US Winter Storm 2026: अमेरिकेत ‘हिम त्सुनामी’! -48 अंश तापमानाने 18 कोटी लोक घरांत कैद; 8000 विमानं रद्द, ट्रम्प यांचा अजब सवाल

US Extreme Cold : अमेरिकेतील १५ राज्यांमधील सुमारे १८ कोटी लोकांना तीव्र हिमवादळ आणि ध्रुवीय चक्रीवादळाचा फटका बसला आहे. अनेक राज्यांनी आपत्कालीन स्थिती जाहीर केली आहे.

Updated On: Jan 24, 2026 | 02:20 PM
us winter storm fern extreme cold 48 degrees 180 million people affected 2026

Winter Storm In America: उणे ४८ अंश तापमानाचा त्रास, १५ राज्यांमध्ये १८ कोटी लोक अडकले, सुमारे ८००० उड्डाणे रद्द ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • उणे ४८ अंशांचा कहर
  • ८,००० उड्डाणे रद्द
  • ट्रम्प यांचा ‘क्लायमेट’ टोला

US Winter Storm : अमेरिका (America) सध्या शतकातील सर्वात भीषण नैसर्गिक आपत्तींपैकी एकाचा सामना करत आहे. ‘विंटर स्टॉर्म फर्न’ (Winter Storm Fern) नावाच्या या महाभयंकर हिमवादळाने अर्ध्याहून अधिक अमेरिकेला आपल्या कचाट्यात घेतले आहे. देशातील १५ हून अधिक राज्यांमध्ये राहणाऱ्या तब्बल १८ कोटी लोकांसाठी प्रशासनाने रेड अलर्ट जारी केला आहे. आर्क्टिकमधील थंड वारे दक्षिण दिशेला सरकल्यामुळे निर्माण झालेल्या या परिस्थितीला हवामान तज्ज्ञ ‘हिम त्सुनामी’ असे संबोधत आहेत.

पाच मिनिटं बाहेर पडणं म्हणजे मृत्यूला आमंत्रण!

नॅशनल वेदर सर्व्हिसने (NWS) अत्यंत गंभीर इशारा दिला आहे की, घराबाहेर ५ ते ६ मिनिटे उभे राहणे देखील जीवघेणे ठरू शकते. उणे ४८ अंश सेल्सिअसपर्यंत घसरलेल्या तापमानामुळे शरीराचे उघडे भाग अवघ्या काही मिनिटांत गोठू शकतात (Frostbite). न्यू यॉर्कच्या गव्हर्नर कॅथी होचुल यांनी नागरिकांना विनंती केली आहे की, हायपोथर्मिया आणि हृदयविकाराचा धोका टाळण्यासाठी घरातच राहावे. ही थंडी इतकी प्रखर आहे की अनेक भागांत रस्ते पूर्णपणे बर्फाखाली गाडले गेले आहेत.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Global Affairs: UN मध्ये भारताची गुगली! इराणविरोधी ठरावावर ‘No’ म्हणत पाश्चात्य देशांना दिले राजनैतिक पण कठोर प्रत्युत्तर

हवाई वाहतुकीचा खेळखंडोबा: ८००० उड्डाणे रद्द

या चक्रीवादळाचा सर्वात मोठा फटका विमान प्रवासाला बसला आहे. गेल्या २४ तासांत अमेरिकेत ८,००० हून अधिक उड्डाणे रद्द करण्यात आली आहेत. यामध्ये डॅलस, शिकागो आणि अटलांटा यांसारख्या मोठ्या विमानतळांचा समावेश आहे. हजारो प्रवासी विमानतळांवर अडकून पडले आहेत. रेल्वे सेवा आणि महामार्गही बर्फाच्या थरामुळे बंद करण्यात आले असून, वीज वाहिन्या कोसळल्याने अनेक राज्यांत लाखो घरांचा वीजपुरवठा खंडित झाला आहे.

credit – social media and Twitter

डोनाल्ड ट्रम्प यांची पोस्ट आणि हवामान बदलाचा वाद

एककीकडे देश थंडीने कुडकुडत असताना, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा हवामान बदलाच्या मुद्यावरून चर्चेला तोंड फोडले आहे. त्यांनी आपल्या ‘ट्रुथ सोशियल’ प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करत विचारले, “रेकॉर्डब्रेक थंडी ४० राज्यांमध्ये धडकणार आहे… पर्यावरणासाठी ओरडणारे लोक आता सांगू शकतील का की ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’चं काय झालं?” ट्रम्प यांच्या या विधानावर शास्त्रज्ञांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, आर्क्टिकमधील ‘पोलर व्होर्टेक्स’ (Polar Vortex) विस्कळीत होणे हे जागतिक तापमानवाढीचाच परिणाम आहे, ज्यामुळे तीव्र थंडीचे वारे जमिनीवर उतरतात.

credit – social media and Twitter

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : India-UAE Friendship: मोदी-नाह्यान मैत्रीचा ‘ग्रँड’ निकाल! 900 भारतीय कैद्यांची सुटकेचा मेगा प्लॅन; स्वतः UAE सरकारने भरला दंड

प्रशासनाची युद्धपातळीवर तयारी

टेक्सास, लुईझियाना, आणि व्हर्जिनियासह अनेक राज्यांनी आधीच आणीबाणीची स्थिती जाहीर केली आहे. टेक्सासचे गव्हर्नर ग्रेग अ‍ॅबॉट यांनी सांगितले की, राज्याचे पॉवर ग्रिड यंदा अधिक सक्षम आहे, जेणेकरून ५ वर्षांपूर्वीसारखी वीज टंचाई निर्माण होणार नाही. नागरिकांना पुढील ७२ तासांसाठी पुरेसे अन्न, औषधे आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा साठा करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अमेरिकेत तापमान किती खाली घसरले आहे?

    Ans: अमेरिकेतील काही राज्यांमध्ये तापमान उणे ४८ अंश सेल्सिअस (-48°C) पर्यंत खाली आले असून सोसाट्याचे थंड वारे वाहत आहेत.

  • Que: किती विमाने आणि राज्ये या वादळाने प्रभावित झाली आहेत?

    Ans: सुमारे ८,००० उड्डाणे रद्द झाली असून १५ हून अधिक राज्यांमधील १८ कोटी जनतेवर याचा थेट परिणाम झाला आहे.

  • Que: 'पोलर व्होर्टेक्स' म्हणजे काय?

    Ans: ही आर्क्टिक प्रदेशातील अत्यंत थंड हवेची एक चक्रीय प्रणाली आहे, जी दिशा बदलल्यामुळे दक्षिण अमेरिकेत तीव्र थंडी घेऊन येते.

Published On: Jan 24, 2026 | 02:18 PM

