Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Technology »
  • How To Send Hd Quality Photos On Whatsapp Follow This Steps To On Setting Tech News Marathi

WhatsApp Tips: व्हॉट्सअ‍ॅपवर फोटोची क्वालिटी होते खराब? नो टेंशन… ऑन करा ‘ही’ सेटिंग आणि शेअर करा HD फोटो

Updated On: May 23, 2026 | 10:10 AM IST
सारांश

WhatsApp Photo Sharing Tips: व्हॉट्सअ‍ॅपवर फोटो केल्यानंतर त्या फोटोची क्वालिटी कमी होते, अशी तक्रार अनेक लोकं करत असतात. पण ही समस्या सोडवण्यासाठी काही सोप्या स्टेप्स फॉलो कराव्या लागणार आहेत. याबाबत आता सविस्तर जाणून घेऊया.

WhatsApp Tips: व्हॉट्सअ‍ॅपवर फोटोची क्वालिटी होते खराब? नो टेंशन... ऑन करा ‘ही’ सेटिंग आणि शेअर करा HD फोटो

WhatsApp Tips: व्हॉट्सअ‍ॅपवर फोटोची क्वालिटी होते खराब? नो टेंशन... ऑन करा ‘ही’ सेटिंग आणि शेअर करा HD फोटो

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • WhatsApp मध्ये एचडी मीडिया अपलोड क्वालिटी सेटिंग ऑन करून फोटो आणि व्हिडीओ कायमस्वरुपी एचडी क्वालिटीमध्ये पाठवता येतात.
  • यूजर्स प्रत्येक फोटो किंवा व्हिडीओ पाठवताना एचडी आयकॉनवर टॅप करून वेगळी एचडी क्वालिटी देखील निवडू शकतात.
  • ओरिजिनल क्वालिटी टिकवून ठेवण्यासाठी व्हॉट्सअ‍ॅपमधील डॉक्युमेंट मोड वापरण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे.
व्हॉट्सअ‍ॅप हे जगभरात वापरले जाणारे मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म आहे. व्हॉट्सअ‍ॅपचे जगभरात करोडो यूजर्स आहेत. व्हॉट्सअ‍ॅपचा वापर करून यूजर्स रोज फोटो, व्हिडीओ आणि दुसऱ्या मिडीया फाईल्स त्यांच्या मित्र आणि कुटूंबासोबत शेअर करत असतात. मात्र, अनेकदा यूजर्स तक्रार करतात की व्हॉट्सअ‍ॅपवर पाठवलेल्या फोटो आणि व्हिडीओची क्वालिटी खराब होते. यामागील कारण अ‍ॅप डिफॉल्ट स्वरुपात मीडिया फाइल्स काँप्रेस करतात, ज्यामुळे डेटाचा कमी वापर केला जातो आणि फाईल्स लवकर पाठवल्या जातात.

Selfie ची सवय पडू शकते महागात! ‘पीस साइन’ फोटोमुळे वाढला डेटा चोरीचा धोका; सायबर एक्सपर्ट्सचा गंभीर इशारा

जर तुम्हाला वाटत असेल की, फोटो आणि व्हिडीओची क्वालिटी खराब होऊ नये, यासाठी तुम्ही व्हॉट्सअ‍ॅपमधील एचडी मीडिया फीचरचा वापर करू शकता. विशेष म्हणजेच, आता यूजर्स एचडी क्वालिटी कायमस्वरुपासाठी डीफॉल्ट सेटिंग म्हणून देखील ऑन करू शकतात. याव्यतिरिक्त, गरज असल्यास यूजर्स प्रत्येक फोटो किंवा व्हिडीओ पाठवताना देखील एचडी पर्याय निवडू शकतात. यासाठी काही सोप्या स्टेप्स फॉलो करू शकता.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

व्हॉट्सअ‍ॅपमध्ये एचडी मीडिया पाठवण्यासाठी कायमस्वरुपी सेटिंग कशी ऑन कराल?

  • सर्वात आधी तुमच्या स्मार्टफोनमध्ये व्हॉट्सअ‍ॅप ओपन करा.
  • आता वरच्या बाजूला दिसणाऱ्या तीन डॉट्सवर क्लिक करा.
  • आता सेटिंग पर्याय निवडा.
  • आता स्टोरेज अँड डेटा सेक्शन ओपन करा.
  • खाली स्क्रोल केल्यानंतर तुम्हाला मिडीया अपलोड क्वालिटी पर्याय मिळणार आहे.
  • या पर्यायावर टॅप करा.
  • इथे स्टँडर्ड क्वालिटी आणि एचडी क्वालिटी असे दोन पर्याय मिळणार आहेत.
  • यापैकी एचडी क्वालिटी निवडा.
  • आता तुम्ही पाठवत असलेला प्रत्येक व्हिडीओ आणि फोटो डिफॉल्ट स्वरुपात एचडी क्वालिटीमध्ये पाठवले जाईल.

