासून ते महत्त्वाच्या खनिजांच्या पुरवठा साखळीचे विविधीकरण (Supply Chain Diversification) करण्यावर सविस्तर चर्चा केली जाणार आहे.
सध्या पश्चिम आशियामध्ये (Middle East) वाढलेला लष्करी तणाव आणि ‘होर्मुझच्या सामुद्रधुनी’मधील (Strait of Hormuz) जहाजांवरील हल्ल्यांमुळे जागतिक इंधन पुरवठा साखळी धोक्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतासाठी एक मोठी सकारात्मक बातमी आहे. भारत दौऱ्यावर येण्यापूर्वी मियामी येथे प्रसारमाध्यमांशी बोलताना मार्को रुबियो यांनी स्पष्ट केले की, “अमेरिका भारताला आपला एक महान मित्र आणि विश्वासू भागीदार मानते. या जागतिक ऊर्जा संकटाचा सामना करण्यासाठी अमेरिका भारताला अधिक प्रमाणात ऊर्जा आणि कच्च्या तेलाची निर्यात करण्यास पूर्णपणे तयार आहे.” भारताची ऊर्जेची गरज भागवण्यासाठी अमेरिका ‘क्वाड’ देशांच्या व्यासपीठाचा वापर करून हे संबंध अधिक दृढ करणार आहे. या ऐतिहासिक दौऱ्यामुळे भारताचे जागतिक राजकारणातील स्थान अधिक मजबूत होणार यात शंका नाही.
Ans: अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो २३ मे २०२६ पासून चार दिवसांच्या अधिकृत भारत दौऱ्यावर आले आहेत.
Ans: २६ मे २०२६ रोजी नवी दिल्लीतील हैदराबाद हाऊस येथे भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांच्या 'क्वाड' परराष्ट्र मंत्र्यांची बैठक होणार आहे.
Ans: पश्चिम आशियातील तणावाच्या काळात अमेरिका भारताला अधिक ऊर्जा आणि कच्च्या तेलाची निर्यात करण्यास तयार असल्याचे आश्वासन त्यांनी दिले आहे.