Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

गोंदिया शहर पोलीस स्टेशन हद्दीत एका तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाणीची गंभीर घटना घडली आहे. पीडित तरुणीच्या तक्रारीनुसार आरोपी शाहरुख पठाण याने तिच्या इच्छेविरुद्ध छेडछाड करत घरी येऊन मारहाण केली. या तक्रारीच्या आधारे गोंदिया शहर पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करत आरोपीविरुद्ध विनयभंगासह विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली. अटकेनंतर आरोपीला न्यायालयात हजर करण्यात आले असता न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्याची भंडारा कारागृहात रवानगी करण्यात आली आहे.
गोंदिया शहर पोलीस स्टेशन हद्दीत एका तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाणीची गंभीर घटना घडली आहे. पीडित तरुणीच्या तक्रारीनुसार आरोपी शाहरुख पठाण याने तिच्या इच्छेविरुद्ध छेडछाड करत घरी येऊन मारहाण केली. या तक्रारीच्या आधारे गोंदिया शहर पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करत आरोपीविरुद्ध विनयभंगासह विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करून त्याला अटक केली. अटकेनंतर आरोपीला न्यायालयात हजर करण्यात आले असता न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्याची भंडारा कारागृहात रवानगी करण्यात आली आहे.