प्रत्येक वेळी वेगळा HD फोटो किंवा व्हिडिओ कसा पाठवायचा?

  • व्हॉट्सअ‍ॅपमध्ये कोणतेही चॅट ओपन करा.
  • आता फोटो किंवा व्हिडीओ निवडा.
  • मीडिया प्रीव्यू स्क्रीनवर वरच्या बाजूला एचडी आयकॉन दिसेल, त्यावर टॅप करा.
  • आता एचडी क्वालिटी निवडा.
  • आता निवडलेला फोटो किंवा व्हिडीओ सेंड करा.

एचडी मीडिया पाठवताना लक्षात ठेवा या गोष्टी

  • एचडी क्वालिटीमध्ये फाईल्स पाठवताना जास्त इंटरनेट डेटाचा वापर केला जातो.
  • मोठ्या फाईल्स पाठवताना जास्त वेळ लागतो.
  • जर समोरील यूजर जुन्या व्हॉट्सअ‍ॅप वर्जनचा वापर करत असेल तर काही फीचर्स योग्य पद्धतीने काम करत नाहीत.
  • एचडी क्वालिटीचा वापर केल्यानंतर देखील व्हॉट्सअ‍ॅप काही स्तरापर्यंत कंप्रेशन लागू करतो.
OPPO ने केली कमाल… प्रीमियम लूक असलेल्या नव्या स्मार्टफोनची सर्वत्र रंगली चर्चा; फीचर्स वाचून तुम्हीही म्हणाल, वाह!

डॉक्यूमेंट मोडमधून पाठवा ओरिजिनल क्वालिटीमध्ये फोटो

  • तुम्हाला पूर्णपणे ओरिजिनल क्वालिटीमध्ये फोटो पाठवायचे असतील तर तुम्ही डॉक्यूमेंट मोडचा देखील वापर करू शकता.
  • व्हॉट्सअ‍ॅपमध्ये कोणतेही चॅट ओपन करा.
  • आता अटॅचमेंट आयकॉनवर टॅप करा.
  • डॉक्युमेंट पर्याय निवडा.
  • आता जे फोटो आणि व्हिडीओ पाठवायचे आहेत, ते निवडा.
  • आता फाईल्स पाठवा.
  • या पद्धतीमध्ये, व्हॉट्सॲप मीडियाला कॉम्प्रेस करत नाही, त्यामुळे फोटोची मूळ गुणवत्ता टिकून राहते.

Web Title: How to send hd quality photos on whatsapp follow this steps to on setting tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 23, 2026 | 10:10 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Petrol-Diesel News : कुठे टँकरच पोहोचला नाही, तर कुठे पेट्रोल मिळण्याचे वांदे! पेट्रोल पंपावर लोकांच्या लांबच लांब रांगा
1

Petrol-Diesel News : कुठे टँकरच पोहोचला नाही, तर कुठे पेट्रोल मिळण्याचे वांदे! पेट्रोल पंपावर लोकांच्या लांबच लांब रांगा

EPFO Balance Check : फक्त एका Hello ने चेक करता येईल तुमचा पीएफ बॅलन्स, स्टेप बाय स्टेप जाणून घ्या हे फिचर
2

EPFO Balance Check : फक्त एका Hello ने चेक करता येईल तुमचा पीएफ बॅलन्स, स्टेप बाय स्टेप जाणून घ्या हे फिचर

Solo Travel Tips: एकट्याने फिरताना सुरक्षित राहायचंय? तुमच्या ट्रॅव्हल बॅगमध्ये असलेच पाहिजेत ‘हे’ स्मार्ट सेफ्टी गॅजेट्स
3

Solo Travel Tips: एकट्याने फिरताना सुरक्षित राहायचंय? तुमच्या ट्रॅव्हल बॅगमध्ये असलेच पाहिजेत ‘हे’ स्मार्ट सेफ्टी गॅजेट्स

WhatsApp Update: iPhone यूजर्सची प्रायव्हसी वाढणार! मेसेज वाचताच आपोआप होणार डिलीट, सुरु झाली नव्या फीचरची चाचणी
4

WhatsApp Update: iPhone यूजर्सची प्रायव्हसी वाढणार! मेसेज वाचताच आपोआप होणार डिलीट, सुरु झाली नव्या फीचरची चाचणी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
WhatsApp Tips: व्हॉट्सअ‍ॅपवर फोटोची क्वालिटी होते खराब? नो टेंशन… ऑन करा ‘ही’ सेटिंग आणि शेअर करा HD फोटो

