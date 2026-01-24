Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Haryana Crime: संतापजनक! होमवर्कमधील चुकांवरून पित्याचा संताप; अमानुष मारहाणीत चार वर्षांच्या चिमुकलीचा मृत्यू

फरिदाबादमध्ये होमवर्क करताना चूक झाल्याने संतप्त झालेल्या पित्याने चार वर्षांच्या मुलीला बेदम मारहाण केली. पन्नासपर्यंत आकडे लिहिता न आल्याचा राग जीवावर बेतला आणि चिमुकलीचा मृत्यू झाला.

Updated On: Jan 24, 2026 | 02:16 PM
  • पन्नासपर्यंत आकडे न लिहिता आल्याने पित्याचा संताप
  • चार वर्षांच्या मुलीचा मारहाणीत मृत्यू
  • आईच्या तक्रारीनंतर आरोपी वडील पोलिसांच्या ताब्यात
हरियाणा: हरियाणा येथून एक संतापजनक प्रकार समोर आला आहे. मुलीने होमवर्क करताना चुका केल्यामुळे वडिलांनी संतापून मुलीला बेदम मारहाण केली. या मारहाणीत चार वर्षीय चिमुकलीचा मृत्यू झाला आहे. हि घटना हरियाणा येथील फरिदाबाद मध्ये २१ जानेवारीला घडली. नराधम बापाचं नाव कृष्णा जैस्वाल (३१) असे आहे. चिमुकलीच्या आईनेच याप्रकरणी पोलिसात तक्रार दाखल केली आहे. पोलिसांनी नराधम बापाला ताब्यात घेतले आहे.

का केली हत्या?

आरोपीने आपल्या मुलीला पन्नास पर्यंतचे आकडे लिहिण्यास सांगितले. मात्र ते लिहिणं मुलीला जमलं नाही. यामुळे कृष्णाला राग आला आणि त्याने मुलीला मारलं. हा मार इतका भयानक होता की यामध्ये त्या मुलीचा मृत्यू झाला आहे. यावेळी चिमुकलीची आई घरात नव्हती. चिमुकलीचे आई सायंकाळी कामावरून घरी परतल्यानंतर तिला धक्काच बसला. तिने चिमुकलीचा मृतदेह पाहताच एकाच टाहो फोडला. लगेच तिने पोलिसांना फोन करून या घटनेची माहिती दिली.
माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी चिमुकलीचे मृतदेह ताब्यात घेतले आहे. पोलिसांनी नराधम बापाला देखिल ताब्यात घेतले आहे.

आरोपी रिमांड मध्ये

जैस्वाल कुटुंब मूळ उत्तरप्रदेशातील सोनभद्रा जिल्ह्यातील असून ते फरिदाबाद इथं भाड्याच्या घरात राहतात. मुलीचे आई-वडील एका खाजगी कंपनीत कमला आहेत. आई कमला गेल्यानंतर तिचे वडील तिची काळजी घेण्यासाठी घरी थांबल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे. पोलीस अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपीविरूधात केस दाखल करण्यात आली असून पुढील चौकशीसाठी आरोपीला रिमान्डमध्ये घेण्यात आलं आहे. त्याने मुलीला मारण्याची कारण सांगून गुन्ह्याची कबुली दिली. मुलीचे पोस्टमार्टम करुन तिचे शरीर कुटुंबियांच्या ताब्यात देण्यात आले आहे. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त केलं जात आहे.

हरियाणा येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पत्नीनेच आपल्या प्रियकरासोबत मिळून हत्या केल्याची धक्कदायक घटना समोर आली आहे. पत्नीच्या प्रियकराने उशीने तोंड दाबलं तर पत्नीने गुप्तांगावर वार करून हत्या केली. पतीच्या सातच्या छळाला कंटाळून हे धक्कदायक कृतय करण्यात आले आहे.पोलिसांना गार्डनमध्ये एका तरुणाचा मृतदेह आढळून आला होता. तेव्हा हा सगळा प्रकार समोर आला आहे. पोलिसांनी याप्रकरणी आरोपी पत्नीला अटक केली आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: हरियाणाच्या फरिदाबादमध्ये.

  • Que: मृत मुलीचे वय किती होते?

    Ans: अवघे चार वर्ष.

  • Que: आरोपीवर काय कारवाई झाली?

    Ans: पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून आरोपी वडिलांना ताब्यात घेतले आहे.

