Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Viral »
  • Viral News Marathiman Fell From Moving Bike While Performing Stunt Video Viral

रीलचा नाद आला अंगलट! धावत्या बाईकवर स्टंटबाजी करताना तरुणाचा तोल गेला अन्…, पुढं जे घडलं भयंकर, VIDEO VIRAL

Stunt Video : अलीकडे सोशल मीडियावर प्रसिद्धीसाठी धोकादायक स्टंटचे प्रमाणा वाढतच चालले आहे. पण अनेकदा हे स्टंट लोकांच्या चांगलेच अंगलट आले आहे, पण तरीही कोणी सुधारण्याचे नाव घेत नाही.

Updated On: Jan 24, 2026 | 02:19 PM
Stunt Video

रीलचा नाद आला अंगलट! धावत्या बाईकवर स्टंटबाजी करताना तरुणाचा तोल गेला अन्..., पुढं जे घडलं भयंकर, VIDEO VIRAL (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • रीलचा नाद पडला महागात
  • धावत्या बाईकवर स्टंटबाजी करत हवा करायला गेला अन्…
  • तोल जाऊन तरुण थेट जमिनीवर आदळला
  • व्हिडिओ तुफान व्हायरल
Viral Stunt Video : अलकीडे सोशल मीडियाच्या काळात लोकांना प्रसिद्धची वेड लागले आहे. यासाठी लोक आपला आणि इतरांचा जीव धोक्यात घालत आहे. विशेष करुण तरुण मंडळींचा यामध्ये मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे. सध्या असाच एक स्टंटबाजीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. यामध्ये काही तरुणांना धावत्या बाईकवर स्टंटबाजी चांगली भोवली आहे. बाईकवरुन एक तरुण असा जमिनीवर आदळला आहे की पुन्हा कधी स्टंट करण्याचा विचार करणार नाही. सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.

नेमकं काय घडलं?

व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता की, काही तरुण मंडळी गावकडच्या रस्त्यांवर बाईक चालवत आहेत. मस्ती करताना दिसत आहे. यामध्ये एक तरुणाच्या अंगात जास्त खाज असते. हा तरुण बाईक चालवताना बाईकचे हॅंडल सोडून देतो. यानंतर दोन्ही पाय वर करुन झोपत गाडी चालवायला लागलोत. परंतु हा स्टंट तरुणाच्या चांगलाच अंगलट आला आहे. काही सेकंदातच तरुणाचा तोल गेला असून तरुण धापकन खाली आदळला आहे.

मागच्या गाडीवरील तरुण देखील पाय हवेत उचलून गाडी चालवत आहे. पुढचा तरुण आदळल्यानंतर मागच्याला गाडी थांबवता येत नाही आणि पडलेल्या तरुणाला जोरात धक्का देऊन पुढे जातो. यानंतर नेमकं काय घडलं हे माहित नाही. परंतु हे सगळे त्यांच्या मित्राने कॅमेरात रेकॉर्ड केले असून हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर जोरदार वेगाने व्हायरल होत आहे.

दारूच्या नशेत मच्छिमारांनी व्हेल माशाच्या मृतदेहासोबत असं काही केलं की… पाहून युजर्स संतापले; Video Viral

व्हायरल व्हिडिओ

नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रिया

व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर @mdtanveer87 या अकाउंटवर व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओला आतापर्यंत हजारो लाईक्स अन् व्ह्यूज मिळाले आहेत. अनेकांनी यावर प्रतिक्रिया देत कशाला उगाच हवा करायची असे म्हटले आहे. परंतु हे लक्षात घेण्यासारखे आहे अशा स्टंटबाजीमुळे लोकांचा जीव जाउनही कोणीही सुधारण्याचे नाव घेत नाही. अशा स्टंटमुळे गंभीर दुर्घटना होण्याची शक्यता असते, पण लोकांना याचे भान राहिलेले नाही. छोड्याशा लाईक्स आणि व्ह्यूज साठी लोक आपला जीव धोक्यात घालत आहेत.

पाऊस अन् कडाक्याच्या थंडीतही जवानांचा जोश हाय; प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडची जोरदार तयारी, VIDEO पाहून कराल नतमस्तक

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Viral news marathiman fell from moving bike while performing stunt video viral

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 24, 2026 | 02:19 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पाऊस अन् कडाक्याच्या थंडीतही जवानांचा जोश हाय; प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडची जोरदार तयारी, VIDEO पाहून कराल नतमस्तक
1

पाऊस अन् कडाक्याच्या थंडीतही जवानांचा जोश हाय; प्रजासत्ताक दिनाच्या परेडची जोरदार तयारी, VIDEO पाहून कराल नतमस्तक

दारूच्या नशेत मच्छिमारांनी व्हेल माशाच्या मृतदेहासोबत असं काही केलं की… पाहून युजर्स संतापले; Video Viral
2

दारूच्या नशेत मच्छिमारांनी व्हेल माशाच्या मृतदेहासोबत असं काही केलं की… पाहून युजर्स संतापले; Video Viral