WhatsApp Tips: व्हॉट्सअ‍ॅपवर फोटोची क्वालिटी होते खराब? नो टेंशन… ऑन करा ‘ही’ सेटिंग आणि शेअर करा HD फोटो

May 23, 2026 | 10:10 AM
वयस्कर लोकांपासून नातवंडांपर्यंत सगळेच करतील कौतुक! ५ मिनिटांमध्ये झटपट बनवा Royal Paan Gulkand Milkshake

वयस्कर लोकांपासून नातवंडांपर्यंत सगळेच करतील कौतुक! ५ मिनिटांमध्ये झटपट बनवा Royal Paan Gulkand Milkshake

May 23, 2026 | 10:05 AM
Green Card Rule: ग्रीन कार्ड पाहिजे तर आधी मायदेशी फिरा; नियमांत ‘US’चा सर्वात मोठा फेरबदल, वाचा काय होतील परिणाम?

Green Card Rule: ग्रीन कार्ड पाहिजे तर आधी मायदेशी फिरा; नियमांत ‘US’चा सर्वात मोठा फेरबदल, वाचा काय होतील परिणाम?

May 23, 2026 | 09:50 AM
What is Void Marriage: ‘शून्य विवाह’ म्हणजे काय? हिंदू विवाह कायदा १९५५ अंतर्गत कोणत्या अटींचे उल्लंघन केल्यास लग्न ठरते अवैध?

What is Void Marriage: ‘शून्य विवाह’ म्हणजे काय? हिंदू विवाह कायदा १९५५ अंतर्गत कोणत्या अटींचे उल्लंघन केल्यास लग्न ठरते अवैध?

May 23, 2026 | 09:44 AM
Mumbai News: नायरमध्ये बायोकेमिस्ट्री ब्लड ॲनालायझर! सीएसआर निधीतून सहाय्य; अत्याधुनिक व दर्जेदार सेवा मिळणार

Mumbai News: नायरमध्ये बायोकेमिस्ट्री ब्लड ॲनालायझर! सीएसआर निधीतून सहाय्य; अत्याधुनिक व दर्जेदार सेवा मिळणार

May 23, 2026 | 09:41 AM
Remembering Hanuman: हनुमंताचे स्मरण कोणी करावे? कोणासाठी आहे फायदेशीर जाणून घ्या

Remembering Hanuman: हनुमंताचे स्मरण कोणी करावे? कोणासाठी आहे फायदेशीर जाणून घ्या

May 23, 2026 | 09:40 AM
Auto Tips: पहिल्यांदाच खरेदी करताय Automatic Car? ड्रायव्हिंगदरम्यान या 4 चुका गियरबॉक्ससाठी ठरू शकतात घातक

Auto Tips: पहिल्यांदाच खरेदी करताय Automatic Car? ड्रायव्हिंगदरम्यान या 4 चुका गियरबॉक्ससाठी ठरू शकतात घातक

May 23, 2026 | 09:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

Ahilyanagar : हक्काच्या शेतरस्त्यासाठी लढा, आंदोलनानंतर प्रशासनाचे कारवाईचे आश्वासन

May 22, 2026 | 07:21 PM
Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

Wardha News : वर्ध्यात काँग्रेसमधील गटबाजी पुन्हा उघड; नेत्यांची संयुक्त पत्रकार परिषद

May 22, 2026 | 07:15 PM
Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

Parbhani News : विमानांसाठी इंधन आहे, मग शेतकऱ्यांसाठी डिझेल का नाही? पेरणीपूर्वी शेतकरी रस्त्यावर

May 22, 2026 | 07:09 PM
Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

Kalyan :  32 कोटींची ब्राऊन शुगर जप्त, आंतरराष्ट्रीय टोळीचा सदस्य पोलिसांच्या ताब्यात!

May 22, 2026 | 07:00 PM
Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

Virar : आधी पुनर्वसन, मग कारवाई! वसई-विरारमध्ये फेरीवाल्यांचा आंदोलनाचा इशारा

May 22, 2026 | 06:49 PM
Mahad : मराठीशिवाय बोर्ड चालणार नाही, चांढवे टोलनाक्यावर मनसैनिक आक्रमक

Mahad : मराठीशिवाय बोर्ड चालणार नाही, चांढवे टोलनाक्यावर मनसैनिक आक्रमक

May 22, 2026 | 06:44 PM
Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

Twisha Sharma Death मिस पुणे ते मृत्यूचं रहस्य! ट्विशा-दीपिका मृत्यूंचं गूढ अधिक गडद!

May 21, 2026 | 07:59 PM