India-UAE Friendship: मोदी-नाह्यान मैत्रीचा ‘ग्रँड’ निकाल! 900 भारतीय कैद्यांची सुटकेचा मेगा प्लॅन; स्वतः UAE सरकारने भरला दंड

संयुक्त अरब अमिरातीने भारतीय दूतावासाला 900 भारतीय कैद्यांची यादी सुपूर्द केली आहे ज्यांना सोडण्यात येणार आहे. हा आदेश यूएईचे अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाहयान यांनी जारी केला.

Updated On: Jan 24, 2026 | 02:03 PM
भारत-यूएई संबंधांना नवी झेप, राष्ट्रपती नाहयान ९०० भारतीय कैद्यांची सुटका करणार, यादी सादर ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • ९०० भारतीयांची सुटका
  • आर्थिक दंडही माफ
  • मैत्रीचे नवे शिखर

UAE release 900 Indian prisoners 2026 news : भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) यांच्यातील संबंधांनी आता केवळ आर्थिक आणि संरक्षणात्मक पातळीच नाही, तर मानवतावादी पातळीवरही एक नवा इतिहास रचला आहे. UAE चे अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाह्यान यांनी त्यांच्या तुरुंगात विविध कारणांमुळे बंदिस्त असलेल्या ९०० हून अधिक भारतीय नागरिकांना तात्काळ सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. या कैद्यांची संपूर्ण यादी अबू धाबी येथील भारतीय दूतावासाला अधिकृतपणे सुपूर्द करण्यात आली असून, लवकरच हे सर्व जण आपल्या मायदेशी परतणार आहेत.

‘ईद अल-इत्तेहाद’च्या निमित्ताने मानवतेचे दर्शन

वास्तविक, हा निर्णय नोव्हेंबर २०२५ मध्ये ‘ईद अल-इत्तेहाद’ (UAE चा ५४ वा राष्ट्रीय दिवस) च्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आला होता. UAE च्या राष्ट्रीय दिनानिमित्त एकूण २,९३७ कैद्यांना माफी देण्यात आली होती, ज्यात भारतीयांची संख्या सर्वाधिक म्हणजे ९०० पेक्षा जास्त आहे. १९७१ मध्ये सात अमिराती एकत्र आल्याच्या प्रीत्यर्थ साजरा होणाऱ्या या उत्सवाचा आनंद आता ९०० भारतीय कुटुंबांच्या घराघरात पोहोचणार आहे.

दंड माफी: एका नव्या आयुष्याची सुरुवात

या निर्णयाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे केवळ सुटकाच नाही, तर या कैद्यांवरील सर्व आर्थिक दंडही माफ करण्यात आले आहेत. अनेक भारतीय नागरिक किरकोळ कामगार विवाद, व्हिसाची मुदत संपणे किंवा आर्थिक थकबाकी यांमुळे तुरुंगात होते. त्यांच्याकडे दंड भरण्यासाठी पैसे नसल्यामुळे त्यांची सुटका रखडली होती. मात्र, शेख मोहम्मद बिन झायेद यांनी स्वतः हे सर्व दंड भरण्याचे मान्य केले आहे. यामुळे या भारतीयांना ‘क्लीन स्लेट’सह पुन्हा नवीन आयुष्य सुरू करण्याची संधी मिळणार आहे.

पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्याचा सकारात्मक परिणाम

काही दिवसांपूर्वीच UAE चे अध्यक्ष भारत दौऱ्यावर आले होते, जिथे त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान दोन्ही देशांनी धोरणात्मक संरक्षण भागीदारीवर स्वाक्षरी केली आणि २०३२ पर्यंत द्विपक्षीय व्यापार २०० अब्ज डॉलर्सवर नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवले. या मोठ्या आर्थिक करारांच्या पार्श्वभूमीवर ९०० कैद्यांची सुटका करणे, हे भारतासाठी UAE ने दिलेली एक मोठी मानवतावादी भेट मानली जात आहे.

पुनर्वसन आणि घरवापसी

भारतीय दूतावास आता या ९०० कैद्यांच्या कागदपत्रांची पूर्तता करत आहे. ज्यांच्याकडे पासपोर्ट नाहीत त्यांना ‘इमर्जन्सी सर्टिफिकेट’ (Emergency Certificate) दिले जाईल. UAE सरकारने स्पष्ट केले आहे की, हा उपक्रम सामाजिक एकता आणि पुनर्वसनाच्या संधींना प्रोत्साहन देण्यासाठी राबवला जात आहे. यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून आपल्या प्रियजनांची वाट पाहणाऱ्या भारतीय कुटुंबांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: UAE ने किती भारतीय कैद्यांना सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे?

    Ans: UAE सरकारने ९०० हून अधिक भारतीय कैद्यांना सोडण्याचा निर्णय घेतला असून त्यांची यादी भारतीय दूतावासाला दिली आहे.

  • Que: या कैद्यांवर असलेले दंड कोण भरणार आहे?

    Ans: UAE चे अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाह्यान यांनी स्वतः या कैद्यांवरील सर्व आर्थिक दंड भरण्याचे घोषित केले आहे.

  • Que: ही सुटका कोणत्या निमित्ताने करण्यात आली आहे?

    Ans: ही सुटका UAE च्या ५४ व्या राष्ट्रीय दिनानिमित्त (ईद अल-इत्तेहाद) आणि भारत-UAE द्विपक्षीय संबंध सुधारण्याच्या उद्देशाने केली आहे.

Published On: Jan 24, 2026 | 02:03 PM

