Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Videos »
  • Gondia Young Woman Molested And Beaten In Gondia Accused Sent To Bhandara Jail

Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

गोंदिया शहर पोलीस स्टेशन हद्दीत एका तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाणीची गंभीर घटना घडली आहे.

Updated On: Jan 23, 2026 | 01:06 PM

Follow Us:

गोंदिया शहर पोलीस स्टेशन हद्दीत एका तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाणीची गंभीर घटना घडली आहे. पीडित तरुणीच्या तक्रारीनुसार आरोपी शाहरुख पठाण याने तिच्या इच्छेविरुद्ध छेडछाड करत घरी येऊन मारहाण केली. या तक्रारीच्या आधारे गोंदिया शहर पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करत आरोपीविरुद्ध विनयभंगासह विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली. अटकेनंतर आरोपीला न्यायालयात हजर करण्यात आले असता न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्याची भंडारा कारागृहात रवानगी करण्यात आली आहे.

Follow Us:

गोंदिया शहर पोलीस स्टेशन हद्दीत एका तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाणीची गंभीर घटना घडली आहे. पीडित तरुणीच्या तक्रारीनुसार आरोपी शाहरुख पठाण याने तिच्या इच्छेविरुद्ध छेडछाड करत घरी येऊन मारहाण केली. या तक्रारीच्या आधारे गोंदिया शहर पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करत आरोपीविरुद्ध विनयभंगासह विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली. अटकेनंतर आरोपीला न्यायालयात हजर करण्यात आले असता न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्याची भंडारा कारागृहात रवानगी करण्यात आली आहे.

Web Title: Gondia young woman molested and beaten in gondia accused sent to bhandara jail

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 23, 2026 | 01:06 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

डिमांड ड्राफ्टच्या माध्यमातून तब्बल 9 लाखांची फसवणूक; कर्जाचे हफ्ते फेडण्यासाठी डीडी दिला अन् नंतर…
1

डिमांड ड्राफ्टच्या माध्यमातून तब्बल 9 लाखांची फसवणूक; कर्जाचे हफ्ते फेडण्यासाठी डीडी दिला अन् नंतर…

अमलीपदार्थ नमुन्यांच्या पुनर्तपासणीस नकार; मुंबई पोलिसांच्या अमलीपदार्थ विरोधी पथकाला विशेष एनडीपीएस न्यायालयाचा झटका
2

अमलीपदार्थ नमुन्यांच्या पुनर्तपासणीस नकार; मुंबई पोलिसांच्या अमलीपदार्थ विरोधी पथकाला विशेष एनडीपीएस न्यायालयाचा झटका

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु
3

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Dharashiv Crime : जिल्ह्यात भ्रष्टाचाराचा पितळ उघड ; अधिकाऱ्यांच्या दारातच निकृष्ट रस्ते, लाखोंचा अपहार आला समोर
4

Dharashiv Crime : जिल्ह्यात भ्रष्टाचाराचा पितळ उघड ; अधिकाऱ्यांच्या दारातच निकृष्ट रस्ते, लाखोंचा अपहार आला समोर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Jan 23, 2026 | 01:06 PM
कोकणकरांसाठी खुशखबर! दावोसमध्ये तब्बल ३ लाख कोटींचे करार; उदय सामंत यांची माहिती

कोकणकरांसाठी खुशखबर! दावोसमध्ये तब्बल ३ लाख कोटींचे करार; उदय सामंत यांची माहिती

Jan 23, 2026 | 01:05 PM
सरफराज खानने ठोकले भारतीय संघाचे दरवाजे! रणजी ट्रॉफीमध्ये द्विशतक झळकावत नावावर केला मोठा विक्रम

सरफराज खानने ठोकले भारतीय संघाचे दरवाजे! रणजी ट्रॉफीमध्ये द्विशतक झळकावत नावावर केला मोठा विक्रम

Jan 23, 2026 | 12:52 PM
Mission Olympics India: येत्या बजेटमध्ये कसा असेल 2036 ऑलिंपिकसह भारताला ‘क्रीडा राष्ट्र’ बनवण्याचा रोडमॅप?

Mission Olympics India: येत्या बजेटमध्ये कसा असेल 2036 ऑलिंपिकसह भारताला ‘क्रीडा राष्ट्र’ बनवण्याचा रोडमॅप?

Jan 23, 2026 | 12:52 PM
ना रोबोट, ना माणूस… या हॉटेलमध्ये माकडं करतात जेवण सर्व्ह… जपानच्या अनोख्या रेस्टॉरंटची सर्वत्र चर्चा

ना रोबोट, ना माणूस… या हॉटेलमध्ये माकडं करतात जेवण सर्व्ह… जपानच्या अनोख्या रेस्टॉरंटची सर्वत्र चर्चा

Jan 23, 2026 | 12:45 PM
AP Social media ban : 16 वर्षांच्या खालील मुलांना सोशल मीडिया बंदी; आंध्र प्रदेश सरकारचा मोठा निर्णय

AP Social media ban : 16 वर्षांच्या खालील मुलांना सोशल मीडिया बंदी; आंध्र प्रदेश सरकारचा मोठा निर्णय

Jan 23, 2026 | 12:41 PM
Vasant Panchami: वसंत पंचमीपासून शुभ कार्याची करा सुरुवात, या राशीच्या लोकांसाठी सुवर्णसंधी

Vasant Panchami: वसंत पंचमीपासून शुभ कार्याची करा सुरुवात, या राशीच्या लोकांसाठी सुवर्णसंधी

Jan 23, 2026 | 12:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM
Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Sindhudurg : पावशी मतदारसंघातील महायुतीच्या प्रचाराचा प्रारंभ

Jan 22, 2026 | 03:16 PM