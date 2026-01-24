Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Vikram Bhatt Fraud News: विक्रम भट्ट आणि त्यांच्या मुलीवर फसवणुकीचा आरोप, पोलिस तक्रार दाखल; काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

विक्रम भट्ट आणि त्यांच्या मुलीने एका व्यावसायिकाला चित्रपटांमध्ये गुंतवणूक करण्याच्या बदल्यात उच्च परतावा देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यांनी व्यावसायिकाकडून १३.५ कोटी रुपये घेतले.

Updated On: Jan 24, 2026 | 02:13 PM
Vikram Bhatt Fraud News: प्रसिद्ध चित्रपट निर्माते आणि दिग्दर्शक विक्रम भट्ट (Vikram Bhatt) यांच्या कायदेशीर अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. ३० कोटी रुपयांच्या फसवणुकीप्रकरणी आधीच तुरुंगात असलेल्या विक्रम भट्ट आणि त्यांच्या मुलीवर आता १३.५ कोटी रुपयांच्या फसवणुकीचा आरोप आहे. हा खटला वर्सोवा पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आला होता आणि आता आर्थिक गुन्हे शाखेकडून त्याची चौकशी सुरू आहे.

वृत्तानुसार, विक्रम भट्ट आणि त्यांच्या मुलीने एका व्यावसायिकाला चित्रपटांमध्ये गुंतवणूक करण्याच्या बदल्यात उच्च परतावा देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यांनी व्यावसायिकाकडून १३.५ कोटी रुपये घेतले, परंतु नफा किंवा मूळ रक्कम परत केली गेली नाही. तक्रारीच्या आधारे, आर्थिक गुन्हे शाखेने दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे आणि तपास हाती घेतला आहे.

हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की विक्रम भट्ट सध्या त्यांच्या पत्नीसह उदयपूर तुरुंगात ३० कोटी रुपयांच्या फसवणुकीच्या प्रकरणात बंद आहेत. त्यांना डिसेंबरच्या सुरुवातीला अटक करण्यात आली होती आणि न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आले होते. आरोग्याच्या कारणास्तव, या जोडप्याने जामीन अर्ज दाखल केला होता, परंतु न्यायालयाने तो फेटाळला. ते आता उच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी करत आहेत.

इंदिरा ग्रुप ऑफ कंपनीजचे संस्थापक डॉ. अजय मुरडिया यांनी ३० कोटी रुपयांच्या पूर्वीच्या प्रकरणाशी संबंधित एका प्रकरणात भट्ट दाम्पत्यावर आरोप केले होते. मुंबईत झालेल्या बैठकीत, व्यावसायिकाने त्यांच्या पत्नीवर आधारित बायोपिक आणि इतर चार चित्रपटांच्या निर्मितीसाठी करार केल्याचे वृत्त आहे, ज्यासाठी अंदाजे ४४ कोटी रुपये देण्यात आले होते. काही प्रकल्पांवर काम पूर्ण झाले होते, परंतु काही अनिर्णीत राहिले. पैसे परत मागितल्यानंतर, हे प्रकरण नंतर पोलिसांकडे सोपवण्यात आले. आर्थिक गुन्हे शाखा सध्या १३.५ कोटी रुपयांच्या नवीन प्रकरणाची सखोल चौकशी करत आहे आणि त्या आधारे पुढील कारवाईचा निर्णय घेतला जाईल.

