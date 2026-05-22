Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Bangladesh Protest : बंगाल निवडणुकीच्या निकालाचा बांगलादेशात उद्रेक; कट्टरपंथीयांकडून भारतविरोधी घोषणाबाजीसह तीव्र आंदोलन

Bangladesh Protest : बांगलदेशात सध्या भारतविरोधी आंदोलनला सुरुवात झाली आहे. पश्चिन बंगालमधील विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाचे पडसाद बांगदेशात दिसून येत आहे. भाजपच्या विजयाने बांगलादेशी कट्टरपंथी अस्वस्थ झाले आहेत.

Updated On: May 22, 2026 | 07:20 PM
West Bengal Election Result Impact in Bangladesh

West Bengal निवडणुकीच्या निकालाचा बांगलादेशात उद्रेक; कट्टरपंथीयांकडून भारतविरोधी घोषणाबाजीसह तीव्र आंदोलन (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • West Bengal निवडणुकीच्या निकालाचा बांगलादेशात उद्रेक
  • कट्टरपंथीयांकडून भारतविरोधी घोषणाबाजीसह तीव्र आंदोलन
  • नेमकं कारण काय?
Bangladesh Protest News in Marathi : ढाका : भारताचा शेजारी देश बांगलादेशात भारतविरोधी निदर्शने सुरु आहे. पश्चिम  बंगाल विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने मोठा विजय मिळवल्यानंतर याचे पडसाद उमटू लागले आहेत. ढाका येथे शेकडो कट्टरपंथी रस्त्यांवर उतरुन भारतविरोधी निदर्शने करत आहेत. या निदर्शनाचे नेृत्त्व दक्षिणपंथी आणि इस्लामी कट्टरपंथी संघटना करत आहेत. यामुळे दोन्ही देशांतील सीमावर्ती भागांमध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

India Bangladesh Relations : काय आहे Farakka Treaty करार? ज्यावरुन बांगलादेश झाला आक्रमक; भारतासमोर ठेवली ‘ही’ अट

भाजपचा विजय अन् बांगलादेशात उद्रेक

पश्मिच बंगलामध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल कॉंग्रेसचा पराभव करुन भाजप दणदणीत विजयासह सत्तेत आले आहे. यामुळे बांगलागेशातील जमात-ए-इस्लामी सारख्या कट्टरपंथी संघटना अस्वस्थ झाल्या आहेत. याच्या निषेधार्थ हजोर लोक भारतविरोधी घोषणा देत रस्त्यांवर उतरले आहेत. पश्मिच बंगलामधील राजकीय बदल कट्टरपंथीयांना पचलेला नाही.

भारत बांगलादेश सीमेवर तणाव

भारत आणि बांगलादेश सीमा सुमारे २२०० किलोमीटरची विस्तीर्ण सीमा आहे. यामुळे बांगलादेशातील राजकीय घडामोडींचा भारत-बांगलादेश सीमेवर परिणाम होतो. सध्या सुरु असलेल्या आंदोलनामुळे सीमेवरील सुरक्षा धोक्यात आली आहे. याबाबत तज्ज्ञांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे.

बांगलादेश मौलानांचे भडकवणारे विधान

काही दिवसांपूर्वीच बांगलादेशी मौलाना इनायतुल्लाह पश्चिम बंगालमधील सत्ताबदलावर नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी पश्चिम बंगालमध्ये मुस्लिम समाज असुक्षित असेल, तर बांगलादेशातील हिंदूनाही सुरक्षा मिळणार नाही. अशा उघड धमकी दिली आहे. त्यांच्या या धमकीमुळे मोठी खळबळ उडाली आहे.

मौलानांनी भारताच्या अंतर्गत घडामोडींवर भाष्य करताना बांगलादेशच्या तारिक रहमान (Tarique Rahman) सरकाकडेही मोठी मागणी केली आहे. भारताशी असलेले व्यापारी आणि राजकीय संबंध तोडून टाकण्यात यावे असे म्हटले आहे. भारतावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरुन राजकीय दबाव निर्माण करावा अशी मागणी त्यांनी केली आहे.


Teesta River Dispute : भारताला मोठा झटका! बांगलादेशने तीस्ता प्रकल्पासाठी चीनकडे मागितली मदत; ‘चिकन नेक’वर मोठं संकट?

