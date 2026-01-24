Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

अमेरिकेचा Cuba वर मोठा प्रहार! तेल पुरवठा कायमचा बंद होणार? ट्रम्पच्या रणनीतीमुळे रशिया-चीनची उडाली झोप

Trump Cuba Policy : व्हेनेझुएलावरील कारवाईनंतर ट्रम्प आता क्युबावर निशाणा साधत आहे. ट्रम्प यांनी थेट क्युबाच्या अर्थव्यवस्थेवर प्रहार केले आहे. क्युबाला व्हेनेझुएलाकडून मिळणार तेल साठा बंद करण्याच विचार अमेरिका करत आहे.

Jan 24, 2026
Trump Cuba Policy

क्युबाचे राष्ट्राध्यक्ष मिगुएल डियाझ-कॅनेल आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • ट्रम्पच्या निशाण्यावर आता क्युबा
  • तेल आयातीवर पूर्ण नाकेबंदीचाअमेरिकेचा विचार
  • क्युबाची अर्थव्यवस्था कोलमडणार
Trump Cuba Action : वॉशिंग्टन : व्हेनेझुएलात (Venezuela) कारवाई करुन अध्यक्ष निकोलस मादुरो (Nicolas Maduro) यांना अटक केल्यानंतर ट्रम्प  यांनी पुन्हा एकदा क्युबावर निशाणा साधला आहे. ट्रम्प क्युबामध्ये सत्ता परिवर्तनाची तयारी करत आहेत. यासाठी ते क्युबाला व्हेनेझुएलाकडून मिळणार तेल साठा बंद करण्याचा विचार करत आहेत. याचा थेट क्युबाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सध्या ट्रम्प यांच्या या योजनेमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खळबळ उडाली आहे.

Operation Mongoose : ट्रम्पच्या निशाण्यावर आता क्युबा? अमेरिकेच्या धमक्यांनतर १९६१ ची गुप्त कारवाई पुन्हा चर्चेत

क्युबाच्या अर्थव्यवस्थेवर दबावाचा प्रयत्न

डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांनी क्युबातील कम्युनिस्ट सरकार उलथवून टाकायचे आहे. यासाठी ट्रम्प गांभीर्याने विचार करत असून तेल आयातीवर पूर्णपणे नाकेबंदीचा विचार अमेरिका करत आहे. असे करुन ट्रम्प यांनी क्युबाच्या अर्थव्यवस्थेवर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. यामुळे क्युबातील नेतृत्व बदलेले असे ट्रम्प यांची योजना आहे. यापूर्वी ट्रम्प यांनी क्युबाला अमेरिकेशी करार करण्याची धमकीही दिली होती. अन्यथा तेलावर बंदीचा इशारा त्यांनी दिला होता. ट्रम्प यांच्या या योजनेला अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांच्याकडूनह पाठिंबा मिळाला आहे.

व्हेनेझुएलावर अवलंबून क्युबाची अर्थव्यवस्था

मिळालेल्या माहितीनुसार, क्युबाची अर्थव्यवस्था ही पूर्णपणे व्हेनेझुएलाकडून मिळाणाऱ्या तेलावर आणि पैशावर अवलंबून आहे. यामुळे अमेरिकेने व्हेनेझुएलातून येणाऱ्या तेलावर नाकेबंदी केल्यास याचा क्युबाच्या अर्थव्यवस्थेला फटका बसण्याची शक्यता आहे.  आधीच व्हेनेझुएलावरील आर्थिक निर्बंध, महागाई, वीज आणि अन्न पुरवठ्यातील अडथळ्यांमुळे क्युबाला मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. तेलावर नाकेबंदी झाल्यास ही परिस्थिती अधिक घातक होण्याची शक्यता आहे. यामुळे वाहतूक, वीज निर्मिती आणि उद्योगांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यामुळे क्युबात गंभीर मानवी संकट उभे राहिल.

ट्रम्पने क्युबावर का साधला निशाणा

क्युबाला टार्गेट करण्यामागे सर्वात मोठे कारण म्हणजे रशिया आणि चीनशी या देशाची वाढती जवळीक आहे. यामुळे अमेरिका क्युबावर नाराज आहेत. अमेरिकेच्या शेजारी देशात दोन महासत्ता आणि शत्रू देशांचा वाढत प्रभाव राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धोकादायक असल्याचे ट्रम्प यांचे मत आहे. यामुळेच ट्रम्प क्युबावर अधिक कठोर निर्बंध लादण्याच्या तयारीत आहेत.

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर परिणाम

परंतु अमेरिकेने क्युबावर पूर्णपणे तेल नाकेबंदी केल्यास याचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देखील परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मोठे वादळ उठण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी १९६१ मध्ये देखील अमेरिकेने क्युबामध्ये सत्ता परिवर्तनासाठी गुप्त कारवाई केली होती. परंतु हा प्रयत्न अपयशी ठरला होता. यामुळे ट्रम्प आता काय पावले उचलतील याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

ट्रम्पचा व्हेनेझुएलावर दबाव वाढला! ‘या’ देशांसोबत आर्थिक संबंध तोडण्याचा दिला अल्टीमेटम

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अमेरिका क्युबावर तेल नाकेबंदी का लावू इच्छित आहे?

    Ans: क्युबातील कम्युनिस्ट सरकार उलथवून टाकण्यासाठी ट्रम्प क्युबाला व्हेनेझुएलाकडून मिळणाऱ्या तेलावर नाकेबंदी करण्याचा विचार करत आहे. यामुळे क्युबाच्या अर्थव्यवस्थेवर दबाव निर्माण होईल आणि नेतृत्वात बदल होईल असे ट्रम्प यांना वाटते.

  • Que: तेल नाकेबंदीचा क्युबावर काय परिणाम होईल?

    Ans: तेल नाकेबंदीमुळे क्युबामध्ये वीजपुरवठा, वाहतूक आणि उद्योगांवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यामुळे महागाई, अन्नटंचाई यांसारख्या गंभीर मानवी संकाटाचा सामना क्युबाच्या जनतेला करावा लागेल.

  • Que: क्युबावर तेल नाकेबंदीचा जागतिक स्तरावर काय परिणाम होईल?

    Ans: अमेरिकेने क्युबावर पूर्णपणे तेल नाकेबंदी केल्यास आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मोठे वादळ उठण्याची शक्यता आहे.

Jan 24, 2026