डाएटवर आहे म्हणे… म्हणून पापड नाही थेट धारदार वस्तू! तरुणीने जेवण नाही तर ब्लेड चावून खाल्लं, पाहून सर्वच झाले अवाक्; Video Viral
3

डाएटवर आहे म्हणे… म्हणून पापड नाही थेट धारदार वस्तू! तरुणीने जेवण नाही तर ब्लेड चावून खाल्लं, पाहून सर्वच झाले अवाक्; Video Viral

18 सेकंदाचा व्हिडिओ, छेडछाडीचा आरोप अन् व्यक्तीने संपवलं आयुष्य… केरळमधील पुरुषांनी कार्डबोर्ड घेऊन केला निषेध; Video Viral
4

18 सेकंदाचा व्हिडिओ, छेडछाडीचा आरोप अन् व्यक्तीने संपवलं आयुष्य… केरळमधील पुरुषांनी कार्डबोर्ड घेऊन केला निषेध; Video Viral

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
DC vs RCB, WPL 2026: आज  दिल्लीसाठी अस्तित्वाची लढाई! RCB चे असणार मोठे आव्हान

DC vs RCB, WPL 2026: आज  दिल्लीसाठी अस्तित्वाची लढाई! RCB चे असणार मोठे आव्हान

Jan 24, 2026 | 02:19 PM
रीलचा नाद आला अंगलट! धावत्या बाईकवर स्टंटबाजी करताना तरुणाचा तोल गेला अन्…, पुढं जे घडलं भयंकर, VIDEO VIRAL

रीलचा नाद आला अंगलट! धावत्या बाईकवर स्टंटबाजी करताना तरुणाचा तोल गेला अन्…, पुढं जे घडलं भयंकर, VIDEO VIRAL

Jan 24, 2026 | 02:19 PM
US Winter Storm 2026: अमेरिकेत ‘हिम त्सुनामी’! -48 अंश तापमानाने 18 कोटी लोक घरांत कैद; 8000 विमानं रद्द, ट्रम्प यांचा अजब सवाल

US Winter Storm 2026: अमेरिकेत ‘हिम त्सुनामी’! -48 अंश तापमानाने 18 कोटी लोक घरांत कैद; 8000 विमानं रद्द, ट्रम्प यांचा अजब सवाल

Jan 24, 2026 | 02:18 PM
Haryana Crime: संतापजनक! होमवर्कमधील चुकांवरून पित्याचा संताप; अमानुष मारहाणीत चार वर्षांच्या चिमुकलीचा मृत्यू

Haryana Crime: संतापजनक! होमवर्कमधील चुकांवरून पित्याचा संताप; अमानुष मारहाणीत चार वर्षांच्या चिमुकलीचा मृत्यू

Jan 24, 2026 | 02:16 PM
Ganpatipule मंदिरात माघी यात्रेला अलोट गर्दी; भाविकांनी लुटला खरेदीचा आनंद

Ganpatipule मंदिरात माघी यात्रेला अलोट गर्दी; भाविकांनी लुटला खरेदीचा आनंद

Jan 24, 2026 | 02:15 PM
Vikram Bhatt Fraud News: विक्रम भट्ट आणि त्यांच्या मुलीवर फसवणुकीचा आरोप, पोलिस तक्रार दाखल; काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

Vikram Bhatt Fraud News: विक्रम भट्ट आणि त्यांच्या मुलीवर फसवणुकीचा आरोप, पोलिस तक्रार दाखल; काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

Jan 24, 2026 | 02:13 PM
Marathi Serial : प्रजासत्ताकदिनाच्या निमित्ताने सरकारच्या ‘लाडकी लेक’ योजनेची घोषणा, शुभ श्रावणी मालिकेतील राजेशिर्केंचा मोठा

Marathi Serial : प्रजासत्ताकदिनाच्या निमित्ताने सरकारच्या ‘लाडकी लेक’ योजनेची घोषणा, शुभ श्रावणी मालिकेतील राजेशिर्केंचा मोठा

Jan 24, 2026 | 02:13 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Jan 23, 2026 | 07:25 PM
Akola News : रुग्णसेवेतून सामाजिक कार्य, मतदारांनी पराग गवईंना घातली नगरसेवकपदाची माळ

Akola News : रुग्णसेवेतून सामाजिक कार्य, मतदारांनी पराग गवईंना घातली नगरसेवकपदाची माळ

Jan 23, 2026 | 07:20 PM
PCMC News : पिंपरी-चिंचवडच्या रस्त्यांवर सायकलिंगचा थरार; Pune Grand Tour 2026 चा अंतिम टप्पा पार

PCMC News : पिंपरी-चिंचवडच्या रस्त्यांवर सायकलिंगचा थरार; Pune Grand Tour 2026 चा अंतिम टप्पा पार

Jan 23, 2026 | 07:10 PM
Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Jan 23, 2026 | 03:42 PM
Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Jan 23, 2026 | 03:35 PM
रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

Jan 23, 2026 | 01:23 PM
Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Jan 23, 2026 | 01:06 PM