Web Title: Bangladesh protest west bengal election result impact

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 22, 2026 | 07:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

India-Cyprus: भारताच्या युवा शक्तीला मिळणार जागतिक ओळख! मोदी-निकोस यांच्यातील ‘या’ कराराने तरुणांसाठी नोकऱ्यांची सुवर्णसंधी
1

India-Cyprus: भारताच्या युवा शक्तीला मिळणार जागतिक ओळख! मोदी-निकोस यांच्यातील ‘या’ कराराने तरुणांसाठी नोकऱ्यांची सुवर्णसंधी

CAP Pakistan : पाकिस्तानने केली भारताची नक्कल? बनवली ‘कॉकरोच अवामी पार्टी’ ; पण एका चुकीमुळे उडाली खिल्ली
2

CAP Pakistan : पाकिस्तानने केली भारताची नक्कल? बनवली ‘कॉकरोच अवामी पार्टी’ ; पण एका चुकीमुळे उडाली खिल्ली

Rubio India Visit : भारताला इंधन पुरवठा करणार अमेरिका? परराष्ट्र मंत्री रुबियो यांच्या दौऱ्यात होणार मोठा करार?
3

Rubio India Visit : भारताला इंधन पुरवठा करणार अमेरिका? परराष्ट्र मंत्री रुबियो यांच्या दौऱ्यात होणार मोठा करार?

Trump Jr Wedding : ‘मी गेलो तरी मारला जाईन, नाही गेलो तरी…’ ट्रम्प यांनी आपल्याच मुलाच्या लग्नाबद्दल का म्हटले असे?
4

Trump Jr Wedding : ‘मी गेलो तरी मारला जाईन, नाही गेलो तरी…’ ट्रम्प यांनी आपल्याच मुलाच्या लग्नाबद्दल का म्हटले असे?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Bangladesh Protest : बंगाल निवडणुकीच्या निकालाचा बांगलादेशात उद्रेक; कट्टरपंथीयांकडून भारतविरोधी घोषणाबाजीसह तीव्र आंदोलन

Bangladesh Protest : बंगाल निवडणुकीच्या निकालाचा बांगलादेशात उद्रेक; कट्टरपंथीयांकडून भारतविरोधी घोषणाबाजीसह तीव्र आंदोलन

May 22, 2026 | 07:20 PM
Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

May 22, 2026 | 07:15 PM
Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

May 22, 2026 | 07:09 PM
क्लासिक लेजेंड्सतर्फे जावा, येझ्दी आणि बीएसए डीलरशिप नेटवर्कवर 9 दिवसीय “लेजेंड्स केअर कॅम्प”चे आयोजन

क्लासिक लेजेंड्सतर्फे जावा, येझ्दी आणि बीएसए डीलरशिप नेटवर्कवर 9 दिवसीय “लेजेंड्स केअर कॅम्प”चे आयोजन

May 22, 2026 | 07:06 PM
SRH Vs RCB Live: आज लढाई टॉप 2 ची! पॅट कमिन्सने जिंकला टॉस; घेतला ‘हा’ निर्णय

SRH Vs RCB Live: आज लढाई टॉप 2 ची! पॅट कमिन्सने जिंकला टॉस; घेतला ‘हा’ निर्णय

May 22, 2026 | 07:02 PM
Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

May 22, 2026 | 07:00 PM
IPL 2026 मध्ये गोलंदाज ठोकणार शतक! ‘स्विंग’चा बादशाह Bhuvneshwar Kumar करणार ‘हा’ विक्रम

IPL 2026 मध्ये गोलंदाज ठोकणार शतक! ‘स्विंग’चा बादशाह Bhuvneshwar Kumar करणार ‘हा’ विक्रम

May 22, 2026 | 06:54 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

May 22, 2026 | 06:49 PM
Mahad : मराठीशिवाय बोर्ड चालणार नाही, चांढवे टोलनाक्यावर मनसैनिक आक्रमक

Mahad : मराठीशिवाय बोर्ड चालणार नाही, चांढवे टोलनाक्यावर मनसैनिक आक्रमक

May 22, 2026 | 06:44 PM
Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

May 21, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी-हिंगोली विधान परिषद जागा शिवसेनेचीच

Parbhani : परभणी-हिंगोली विधान परिषद जागा शिवसेनेचीच

May 21, 2026 | 07:34 PM
Titwala : टिटवाळा 90 फीट रोडवर अनधिकृत बांधकाम सुरूच , KDMC कारवाईच्या तयारीत

Titwala : टिटवाळा 90 फीट रोडवर अनधिकृत बांधकाम सुरूच , KDMC कारवाईच्या तयारीत

May 21, 2026 | 07:26 PM
Kalyan News : पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर, कल्याण-डोंबिवलीत काँग्रेसचे मोठे बदल

Kalyan News : पक्ष संघटना मजबूत करण्यावर भर, कल्याण-डोंबिवलीत काँग्रेसचे मोठे बदल

May 21, 2026 | 07:01 PM
Vasai : पाणी तुंबू नये यासाठी महापालिकेचे नियोजन; नाले आणि जलमार्गांची पाहणी

Vasai : पाणी तुंबू नये यासाठी महापालिकेचे नियोजन; नाले आणि जलमार्गांची पाहणी

May 21, 2026 | 06:55 PM